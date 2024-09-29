地獄的鐘聲和其他尤卡坦洞穴特色菜

PIERRE CONSTANT 一直在墨西哥，熱衷於更深入地研究其 天然井 ——尤其是在他們中至少有一些人可能受到威脅的時候。他寫了報告並拍了所有照片…

尤卡坦半島是一片迷人的土地，不僅因為它的文化、獨特的自然和野生動物或瑪雅人的古代考古遺址，還因為它是洞穴潛水者的天堂。

這是我在過去五年裡第五次訪問。早在 2017 年，我就參加了在普拉亞德爾卡門舉辦的 TDI 側掛洞穴課程。 2018年，我潛水了 天然井 梅里達附近，並於第二年返回更多。

2020年，我的洞穴—訓練 在 Playa 和 DPV 的舞台課程更進一步 訓練 在圖盧姆。這更令人興奮，但也更具挑戰性——在這個級別，你不能使用水下相機，因為你需要雙手來處理設備。

艾略特 (Elliot) 在里賈納 (Regina) 鹹水亞歷克西斯通道 (Alexis Passage) 深處

你很難假裝在一次旅行後就已經去過尤卡坦半島了。一個 開放水域 潛水員在 灰岩坑 只允許在白天始終可見的情況下進行洞穴潛水。任何在頭頂環境的東西都需要特定的洞穴 訓練 接下來是高級洞穴 訓練，在達到完整的洞穴側掛水平之前一切都很好，依此類推。

大多數潛水員經歷 天然井 第一次只能享受有限的進入，並了解大多數遊客潛水的經典地點。與數千 天然井 從中做出選擇，需要一輩子的時間來探索。

最專注、最核心的常駐洞穴潛水員將繼續發現新的 天然井 時不時地，或進一步深入現有洞穴系統的未知領域。

艾利奧特在托爾圖加的柱子之間

岡瓦納

在由北美、南美和非洲大陸組成的古岡瓦納大陸分裂之前，尤卡坦半島暫時隸屬於委內瑞拉。 140 億年前，當原始大西洋和墨西哥灣開始形成時，它分裂並成為一個孤立的板塊。

在接下來的五千萬年裡，尤卡坦半島逆時針旋轉並向西漂移，與墨西哥相撞。半島東部出現斷層帶，形成尤卡坦盆地。

尤卡坦高原由白堊紀石灰岩構成，地表沒有河流，但有可滲水的底土。隕石撞擊在尤卡坦半島留下了一個巨大的隕石坑，引發了世界第二次生物大滅絕，同時也在地下形成了巨大的裂縫網，數百萬年的雨水進一步溶解了石灰岩，形成了地下水流和污水坑。

世界上最長的地下河，被歸類為“系統”，位於尤卡坦半島東部金塔納羅奧州的沿海地區。

Max 在 Xulo 的一系列柱子上照射燈光

150,000萬至20,000萬年前，冰河時期影響了半島。最後一次見證了來自亞洲的人們通過白令海峽上的一座陸橋抵達。在極端寒冷的條件下，他們被吸引到地下居住。海平面比現在低 65m。

熊、巨型地懶和劍齒虎等史前動物共享洞穴，而地面上則有猛獁象、乳齒象、雕齒像以及美洲駝、駱駝和馬。

大約8,000年前，上一個冰河時期末期，海平面上升，大部分洞穴被海水淹沒。雨水中的淡水上升到頂部，形成一個獨特的層，形成模糊的鹽躍層，鹽和淡水在它們之間混合。

Max面對徐洛的鐘乳石和柱子

很久以後，洞穴在瑪雅文化中發揮了重要作用。這個詞 灰岩坑 起源於瑪雅 佐諾特，意思是充滿水的裂縫或洞穴，象徵通往西巴爾巴的入口，西巴爾巴是死者的地下世界，也是生命起源的沃土——地球與地下世界之間的象徵性通道。

大衛城, 亞克斯奇蘭

在天坑中發現了陶器，以及年輕女孩等祭品的遺骸。 天然井 有時為老年人或政要提供墓地。如今，瑪雅人認為 天然井 尊重，作為洞穴靈魂的地方。

我的複習

法國航空航班於夜間降落在坎昆。我租了輛車，一小時後到達了普拉亞德爾卡門的飯店，在高速公路上下著雨，午夜過後我就上床睡覺了。

過渡日是強制性的，以準備我的潛水設備和水下相機。第二天我要去見我的洞穴潛水嚮導馬克斯。我們是四年前在梅里達旅行時認識的。

洞穴潛水員麥克斯

麥克斯非常專業地開始對我的裝備進行徹底修改，抱怨一些方面，例如我的第二個裝備沒有長軟管 調節器、 切線器和線軸。

我已經兩年沒有進行洞穴潛水了，所以我需要複習一下。一想到再次處於頭頂環境中，我就感到有點緊張，並且知道我需要完全集中註意力。如果不定期練習，事情可能會被遺忘，而在這種活動中，就沒有犯錯的餘地。

