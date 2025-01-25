加勒比海珊瑚死亡

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海洋生物學家約翰·克里斯托弗·法恩 (JOHN CHRISTOPHER FINE) 最近幾個月一直在不少於 15 個加勒比海島嶼進行水肺潛水和浮潛。聽起來不錯——除了他所到之處，海景上都籠罩著令人沮喪的枯萎病

“是什麼造成的？”這就是我向其他潛水員和浮潛者描述石珊瑚死亡時提出的問題。沒有固定的答案，也沒有快速的解決方法。珊瑚的死亡與太多的人和我們污染海洋的活動直接相關。

解決辦法：有些人主張將青黴素與黏液混合，並將其塗抹在垂死的珊瑚上，以拯救尚未受到消耗性疾病影響的珊瑚。這是一個勞動密集的補救步驟，但對於找出原因沒有長期價值。

特克斯和凱科斯群島的鹿角珊瑚死亡

停止對原始加勒比島嶼的瘋狂開發？就大筆資金而言，這種情況永遠不會發生。控制人口成長？絕不。

讓殺蟲劑、殺蟲劑、除草劑和化學肥料遠離高爾夫球場、草地和農業？那麼除了那些適合生活在熱帶氣候的自然植物之外，就不會再有任何植物了。這沒什麼問題。

如果沒有堅定的答案，讓我們看看我在 15 年 2024 月至 2025 年 XNUMX 月期間檢查的 XNUMX 個島嶼中的一些島嶼的情況。一年前它在同一地點還活著。

我們將從一些好消息開始。巴哈馬群島的伊柳塞拉島淺海處仍生長著生機勃勃的活腦珊瑚。

伊柳塞拉（Eleuthera）沿著其漫長的海岸線受到風和海浪的沖刷。農村發展微乎其微；儘管旅遊業很受歡迎，度假村也迎合了遊客的需求，儘管遊輪將數千名客人運送到伊柳塞拉島的海灘上，但根據多年來的觀察，該島廣闊的海洋環境能夠應對南部半島沒有發生重大石珊瑚死亡的情況。

另一方面，大特克島沒有明顯的活石珊瑚。早已死去的鹿角珊瑚和鹿角珊瑚長滿了藻類。在我去過的地區，所有的腦珊瑚和星珊瑚都死了。

TCI 中的大特克島：死去的腦珊瑚

在曾經原始珊瑚繁茂、腦珊瑚占主導地位的深礁陡坡處，觀察發現只有死去的珊瑚頭。馬蹄礁周圍的淺水區也只露出死去的石珊瑚。

那裡沒有觀察到任何活的石珊瑚頭，在一個名為「圖書館礁」的地方也沒有觀察到，那裡的牆壁很深。這些珊瑚礁曾經充滿生機的硬珊瑚。

目錄 目錄 塗滿防曬霜 沉船珊瑚 靜音證詞

塗滿防曬霜

美屬維京群島聖托馬斯島和聖約翰島附近的珊瑚礁曾經擁有豐富的硬珊瑚，狀況並不比大特克島好。

浮潛船經營者特意表示，島上沒有出售殺死珊瑚的防曬霜，但成千上萬的遊客卻用隨身攜帶的任何東西塗抹自己，其中大部分都對珊瑚有害。

如果只有少數人在珊瑚礁上浮潛，剛剛用防曬霜擦拭身體，情況可能就不會這樣，但這些珊瑚礁每週都會有成千上萬的浮潛者和游泳者。

使用有害的防曬霜可能是珊瑚死亡的一種解釋，每天釋放的有害化學物質的量會在水面上形成肉眼可見的浮油。

在美麗的火山島多明尼加島附近的香檳礁潛水，再次發現死亡的石珊瑚以及白化的珊瑚頭。一年前，同一珊瑚礁上的情況並非如此。

多明尼加的死腦珊瑚

多明尼克漂白

整個珊瑚頭都死了；其他人正在漂白過程中。死亡是肯定的。地球深處的噴口會產生氣泡，吸引潛水員和浮潛者來到海岸附近的這些岩礁。在這些熱門潛水區的近海區域，珊瑚死亡隨處可見。

