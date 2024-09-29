地獄的鐘聲和其他尤卡坦洞穴特色菜

PIERRE CONSTANT 一直在墨西哥，熱衷於更深入地研究其 天然井 ——尤其是在他們中至少有一些人可能受到威脅的時候。他寫了報告並拍了所有照片…
尤卡坦半島是一片迷人的土地，不僅因為它的文化、獨特的自然和野生動物或瑪雅人的古代考古遺址，還因為它是洞穴潛水者的天堂。
這是我在過去五年裡第五次訪問。早在 2017 年，我就參加了在普拉亞德爾卡門舉辦的 TDI 側掛洞穴課程。 2018年，我潛水了 天然井 梅里達附近，並於第二年返回更多。
2020年，我的洞穴—訓練 在 Playa 和 DPV 的舞台課程更進一步 訓練 在圖盧姆。這更令人興奮，但也更具挑戰性——在這個級別，你不能使用水下相機，因為你需要雙手來處理設備。
你很難假裝在一次旅行後就已經去過尤卡坦半島了。一個 開放水域 潛水員在 灰岩坑 只允許在白天始終可見的情況下進行洞穴潛水。任何在頭頂環境的東西都需要特定的洞穴 訓練 接下來是高級洞穴 訓練，在達到完整的洞穴側掛水平之前一切都很好，依此類推。
大多數潛水員經歷 天然井 第一次只能享受有限的進入，並了解大多數遊客潛水的經典地點。與數千 天然井 從中做出選擇，需要一輩子的時間來探索。
最專注、最核心的常駐洞穴潛水員將繼續發現新的 天然井 時不時地，或進一步深入現有洞穴系統的未知領域。
岡瓦納
在由北美、南美和非洲大陸組成的古岡瓦納大陸分裂之前，尤卡坦半島暫時隸屬於委內瑞拉。 140 億年前，當原始大西洋和墨西哥灣開始形成時，它分裂並成為一個孤立的板塊。
在接下來的五千萬年裡，尤卡坦半島逆時針旋轉並向西漂移，與墨西哥相撞。半島東部出現斷層帶，形成尤卡坦盆地。
尤卡坦高原由白堊紀石灰岩構成，地表沒有河流，但有可滲水的底土。隕石撞擊在尤卡坦半島留下了一個巨大的隕石坑，引發了世界第二次生物大滅絕，同時也在地下形成了巨大的裂縫網，數百萬年的雨水進一步溶解了石灰岩，形成了地下水流和污水坑。
世界上最長的地下河，被歸類為“系統”，位於尤卡坦半島東部金塔納羅奧州的沿海地區。
150,000萬至20,000萬年前，冰河時期影響了半島。最後一次見證了來自亞洲的人們通過白令海峽上的一座陸橋抵達。在極端寒冷的條件下，他們被吸引到地下居住。海平面比現在低 65m。
熊、巨型地懶和劍齒虎等史前動物共享洞穴，而地面上則有猛獁象、乳齒象、雕齒像以及美洲駝、駱駝和馬。
大約8,000年前，上一個冰河時期末期，海平面上升，大部分洞穴被海水淹沒。雨水中的淡水上升到頂部，形成一個獨特的層，形成模糊的鹽躍層，鹽和淡水在它們之間混合。
很久以後，洞穴在瑪雅文化中發揮了重要作用。這個詞 灰岩坑 起源於瑪雅 佐諾特，意思是充滿水的裂縫或洞穴，象徵通往西巴爾巴的入口，西巴爾巴是死者的地下世界，也是生命起源的沃土——地球與地下世界之間的象徵性通道。
在天坑中發現了陶器，以及年輕女孩等祭品的遺骸。 天然井 有時為老年人或政要提供墓地。如今，瑪雅人認為 天然井 尊重，作為洞穴靈魂的地方。
我的複習
法國航空航班於夜間降落在坎昆。我租了輛車，一小時後到達了普拉亞德爾卡門的飯店，在高速公路上下著雨，午夜過後我就上床睡覺了。
過渡日是強制性的，以準備我的潛水設備和水下相機。第二天我要去見我的洞穴潛水嚮導馬克斯。我們是四年前在梅里達旅行時認識的。
麥克斯非常專業地開始對我的裝備進行徹底修改，抱怨一些方面，例如我的第二個裝備沒有長軟管 調節器、 切線器和線軸。