我已經做了25個 天然井 / 洞穴現在正在尋找一些新的、令人興奮的東西，如果可能的話，「特別」的東西。

我們最初開車向北到達莫雷洛斯港，從那裡我們在 Ruta de los Cenotes 上向西行駛。尤卡坦叢林相當乾燥，樹高最高可達 15m，這裡是令人驚嘆的鳥類和美洲虎、美洲獅等迷人動物的家園，Max 喜歡使用放置在偏遠地點的紅外線相機拍攝這些動物。

薩波特：樹和鐘聲

薩波特的招牌 灰岩坑

薩波特 灰岩坑 在陽光下

我們計劃潛入 Zapote，這是一個沙漏形的天坑，一旦我們進入水下，就會發現它相當黑暗，有 30-35m 深的有毒硫化氫層。由此，一棵4,500年樹齡的紮波特樹的樹幹如幽靈般從54m深的河床中探出頭來。

麥克斯和薩波特的倒置蘑菇鐘乳石

薩波特的獨特之處在於懸掛在牆上的“地獄鐘聲”，即倒置的蘑菇形鐘乳石。這些結構是透過生物地球化學機制在水中形成的，儘管形成鐘形的是被困在硫化氫層中的細菌。

這些細菌被稱為“極端微生物”，在極端環境中繁衍生息，處理硫並提高水的 pH 值，在鹽躍層上方形成獨特的地層。因此，鈴鐺的外部是有生命力的，而硫驅動的生物體有助於鈣的累積。

地獄的鐘聲關閉

蘑菇鐘乳石間的潛水員

鐘聲需要弱光環境，僅在 35m 以下的層附近形成。 2020 年，一位研究人員推測，它們是這樣形成的，因為二氧化碳氣泡從深處升起，並被困在幾乎水平的天花板上。

對一些鐘的放射性測年表明它們是在全新世中晚期生長的。其中一些有趣的CO 2 -食用蘑菇可以達到1-2m長和80cm寬，鄰近的天坑也有類似的結構。薩波特樹本身就展示著「嬰兒鈴鐺」。

扎波特樹幹與潛水員下降

麥克斯在薩波特的安全站

馬拉維拉圓頂

馬拉維拉天然井位於附近——一個圓形的天坑，部分被主人炸毀，有一條陡峭的木樓梯通往其中。一旦進入水下，顯眼的圓頂形狀就變得清晰可見。

沒有什麼值得一提的陣型，但能見度很高，午後的一束壯麗的光線刺入深處。

該網站提供了氛圍 水下攝影 以及作為 訓練 自由潛水者網站。水溫為25°C。

馬拉維拉自由潛水員訓練

馬拉維拉牆上的蛤化石

接下來的幾天，我們向南行駛，到達多斯奧霍斯和薩克阿克頓星系附近。這是 在2018成立 作為世界上最長的已知水下洞穴系統，連接了 187 個 天然井 以及令人驚嘆的 365 公里長。

2008年60月，Proyecto Espeleogico de Tulum的三名成員探索了Hoyo Negro坑，在43m處發現了一頭乳齒象的遺骸。在 12 m 深處，一名瑪雅少女（現稱為 Naia 的古美洲女性）的頭骨和骨頭可追溯到 13,000-XNUMX 年前。

進入 Tak Be Ha 的平台 灰岩坑

秘密水

在 Cenote Tak Be Ha（秘密水），我們的水箱通過繩索穿過天花板上的煙囪孔到達水位。沿著陡峭的石階，可以走進一個又大又寬的房間，裡面有許多裝飾和人造光。

蜿蜒穿過 Tak Be Ha 的石筍

Tak Be Ha 的石柱

警告牌，Tak Be Ha

在鐘乳石和螺旋石的天花板下，Tak Be Ha

再遠一些，一條 8 公里坑坑洼窪的土路穿過森林到達 Concha 遺址，這是一個半塌陷的天坑，一棵巨大的阿拉莫樹像爬行的觸角一樣伸出根部。 章魚。叢林的感覺是壓倒性的。

Concha 的柱子和鐘乳石

在 Concha 的螺旋岩下

Max 進入 Concha 隧道

洞穴潛水員從 Concha 天然井潛水結束

白色沙灘上的水流非常淺。洞外長滿了枝繁葉茂的高大樹木，美麗的鳥兒飛過。潛入石灰岩中的一個狹窄通道後，我們立即下降到 14m 的深度，進行剩餘的潛水。能見度清晰如杜松子酒。

