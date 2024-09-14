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潛水員追蹤 1850 年代「肇事逃逸」沉船受害者

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去年八月的一次潛水（大西洋沉船打撈）
去年八月的一次潛水（大西洋沉船打撈）

168 年前，一艘法國跨大西洋客輪在不尋常的情況下沉沒，船上 132 名乘客和船員中的大部分喪生，新澤西州的一個潛水隊在距馬薩諸塞州海岸 320 公里處發現了這艘船。

發生碰撞的船隻的船長 里昂 1856年，他繼續前行，聲稱自己並不知道自己的命運已經註定。

大西洋沉船打撈潛水員在新貝德福德的探險船上作業 多年來一直在尋找沉船。它的確切深度和位置尚未透露，但據說位於“深水”中，大部分埋在沙質海底。

探索團隊成員包括（後排左至右）：Andrew Donn、Kurt Mintell、Joe Mazraani、Tom Packer、（前排）Tim Whitehead、Eric Takakjian 和 Jennifer Sellitti。他們拿著從沉船中打撈出來的舷窗。弗朗索瓦·梅爾 (Francois Merle)、里克·西蒙 (Rick Simon) 和喬·聖阿芒 (Joe St Amand) 參加了先前的搜尋探險活動。
團隊成員（從左後開始) 安德魯唐恩、庫爾特明特爾、喬馬茲拉尼、湯姆帕克；和 （左前) Tim Whitehead、Eric Takakjian 和 Jennifer Sellitti，與從沉船中打撈出的舷窗（Francois Merle、Rick Simon 和 Joe St Amand 參加了先前的搜尋探險）（大西洋沉船打撈）
目錄

轉型

里昂 1855 年，也就是該船沉沒的前一年，由伯肯黑德的萊爾德父子公司 (Laird & Sons of Birkenhead) 在英國為法美公司建造。她是打算用於運送乘客和郵件穿越大西洋的六艘船之一——在勒阿弗爾和勒阿弗爾之間 紐約.

當時造船業正處於轉型期， 里昂 是用帆和蒸汽機建造的。

「作為第一批定期往返的法國客輪之一
大西洋和早期的過渡輪船使 里昂「這項發現意義重大，」潛水隊成員 Eric Takakjian 說道，他在尋找沉船方面花費了最長的時間。

「她的鐵船體建造方法代表了已知遠洋船舶此類船體建造類型的一些最早的例子。

《倫敦時報》彩色插畫《里昂號》沉沒 (詹妮弗·塞利蒂)
彩色的 倫敦時報畫報 的圖畫 里昂 沉沒（詹妮弗·塞利蒂收藏）

「同樣，她的推進機械也是獨一無二的，因為它代表了在遠洋輪船機械先例之前嘗試過的幾種引擎設計之一。

里昂「直動臥式發動機早於倒置複合發動機，倒置複合發動機不久後就成為常態，」Takakjian 說。

「肇事逃逸」沉沒

里昂 2 年 1856 月 XNUMX 日，她在第一次返回法國時與美國三桅帆船相撞 亞得里亞海，這艘船正從緬因州向南航行至喬治亞州。這艘客輪載著有多名來自知名人士的乘客 紐約 和波士頓家庭。

亞得里亞海 受損但能夠抵達馬薩諸塞州港口進行維修。她的船長認為 里昂 之所以完好無損，是因為她堅持了自己的航向，並且沒有報告這件事。 

然而，船體上的小洞 里昂 最終，足夠的海水淹沒了這艘船，幾天後她就沉沒了。

安德魯唐恩 (Andrew Donn) 在喬馬茲拉尼 (Joe Mazraani) 的協助下入場
安德魯唐 (Andrew Donn) 與 X-CCR 即將在喬馬茲拉尼 (Joe Mazraani)（大西洋沉船打撈公司）的幫助下潛入沉船

據推測，當船最終沉沒時，船上的大多數人都有時間乘坐救生艇逃離，但最終只有 18 人獲救，他們在海上度過了一周。小說中提到了這場災難 20,000聯盟在海 儒勒·凡爾納。 

更遠的地方出海

大西洋沉船打撈公司的合夥人詹妮弗·塞利蒂(Jennifer Sellitti) 和喬·馬茲拉尼(Joe Mazraani) 都是刑事辯護律師，他們對這次不尋常的碰撞事件感興趣，自2016 年以來一直與Takakjian 合作尋找沉船位置。

儘管當代報紙報道表明 里昂 最終沉入楠塔基特淺灘東南部後，沉船研究人員發現，倖存者的敘述和法庭文件越來越多地將他們指向更遠的海域，前往喬治班克斯。

該沉船地點是一個發現小組一年前側面掃描的幾個潛在標記之一，潛水員今年八月返回進行調查。 

這款引擎汽缸是識別殘骸的關鍵（安德魯唐恩）
這款引擎汽缸是識別殘骸的關鍵（安德魯唐恩）

尋找匹配項

Mazraani、Andrew Donn、Tom Packer 和 Tim Whitehead 潛入沉船 13 次進行測量， 視頻 和劇照。透過查看上層數據，他們根據船舶的大小、位置、鐵板、舷窗和蒸汽機等情況進行了初步識別。

「其中一個大氣缸蓋水平指向，距離沙子不是很高，」馬茲拉尼說。他和 Packer 能夠確認它的測量值是 145 公分——「這就是上面氣缸的確切尺寸」。 里昂' 引擎」。

在隨後的一次潛水中，他還發現了一艘用於索具的木材死眼，表明這是一艘同時配備了風帆和蒸汽的船。 “這些線索，包括位置、聲納數據和測量結果，進一步證實我們正在潛入這艘失踪的法國客輪。”

喬·馬茲拉尼 (Joe Mazraani) 扇動沙子，露出神槍手 (安德魯·唐恩 (Andrew Donn))
喬·馬茲拉尼 (Joe Mazraani) 扇動沙子，露出保存完好的神眼 (安德魯·唐恩 (Andrew Donn))

後續計劃

該團隊現在計劃投入更多時間來探索和充分記錄沉船。 「我們將盡快返回沉船現場，」珍妮佛塞利蒂告訴 迪韋爾內特.

「我們 2024 年 XNUMX 月的探險重點是辨識沉船。隨後的潛水將專注於繪製和記錄沉船現場以及打撈文物。

「北大西洋不適合沉船。風暴、洋流和漁具可能會掩埋殘骸並將其撕裂。這使得在更多時間過去之前記錄和挽救我們能做的事情變得至關重要。

大西洋沉船打撈 已發現許多沉船殘骸，包括 U-550是已知停泊在北大西洋可潛水水域的最後一艘德國二戰潛水艇。

封面

塞利蒂的精裝書將於明年二月出版 亞得里亞海事件：楠塔基特海岸海上肇事逃逸事件, 現在已擴展為包含沉船本身的詳細描述和照片的一章。

也在 Divernet 上： ANDREA DORIA WRECK 展現其 60 歲的年齡, 安德烈·多利亞的霧號再次響起

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@ValTaylor7
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