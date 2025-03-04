深入古巴西部

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

皮埃爾·康斯坦特又一次踏上了史詩般的潛水之旅，前往意想不到的地方——這一次，他遇到了人跡罕至的海洋、陸地和空中的生物，從古巴西部一直到豬灣

古巴位於墨西哥灣和大西洋的交匯處，是加勒比海北部的一個群島，由 4,195 個島嶼和珊瑚礁組成。

基韋斯特位於西北方，隔著佛羅裡達海峽與該島相望，距此 150 公里；隔著尤卡坦海峽與巴哈馬相望，距此 22 公里；隔著尤卡坦海峽與海地相望，距此 77 公里；隔著尤卡坦海峽與牙買加相望，距此 140 公里

古巴是加勒比海地區最大的島嶼，長 1,250 公里，地形以平坦為主，但也有一些起伏的平原。其最高點位於東南方的馬埃斯特臘山脈。全國人口 11.3 萬，主要講西班牙語、海地克里奧爾語和英語。

加勒比海暖流從赤道帶來暖水，古巴屬於熱帶氣候，全年大部分時間都有東北信風吹拂。旱季從 21 月持續到 27 月，XNUMX 月平均溫度為 XNUMX°C，XNUMX 月平均溫度為 XNUMX°C。

古巴西部和中部是一條“造山帶”，即白堊紀時期隆起的山脈。侏羅紀和白堊紀石灰岩在西部以大片山脈和露頭的形式顯眼可見。

隆起的珊瑚礁，科連特斯灣

活躍的斷層系統每年都會引發幾次地震，上一次大地震（震級為 7 級或以上）發生在 2020 年 XNUMX 月。

從哈瓦那出發的旅程

Viazul 的宇通中國巴士在三個小時內從哈瓦那抵達了比那爾德里奧。從那裡出發，經過蜿蜒穿過山間的道路到達維納萊斯需要 45 分鐘。

這個小鎮坐落在鬱鬱蔥蔥的綠色山景之中，是任何旅遊地圖上的亮點。我租了一輛車繼續前往遙遠西部的瑪麗亞拉戈爾達，並在當天下午來到代理處，檢查車輛是否能夠在第二天一早準備好。

有人告訴我：“我們現在無法在電腦上簽訂合同，因為我們沒有電。” 「它開機三小時，關機九小時。下午六點前回來。這個男人很不友善。

“歡迎來到古巴，革命萬歲！」我心想。

電力恢復後，安排合約花了一個多小時。這個人是個惡霸，我感到非常焦躁。我花了高價買的現代 Grand i10 到處都是撞擊和刮擦痕跡。這不是一個吉祥的開始。

瑪麗亞拉戈達海灘酒店

第二天一早我就出發了。他們花了三個半小時沿著坑坑洼窪的道路行駛，才到達瑪麗亞拉戈爾達和科連特斯灣的一家政府酒店。

它西臨尤卡坦海峽，南臨加勒比海，擁有白色的沙灘和一排椰子樹以及碧綠的海水。太陽高掛，周圍幾乎看不到一個人影。

我住在一棟黃色水泥老建築的樓上，房間還不錯。參觀完海灘酒吧和餐廳旁的悠閒潛水中心後，我感覺就像在家一樣。在忙碌的哈瓦那之後，一切都感覺很放鬆。

碼頭停泊著兩艘大型鋼殼潛水船，還有新的鋁製水箱。潛水經理拉斐爾 (Rafael) 手裡拿著古巴雪茄，長著一張和理查德·基爾 (Richard Gere) 一樣冷酷的臉。

瑪麗亞拉戈爾達 (Maria La Gorda) 的潛水船

6,000多年的歷史

瓜納哈塔貝人是來自南美洲東北部的狩獵採集者，6,000 年前他們在古巴定居，這個過程導致了樹懶等當地動物的滅絕。

隨後，1,700年前，講阿拉瓦卡語的泰諾人的祖先來到這裡。他們耕種並生產陶器。向西遷移後，瓜納哈塔貝人的後裔在古巴西部遊蕩，泰諾人則種植木薯、棉花和菸草。

克里斯多福·哥倫布於 1492 年探索了東北海岸，兩年後探索了南海岸。 1508 年，塞巴斯蒂安德奧坎波繪製了古巴的完整地圖。

在擊敗了兇猛的泰諾人之後，該島於 1514 年被西班牙人佔領，並在南海岸建立了定居點。當地居民可能很友好，但他們仍然遭到侵略者的屠殺或奴役。

1519年，埃爾南·科爾特斯從古巴聖地亞哥經尤卡坦半島開始征服阿茲特克帝國。 1550 年後，當地居民大量死於麻疹和天花等疾病，而入侵者則學會如何種植菸草並將其製成雪茄吸食。