在壯麗的馬提尼克島火山島上，珊瑚死亡現像也很明顯。儘管石珊瑚被漂白成白色，綠海龜卻吃掉了看似健康的海草。

馬提尼克島已將大片海洋區域劃為保護區，這是確保資源保護的重要一步。從佛羅裡達到南美洲，攻擊珊瑚的疾病在近海也很常見。

沉船珊瑚

聖克里斯多福和尼維斯是一個神奇的島嶼，是一個獨立的國家。旅遊業在這裡非常重要，如果旅遊業要持續發展，近海珊瑚礁是島民需要珍惜的資產。

死珊瑚觀察很普遍，顯示這些島嶼也未能倖免於珊瑚死亡的瘟疫。

我去年同一時間參觀過聖馬丁島周圍的珊瑚礁，現在也出現了死亡和白化的珊瑚。支撐活珊瑚的岩石上的馬德雷孔子被漂白成白色。

聖馬丁島的死馬德雷波

這個荷蘭-法國島嶼非常迷人，也是最受歡迎的旅遊目的地。柳珊瑚海扇仍然健康，但硬珊瑚已受到影響，以至於沒有觀察到任何活珊瑚頭。

在荷蘭加勒比海的庫拉索島（ABC 三個受保護島嶼之一，包括潛水者天堂博內爾島和熱門旅遊勝地阿魯巴島）附近浮潛時，我看到了已經生長和種植死亡的珊瑚。硬珊瑚都死了。

一個美麗的活鹿角珊瑚分支留在半島的外部，暴露在海洋沖刷下。這是一個好兆頭，證明海洋能夠有效沖刷近海區域的地方，而硬珊瑚環境是健康的。

在阿魯巴島的兩艘著名沉船中潛水發現了更多死去的石珊瑚。沉船殘骸上及其周圍的珊瑚生長 安蒂拉 表現出疾病。散落的沉船殘骸中的珊瑚 佩德納利斯 死了。軟珊瑚數量豐富且健康。

格林納達也是一個宏偉的島嶼，其珊瑚礁同樣面臨困難，巴貝多附近的珊瑚礁也是如此。巴貝多是加勒比地區最受歡迎的旅遊目的地之一，長期以來一直遭受過度捕撈和珊瑚礁濫用的困擾。

巴貝多沉船中白化的珊瑚

去年，一艘沉沒的拖船裡有活珊瑚，但今年它已經死亡並被漂白成白色。對一個以其自然美景和海洋環境支撐的島嶼的悲傷評論。

靜音證詞

聖露西亞的情況也好不到哪裡去。近海淺礁上的珊瑚死亡無聲地證明了曾經繁榮的海洋生態系統。僅對一個受歡迎的浮潛和游泳海灘進行了有限的觀察，因此無法就島嶼的整體珊瑚健康狀況得出一般性結論。

安提瓜島是另一個壯麗的島嶼，吸引遊客前往其黃貂魚城市，這是一個近海沙洲，在這裡，黃貂魚的進食使它們與遊客近距離接觸。大多數遊客只是游泳，有些遊客穿著 口罩 並帶上相機。

安提瓜島的死腦珊瑚

安提瓜島的組織消耗性疾病

遊船經營者每週都會吸引成千上萬的遊客來到沙洲，每個群體都會餵食黃貂魚。遊客們在身上塗上防曬霜，一旦進入水中，防曬霜就會被洗掉，這些防曬霜對近海珊瑚礁上的珊瑚有毒。

沙洲周圍的珊瑚礁露出了死去的珊瑚。藻類覆蓋了其中一些，死去的珊瑚孔被漂白成白色。對於這個重要的旅遊景點來說沒有吸引力。

安提瓜島死去的鹿角珊瑚

僅在一年前對同一地區的一項快速調查顯示，珊瑚生命正在減少。潛水和浮潛旅遊業對島嶼經濟做出了重大貢獻。如果沒有原始的海洋環境，遊客是否會開始放棄在加勒比海度假？

雖然在實驗室中培育珊瑚然後將其種植到珊瑚礁上可以提供有益的希望；善意的研究人員試圖透過在患病部位塗抹含有抗生素的黏液來減輕珊瑚組織消耗性疾病；雖然細菌學家繼續試圖確定珊瑚組織消耗性疾病發生的確切原因，但可能的原因的組合是顯而易見的。

過多的開發、來自陸地、傾倒、蒸發的化學物質透過雨水返回海洋的過多廢物流：所有這些都是對環境破壞的原因。這只是世界各地水肺潛水員的許多觀察結果中添加的報告：珊瑚礁正處於危險之中。

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