在第一個丁字路口，我們沿著左邊的路線，蜿蜒穿過各個房間，裡面有柱子、石筍、鐘乳石和螺旋石，像飛鏢一樣懸掛在屋頂上。

30 分鐘後，當我的壓力表顯示 140 巴時，麥克斯指出洞穴地面上方有一個突出物。令我驚訝的是，我看到了巨型地懶的完整骨架， 西巴爾巴卵蟲，躺在一萬多年前最後一個冰河時期死亡的地方。

孔查巨型地懶的骨骼

巨型懶（史前博物館）

回來的路上，麥克斯把我拉到一旁的一個小房間。一個小標誌上寫著“285”，上面標著一隻小嵌齒象的骨頭， 熱帶居維羅納，一頭令人印象深刻的乳齒象，長著筆直向前的獠牙。

我肩上扛著坦克，沿著狹窄的叢林小徑回到車上，我敬畏地註意到一條小蛇整齊地盤在岩石上，然後衝回來拍照。

「要非常小心，那是一個 諾亞卡！「一位路過的墨西哥洞穴潛水員警告。終極坑毒蛇 莧菜 是一種劇毒蛇，也被稱為 費爾德朗斯 可以將毒液吐出最遠2m的距離。 「我的一個朋友被咬了，在加護病房待了四天…」。

終極坑毒蛇棲息在孔查的岩石上

拍攝時我的距離不超過50公分。不久後，麥克斯遇到了一隻毛茸茸的尤卡坦狼蛛， 鯽魚，在森林的地面上。它全身黑色，腹部微紅，快速地躲進了洞裡。

單寧壯觀

在洞穴潛水的第四天，麥克斯帶我去了他最喜歡的地點之一，距離圖盧姆 20 公里，距離內陸 8 公里。當我們準備裝備和坦克時，另一隻狼蛛在停車場歡迎我們，並步行 50m 前往錦鯉 灰岩坑 60公分南尤卡坦半島可變珊瑚蛇， 迷你小鯽， 滑過森林的地面。

毛茸茸的狼蛛過來看看錦鯉

深紅色，帶有黑色條紋，周圍有狹窄的黃色條紋，這是一種華麗的生物，相當害羞，但有毒。

一條生鏽的鐵樓梯盤旋向下進入 灰岩坑的小口，直通地下水位。將水箱放置在淺水中時，水泥塊會有所幫助。那裡有一個寬闊的圓頂、一個低矮的天花板、鐘乳石和幾隻蝙蝠——地板是由黑色、易揮發的蝙蝠鳥糞製成的，而牆壁是白色的石灰石。

錦鯉的雙光折射 灰岩坑

在10-14m的深度，Max帶領我在水下到達徐溪 天然井e. 「我會給你看一些特別的東西，」他說，現在我對這景象感到驚訝。

Max 近距離接觸徐溪天然井的單寧

在雨季，土壤和樹葉的存在會產生大量單寧，滲入水下。這在水柱中轉化為令人驚嘆的紅色、橙色、黃色和綠色——一種世界末日的景象。我們進一步深入各個房間。

野餐後 塔科，我們回到錦鯉，但這次向左跳，然後向右跳到一堆模糊的象骨頭上，我們在遊了 30 分鐘後到達了那裡。白色的小 INAH（國家人類學和歷史研究所）錐體已被放置作為科學研究的指標。

標記顯示大象的骨頭化石

前往徐洛

圖盧姆以南，穆伊勒之前不久，是烏庫庫扎姆 (Uku Cuzam)，也稱為徐洛 (Xulo)，以當地瑪雅人的主人的名字命名。它最初由 Alvaro Roldan 於 2013 年探索，現在已連接到 Systema Caterpillar 及其下游。 “五星級 灰岩坑！

通往徐洛的樓梯 灰岩坑

一位名叫埃米利奧（Emilio）的老人和他的兩隻狗是這個地方的看守人。在支付了 300 比索的入場費（11.60 英鎊）後，我們沿著一段階梯進入了低窪的地方。 灰岩坑。地下水位處於黑暗中，我必須打開頭盔燈才能進行設定。

很快，隊伍就下降到了 10m，高度華麗的房間出現了，裡面有令人敬畏的柱子、鐘乳石、手指或枝形吊燈形狀的石筍、窗簾和螺旋石的牆壁。

這種魅力是短暫的。麥克斯突然向右跳去，進入了天花板低矮的限制走廊。轉身是不可想像的，我需要將帶有延長閃光燈臂的相機放在側面才能繼續前進。感覺比較不舒服。

最後我們趕上了穿過側隧道的主線。再一次跳躍，從那裡回到基地，歷時 56 分鐘。閃光燈停止正常工作，我懷疑電池電量低。我決定把相機留下來進行下一次潛水。

事實證明，這是一個明智的決定，因為我的潛水嚮導在第三組雙箭頭之後向左跳躍，帶領我穿過屋頂下的限制和非常狹窄的通道，不停地向側面蜿蜒前進。他甚至在關鍵時刻示意我停下來，以便他可以用 GoPro 播放我的影片。