西班牙殖民者與當地婦女共享 DNA。他們建立了甘蔗和煙草種植園，並從非洲進口奴隸。殖民地古巴經常成為海盜和法國海盜的目標。

藍條紋和法國咕嚕鳥，Alejo de Moro

1741年，英國佔領了關塔那摩灣，隨後又佔領了哈瓦那，控制了西部，開啟了與北美和加勒比殖民地的貿易。隨後英國人用古巴換取了佛羅裡達。

西班牙跟隨英國於 1820 年正式廢除奴隸貿易，但古巴在整個 19 世紀仍然保留奴隸制，並在 XNUMX 世紀末出現了古巴糖業的繁榮。其中大部分流向美國，用於建造新的公路和鐵路。

法國大革命成功和海地黑奴起義後，古巴於 1868 年宣布獨立，隨後爆發獨立戰爭（1895 年），並於 1898 年移交給美國。最終，在1902年，獨立的古巴共和國誕生了。

古巴革命發生於1953年至1959年，這一年馬克思主義領袖菲德爾·卡斯楚與切·格瓦拉翻開了古巴歷史新的一頁。

深入古巴最西部 57

帕拉伊索佩迪多

這是我第一次潛水，陽光明媚，天空湛藍，海灣就像一個湖泊，幾乎沒有一絲微風。一群由 12 名從事保護工作的美國學生和他們的大學教授組成的團隊登上了這艘船。由於潛水經驗很少，他們花了很長時間才做好「複習」的準備。

沿著隆起的珊瑚石灰岩海岸線，乘船 25 分鐘即可到達卡波科連特斯 (Cabo Corrientes)，到達帕拉伊索佩爾迪多 (Paraiso Perdido)。水溫為 27°C，因此我不需要矮個子。

水下的能見度極佳。近海的礁石被白色的沙灘包圍著。底部充滿了棕色的海扇貝，還有一些粉紅色的花瓶海綿、金黃色的管狀海綿和桶狀海綿。

黃鰭鯛

海洋生物充滿活力。魚群包括藍紋石首魚（松鼠血斑）和法國咕嚕聲（黃線海葵) 帶有黃色斜條紋。

克里奧爾瀨魚（帕雷氏鐮刀菌) 是典型的加勒比海物種，顏色混合了藍色、黑色、紫色、黃色和白色。體型雖小但很迷人，藍頭瀨魚（雙帶海馬 非常活躍。

奇蹟包括西班牙豬魚（紅棕鬣狗)，背部一半為紫粉色，腹部一半為黃色。雌性紅綠燈鸚嘴魚背部呈黑色，上面有白色菱形，腹部呈鮮豔的紅色（綠色小囊腫線蟲) 令人震驚。

雌性紅綠燈鸚嘴魚

紫色普通海扇（Gorgonia ventalina) 比比皆是。一小群銀色的條傑克（紅藜) 魚尾後部有一條黑色條紋，下尾鰭上還有一條黑色條紋，它一閃而過，從我身邊飛過。

Paraiso Perdido 的酒吧傑克學校

巡遊克里奧爾瀨魚，帕拉伊索佩爾迪多

Paraiso Perdido 的喇叭魚

海軍上將宮

Acuario 是位於 8 公尺深水中的真正的水族館。光滑箱魨（乳草) 非常精美，還有難以捉摸的法國神仙魚（長毛刺）。四眼蝴蝶魚（毛齒象) 背面有黑點，非常迷人。藍倒吊 (藍刺蜉蝣) 無所不在。

Acuario 的白色咕嚕聲

阿爾米蘭特島 (Almirante) 是近海裙礁，底部為白色沙灘。我滑過一片花園鰻草原，然後到達深不見底的懸崖。橙色、紫紅色或棕色的絲狀海綿數量眾多，我還看到了一大片銅棕黑色珊瑚叢。

