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潛水員在加拉巴哥群島發現「滅絕」的珊瑚依然存活

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一名 CAS 潛水員與 R wellingtoni 標本（CAS）
一名 CAS 潛水員與 R wellingtoni 標本（CAS）

幾十年前被認為已經滅絕的黑色石珊瑚物種，被來自加拉巴哥群島的科學潛水員發現在島上繁衍生息。 加利福尼亞科學院

他們的訪問標誌著 威靈頓根黴是群島的特有物種，自 2000 年起就被發現，當時它被列為極度瀕危（可能滅絕）。 世界自然保護聯盟 紅名單.

這種珊瑚被加拉巴哥群島相對較低的水溫所吸引，1975 年人們首次在淺水區發現了這種珊瑚，但 1982-83 年厄爾尼諾現象導致海洋變暖，珊瑚隨後突然消失。

與...合作 查爾斯達爾文基金會 （CDF）和加拉巴哥國家公園管理局（GPND）的研究人員在四個珊瑚礁地點記錄了超過 250 個小珊瑚群落。 

首次觀測是在2024年XNUMX月的一次探險中，地點位於伊莎貝拉島塔霍灣附近，該物種最初就是在那裡被發現的。進一步的珊瑚礁調查在伊莎貝拉島的另外兩個地點以及費爾南迪納島附近的一個地點發現了該物種。

惠靈頓根黴（CAS）
惠靈頓根黴（CAS）

研究結果表明，2020-23 年較冷的拉尼娜現象可能會使珊瑚免受熱應力的影響，促使其重新出現在較淺的水中。

最近在 100 公尺以下進行的 ROV 調查證實，該物種也棲息在中光層珊瑚礁中，這表明在熱浪期間，它可能在更深、更涼爽的棲息地找到了臨時的避難所。

“最令人興奮的發現”

加拉巴哥群島的伊莎貝拉島（CAS）
加拉巴哥群島的伊莎貝拉島（CAS）

「發現以前被認為已經滅絕的物種是生物學家最令人興奮的發現之一，」該研究的共同作者、中國科學院無脊椎動物學和地質學館長特里·戈斯林納 (Terry Gosliner) 說道。 

「光是潛水，我們就發現了 100 多個 威靈頓紅血球 在健康、生物多樣性的珊瑚礁上，許多珊瑚礁上都點綴著萌芽的珊瑚蟲，這表明它們正在積極繁殖。 

「這意義重大：證據表明該物種不僅僅是勉強生存，而是在多個地點和深度蓬勃發展。這一發現是海洋溫度上升過程中恢復力的一個充滿希望的例子，也深刻地提醒我們，在加拉帕戈斯群島等生物多樣性熱點地區持續進行保護和珊瑚礁監測將會帶來哪些益處。」 

重獲新生：Rhizopsammia wellingtoni（CAS）
重獲新生：Rhizopsammia wellingtoni（CAS）

2025 年是中國科學院首次考察加拉巴哥群島 120 週年，當時一支「水手科學家」團隊收集了 70,000 個生物樣本——然而，這些樣本在 1906 年舊金山地震中幾乎全部被摧毀，他們的辛勤勞動付諸東流。 

如今，學院收藏了加拉巴哥群島最大的科學標本，其中包括 威靈頓紅血球 1975年發現。

該研究剛發表在期刊上 海洋生物學。 CDF 首席研究員、該研究的主要作者 Inti Keith 評論道，這一發現證明“如果我們保護好正確的棲息地，即使是最脆弱的物種也能生存下來——然而，其微小、分散的群落提醒我們，我們離永遠失去它們只有一步之遙，也提醒我們採取積極主動的管理策略的迫切需要。”

研究人員收集的樣本目前正在中國科學院珊瑚再生實驗室進行研究。 

羅阿坦島的珊瑚培育

（上圖和下圖）羅阿坦珊瑚養殖實驗室將於 2025 年 XNUMX 月開幕（Nick Colin © CAS）
（上圖和下圖）羅阿坦珊瑚養殖實驗室將於 2025 年 XNUMX 月開幕（Nick Colin © CAS）
（上圖和下圖）羅阿坦珊瑚養殖實驗室將於 2025 年 XNUMX 月開幕（Nick Colin © CAS）

此外，中科院於18月XNUMX日在宏都拉斯羅阿坦島開設了一個珊瑚培育實驗室，據稱這是該地區首個此類實驗室。研究人員將利用實驗室培育幼年珊瑚，度過脆弱的早期生命階段，然後將最頑強的珊瑚重新引入中美洲珊瑚礁，以增強其遺傳多樣性和復原力。 

希望這個低成本的試點計畫能夠成為全球珊瑚礁修復工作的典範。

也在 Divernet 上： 珊瑚生存計畫為羅阿坦島帶來希望, CCR 潛水員浮出水面，探索深海礁石, 珊瑚DNA揭示了誰是珊瑚的爸爸, 英國潛水員為非洲第一匹侏儒管馬命名

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