麥克斯從徐洛的一個洞穴中出現

67 分鐘後，馬克斯對我的表現和浮力感到滿意，在退出前積極地握了我的手。

艾米利歐安靜地坐在他的木屋前，手裡拿著一個 卡瓜馬，一瓶一公升的啤酒，他的狗平放在地上。幾隻巨嘴鳥從頭頂飛過，落在樹枝上偷看我們，當我拿起相機時它們就飛走了。

艾米利歐 (Emilio) 在 Chulo 的家門前享用啤酒

亞歷克西斯通道

接下來的三個晚上我都住在圖盧姆，最後一個潛水日是在 Elliot 和里賈納天然井 (Cenote Regina) 潛水。最初由 Robbie Schmittner 於 2004 年探索，現在與 Sistema Ox Bel Ha（透過 Mayan Blue）相連，但除了幸運者之外，鮮為人知！

進入里賈納鐘乳石屋頂下的主隧道

一個大水池，有一個木甲板，周圍環繞著棕櫚樹。昏暗的入口開始進入一個限制，然後通往一個相當黑暗的洞穴，裡面有一條寬闊的隧道。計劃是T型左，T型左，直到我們深入25m深的峽谷。

突然，亞歷克西斯通道（Alexis Passage）發生了鹽躍層，呈現白色和淺藍色的地下河床，一切都變得模糊了30秒。這是一個令人著迷的環境——但我已經到了轉身的時候了。

淺藍色隧道向前

柱子和石筍，里賈納

下一次潛水，行動計畫是T-右、T-左和T-右。我們再次掉入18m以上的深鹹水通道。

當我凝視著艾利歐特消失在鹽躍層的薄霧中時，我的右耳在壓力下變得疼痛，我意識到我無法再深入下去，否則會冒嚴重的麻煩。這可能會在幾秒鐘內變成一場噩夢。

我瘋狂地向艾利歐特揮舞手電筒，直到他明白我的訊號是取消潛水。安全總比後悔好。

皮埃爾·康斯坦 (Pierre Constant) 在孔查 (Concha) 潛水後 灰岩坑

瑪雅火車 2018年1,525月，墨西哥當選總統安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾宣佈在尤卡坦半島修建全長XNUMX公里的「瑪雅列車」計畫。它將由墨西哥武裝部隊擁有，將環形連接帕倫克、埃斯卡塞加、梅里達、坎昆、圖盧姆和巴卡拉爾等城市。 在承諾旅遊業發展和其他好處以及主要來自地區旅遊稅的 92 億比索（約 321 億美元）資金後，城市公投顯示 16% 的人表示支持。工程於2020年XNUMX月動工，預計今年完工， 環境和原住民權利活動人士反對在叢林中建造新的軌道，並預測這會為大自然帶來災難。 隨著計畫的進行，他們聲稱叢林正在被砍伐，而沒有進行任何環境研究。但 2021 年 XNUMX 月，內政部免除了瑪雅火車和其他基礎設施項目的環境審查。 2021 年 8,000 月，工作人員在挖掘過程中發現了 XNUMX 多件古代文物和建築。 洞穴潛水界預測該計畫將引發許多塌方 天然井 和洞穴，遺憾的是據說至少有 100 個地點已經發生過這種情況。 在金塔納羅奧州，該工程遭到了抗議，1,800 公里長的洞穴和地下河讓數千人呼吸。 天然井 這將被瑪雅火車擾亂。美洲虎、美洲獅、蜘蛛猴、豹貓、刺豚鼠和鳥類等野生動物都喝水 天然井 但瑪雅含水層現在面臨很高的污染風險。 最初的計劃包括使用電力機車牽引火車，但政府後來宣布改用柴油機車以降低成本。據稱，到2020年，梅里達-坎昆-切圖馬爾航線的一半仍將電氣化。 但該計畫的負面影響似乎被小心翼翼地向公眾隱瞞，墨西哥總統奧夫拉決心在任期結束前完成這項工作。 在我去各個地方的路上 天然井 我看到寬闊的破壞高速公路穿過尤卡坦叢林——森林砍伐的程度似乎令人震驚。

皮埃爾·康斯坦特 (PIERRE CONSTANT) 奔跑 卡勞生活體驗。作者在 Divernet 上的其他功能包括 柯立芝以外的瓦努阿圖 潛水之旅：穆桑達姆到馬斯喀特

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