一條孤獨的大梭魚和一條鰺魚（河馬）在蔚藍的天空中巡航而過。在三十四公尺深的水下，有一條誘人的鱈魚（維吉尼亞州黃胸金絲猴) 藍白色的臉上有黃色的橫條紋和雙黑色條紋，讓我喘不過氣來。

我驚嘆於一條女王神仙魚（纖毛海鞘它是一種水生動物，臉部呈藍黃色，側面有波浪狀帶黃邊的鱗片。克里奧爾瀨魚（帕雷氏鐮刀菌) 呈深藍色，頭部為黑色，列隊行進。百慕達鰱魚 (後凸蜂) 和白咕嚕聲 (赤黴病）好奇地觀察潛水員們。

皇后神仙魚

Patio de Vanessa 是一個淺水區。我降落在一隻海扇旁邊，上面有兩隻可愛的火烈鳥舌貝（長臂藻) 呈黃橙色，背脊處有方形圖案。帶狀蝴蝶魚（Chaetodon線狀）讓我想起了加拉巴哥群島。灰色神仙魚（弓形海葵）看起來就像一位王子。

凡妮莎露台 (Patio de Vanessa) 上的火烈鳥舌頭

凡妮莎天井 (Patio de Vanessa) 珊瑚礁上的灰色神仙魚“像王子”

百慕達鰱魚，Patio de Vanessa

法國咕嚕聲，瓦內薩庭院

卡韋索·德·魯多

距離瑪麗亞拉戈爾達不遠的一座舊水泥碼頭上，一群王燕鷗正在曬太陽。海灘向南延伸至卡波科連特斯，終止於珊瑚碎石。

皇家燕鷗

我進入了一片佛羅裡達茅草棕櫚林，當地人稱之為“Guano de Costa”。禿鷹全身黑色，頭紅色，在海岸線上空飛來飛去。一條通往棕櫚林的小路勾勒出凱門鱷棲息的鹹水湖的邊緣：“它們並不具有攻擊性！”有人告訴我。

火雞禿鷹，帕倫克德洛斯西馬羅內斯

Cabezo de Ludo 位於 Cabo Corrientes 附近，在那裡我潛水時遇到了一隻體型很大的斑點刺龍蝦和一條大虎斑石斑魚（虎鱸）。岩美人神仙魚（三色刺花) 的頭是金黃色的，身體是黑色的。

一隻鷹鰩飛過，在天平的另一端，我驚訝地看到了一隻乳白色的萵苣海蛞蝓（捲葉海棠).

斑點龍蝦，Cabezo de Ludo

牆上的海綿，卡貝索·德·魯多

萵苣海蛞蝓，Cabezo de Ludo

我對瑪麗亞拉戈爾達的食物感到厭倦，這裡的食物選擇不多，幾天來只有少量蔬菜和冷凍魚，因此我出發開車去附近的一個村莊——卻發現車子無法啟動！

一位路過的機械師確認燃油泵已停止工作並且電池沒電了。我不得不打電話給比那爾德里奧的租賃公司要求更換零件，但卡車直到天黑後才出現。

神秘卡德納

Cadena Misteriosa 是另一種壁潛方式，與內潟湖接壤。一隻鑽石鰩從沙灘上游起，上面馱著一條魚。

黃頭瀨魚（海豬魚）引起了我的注意，紅帶鸚嘴魚也是如此（金鱗龜）。當我們回到礁石頂部時，我們遇到了來自南方的強大水流，我們度過了一段艱難的時光，瘋狂地抽著空氣！

Ancla de François 很膚淺，也很安靜。潛水領隊拉斐爾用雙手展示了一條溫順的幼年獅子魚，並指著一條令人敬畏的幼年斑鼓魚（馬尾松) 為黑白色，具有精緻的新月形狀。

潛水長 Rafael 與幼獅魚類 Ancla de François

幼年斑鴕鳴

法國神仙魚（Ancla de François）

峽谷中的潛水員，佩德羅洞穴

四眼蝴蝶魚（Cuevas de Pedro）

莫比·迪克 (Moby Dick) 的紅鹿

絲狀海綿和潛水員，莫比·迪克

我的車現在又能運行了，我到 La Bajada 村吃午餐。在 Maité's 特別的房子，一家古巴住宿加早餐酒店，他們同意如果我願意等待 90 分鐘的話就提供一頓魚餐。

有人告訴我：“沿著海岸邊的小路走到波薩德阿瓜杜爾塞 (Poza de Agua Dulce)。”這是瓜納阿卡比貝斯國家公園海岸附近的淡水天坑，非常適合游泳。回到 Maité 的家，一頓豐盛的大餐正在等待她：鯛魚配米飯、黑豆、蔬菜和木瓜作為甜點。

拉巴哈達海岸附近的淡水天坑

在 Casa Private 餐廳享用午餐

在瑪麗亞拉戈爾達結束潛水後，我出發前往卡波聖安東尼奧。古巴的最西端位於瓜納阿卡比貝斯國家公園的荒野內，車程 75 公里。在靠近拉巴哈達 (La Bajada) 遊客中心的路上，我偶然發現了一群正在遷徙的紅蟹。

“你有備胎嗎？”導遊問道。

“是的，你為什麼要問？”

有人告訴我，“有 50% 的可能性，你的輪胎會被蟹爪刺破。”

瓜納阿卡比貝斯國家公園遊客中心的紅蟹正在遊動

紅蟹

當時正在下雨，我不想惹麻煩，所以我推遲了行程，而是和當地的護林員一起走進森林。特有的鳥類令人著迷：蜂鳥；古巴綠寶石，一種有著深綠色羽毛的蜂鳥；紅海王霸鶲和古巴短尾霸鶲。在一個淺淺的洞穴裡，一條古巴蟒蛇正在捕食蝙蝠。

古巴綠寶石蜂鳥（Punta Perdix）

維納萊斯決賽

第二天，我回到了瓜納阿卡比貝斯國家公園，路邊有野豬漫步，還有 Desmarest hutia（一種長著水豚臉的肥胖的棕色囓齒動物）和白尾鹿。

吉隆海灘的 Demarest hutia

一隻古巴特有的鬣蜥正在樹枝上曬太陽，凱門鱷懶洋洋地漂浮在潟湖的表面。卡波科連特斯島和卡波聖安東尼奧島曾是 16 和 17 世紀英國、荷蘭和法國海盜的避難所。

為了反抗西班牙的統治和塞維利亞港的商業壟斷，他們走私貨物在當時是常態。該地區發現了幾艘沉船。

我回到車上，擔心在到達比那爾德里奧之前就會耗盡燃料。在維納萊斯的幾天非常適合大自然漫步、參觀煙草種植園和品嚐由微小的番石榴製成的獨特朗姆酒。石灰岩洞穴包括驚心動魄的 Cueva de Palmarito、一條地下河和湖泊。

帕爾馬裡托洞穴 (Cueva de Palmarito) 的湖泊和流石

聖托馬斯洞穴, 維納萊斯

在維納萊斯製作古巴雪茄

吉隆海灘

位於南海岸的巴伊亞德科奇諾斯（豬灣）的吉隆海灘是我旅程的第二部分。需要搭乘幾次途經哈瓦那的 Viazul 巴士才能到達那裡。

一 特別的房子 經營自己的潛水中心，潛水員老闆 Julio 因提供個人化服務而享有盛譽。

胡里奧的助手胡安·卡洛斯駕駛著他的老式啞光銀色汽車出現了，車上還拖著一輛自製的拖車。他宣稱道：“這是一輛俄羅斯伏爾加車，1989 年，來自世界上最好的國家。”這輛 35 年車齡的汽車已經到了使用壽命，但「配備了新的現代引擎後，它運行起來非常順暢」。

胡安卡洛斯和他的俄羅斯伏爾加

我們到達了 Punta Perdix，在被稱為「殭屍蟹」的紅陸蟹群中曲折前行。它們有四種顏色：黑色、紅色、黃色和綠色，它們前往大海產卵，但許多在產卵過程中被壓死，為紅頭美洲鷲提供了免費的食物。

產下的卵在海裡孵化，幼蟲在海裡以浮游生物的形式生活，然後回到陸地 大眼幼體 幼蟲。

在吉隆海灘，潛水是在岸上進行的。潛水員在隆起的石灰岩架上穿戴好裝備，跳入海中並在沙灘上游出 100 至 150 公尺。表面狀況通常很完美，但如果有風的話可能會很惡劣。

吉隆海灘 (Playa Giron) 的海濱

胡里歐穿著 7 毫米潛水服，直接帶我去了下車地點。能見度很好，斜坡上佈滿了紫藍紅色絲狀海綿、橙色海綿、花瓶海綿和經典的黃色管狀海綿，但魚很少。有人告訴我：“你知道，人總得活下去。”

我們經過一艘沉沒的漁船，船上有兩隻大三豐蟹（棘刺花) 隱藏著令人印象深刻的爪子。當我下沉到 27 公尺時，一條灰色的神仙魚遊了過來，還有一條大金剛鯛（藍鰭笛鯛) 表現出好奇心。

潛水員和沈沒的漁船，Alejo de Moro

藍倒吊（Blue tang）

一隻刺龍蝦正在洞外張望。一隻藍白相間的清潔蝦，有長爪（尤卡坦鱸魚) 在銀蓮花中翩翩起舞。

海葵中的清潔蝦，Alejo de Moro

根據天氣狀況，胡里歐會帶我去有峽谷和深水游泳通道的潛水地點。這是結識新代表的機會 下斜龍 屬，有不少於 18 個物種。這些小村莊與石斑魚有關，分佈在從巴哈馬群島到尤卡坦半島的地區。

我拍了靛藍的照片（靛藍小鱗鰈（英文）：害羞的 （古氏嗜熱菌（英文）：金的 （膠質母細胞瘤（英文）：禁止（普氏乳桿菌) 和黃油村 (單色) 品種。

Los Tunneles 潛點，Punta Perdix

靛藍村莊，洛斯隧道

大梭魚，Los Tunneles

洛斯隧道 (Los Tunneles)，陽光下的水母

洛斯隧道 (Los Tunneles) 懸崖上的絲狀海綿和潛水員

另一艘漁船沉船，Los Tunneles

佩塞斯洞穴

Cueva de los Peces 被描述為一個洞穴潛水。這個水潭距離海岸不到100米，上面是淡水，下面是鹹水。沿著海岸延伸的構造斷層連接了不同的 天然井.

藍刺尾魚群，Cueva de los Peces

海洋刺尾魚，Cueva de los Peces

垂直下降至 70 米，這裡是筆直的牆壁之間的黑暗深淵，但對於喜歡尤卡坦半島壯麗洞穴潛水的遊客來說，吸引力有限。

佩塞斯洞穴天坑

進入 Cueva de los Peces 牆壁之間的斷層

離開洞穴

更有意義的是與經驗豐富的觀鳥者 Leoncio 一起在森林中漫步。它讓我看到了古巴特有的侏儒貓頭鷹；雄偉的古巴咬鵑，國鳥；還有令人陶醉的蘋果綠、白色和紅色的古巴托迪。

古巴蜥蜴

吉隆海灘森林中的古巴托迪酒

在一個充滿牙買加果蝠的洞穴裡，一條古巴蟒蛇正在黑暗中潛行。對於那些有時間和精力的人來說，古巴充滿了自然奇觀。

旅行即將結束時，我在西恩富戈斯汽車站等待前往特立尼達的 Viazul 巴士。大廳裡擠滿了人，有人在大聲打電話，還有其他人在後面喊叫。當地一輛公車停駛了，乘客們憤怒地聚集在一位公車司機周圍。

空蕩蕩的辦公室裡，電話鈴聲不斷響起──聽起來就像瘋人院一樣。一位富有同情心的古巴人突然向我傾身，低聲說道：“對不起，先生，這是古巴……很複雜。”

Pierre 與 Lidia 和 Julio 在吉龍海灘的私人住宅中 皮埃爾·康斯坦特 (PIERRE CONSTANT) 奔跑 卡勞生活體驗。作者在 Divernet 上的其他功能包括 諾隆尼亞群島：大西洋潛水熱點, 利福島化石環礁潛水, 弗洛雷斯，通往科莫多的門戶, 地獄的鐘聲和其他尤卡坦洞穴特價, 柯立芝以外的瓦努阿圖 潛水之旅：穆桑達姆到馬斯喀特

也在 Divernet 上： 成為冠軍！ – 古巴, 沉船檔案讓西班牙研究人員大吃一驚, 加勒比海明珠 雷納花園, 古巴的美洲鱷魚