我已經兩年沒有進行洞穴潛水了，所以我需要複習一下。一想到再次處於頭頂環境中，我就感到有點緊張，並且知道我需要完全集中註意力。如果不定期練習，事情可能會被遺忘，而在這種活動中，就沒有犯錯的餘地。
我已經做了25個 天然井 / 洞穴現在正在尋找一些新的、令人興奮的東西，如果可能的話，「特別」的東西。
我們最初開車向北到達莫雷洛斯港，從那裡我們在 Ruta de los Cenotes 上向西行駛。尤卡坦叢林相當乾燥，樹高最高可達 15m，這裡是令人驚嘆的鳥類和美洲虎、美洲獅等迷人動物的家園，Max 喜歡使用放置在偏遠地點的紅外線相機拍攝這些動物。
薩波特：樹和鐘聲
我們計劃潛入 Zapote，這是一個沙漏形的天坑，一旦我們進入水下，就會發現它相當黑暗，有 30-35m 深的有毒硫化氫層。由此，一棵4,500年樹齡的紮波特樹的樹幹如幽靈般從54m深的河床中探出頭來。
薩波特的獨特之處在於懸掛在牆上的“地獄鐘聲”，即倒置的蘑菇形鐘乳石。這些結構是透過生物地球化學機制在水中形成的，儘管形成鐘形的是被困在硫化氫層中的細菌。
這些細菌被稱為“極端微生物”，在極端環境中繁衍生息，處理硫並提高水的 pH 值，在鹽躍層上方形成獨特的地層。因此，鈴鐺的外部是有生命力的，而硫驅動的生物體有助於鈣的累積。
鐘聲需要弱光環境，僅在 35m 以下的層附近形成。 2020 年，一位研究人員推測，它們是這樣形成的，因為二氧化碳氣泡從深處升起，並被困在幾乎水平的天花板上。
對一些鐘的放射性測年表明它們是在全新世中晚期生長的。其中一些有趣的CO2-食用蘑菇可以達到1-2m長和80cm寬，鄰近的天坑也有類似的結構。薩波特樹本身就展示著「嬰兒鈴鐺」。
馬拉維拉圓頂
馬拉維拉天然井位於附近——一個圓形的天坑，部分被主人炸毀，有一條陡峭的木樓梯通往其中。一旦進入水下，顯眼的圓頂形狀就變得清晰可見。
沒有什麼值得一提的陣型，但能見度很高，午後的一束壯麗的光線刺入深處。
該網站提供了氛圍 水下攝影 以及作為 訓練 自由潛水者網站。水溫為25°C。
接下來的幾天，我們向南行駛，到達多斯奧霍斯和薩克阿克頓星系附近。這是 在2018成立 作為世界上最長的已知水下洞穴系統，連接了 187 個 天然井 以及令人驚嘆的 365 公里長。
2008年60月，Proyecto Espeleogico de Tulum的三名成員探索了Hoyo Negro坑，在43m處發現了一頭乳齒象的遺骸。在 12 m 深處，一名瑪雅少女（現稱為 Naia 的古美洲女性）的頭骨和骨頭可追溯到 13,000-XNUMX 年前。
秘密水
在 Cenote Tak Be Ha（秘密水），我們的水箱通過繩索穿過天花板上的煙囪孔到達水位。沿著陡峭的石階，可以走進一個又大又寬的房間，裡面有許多裝飾和人造光。
再遠一些，一條 8 公里坑坑洼窪的土路穿過森林到達 Concha 遺址，這是一個半塌陷的天坑，一棵巨大的阿拉莫樹像爬行的觸角一樣伸出根部。 章魚。叢林的感覺是壓倒性的。
白色沙灘上的水流非常淺。洞外長滿了枝繁葉茂的高大樹木，美麗的鳥兒飛過。潛入石灰岩中的一個狹窄通道後，我們立即下降到 14m 的深度，進行剩餘的潛水。能見度清晰如杜松子酒。
在第一個丁字路口，我們沿著左邊的路線，蜿蜒穿過各個房間，裡面有柱子、石筍、鐘乳石和螺旋石，像飛鏢一樣懸掛在屋頂上。
30 分鐘後，當我的壓力表顯示 140 巴時，麥克斯指出洞穴地面上方有一個突出物。令我驚訝的是，我看到了巨型地懶的完整骨架， 西巴爾巴卵蟲，躺在一萬多年前最後一個冰河時期死亡的地方。
回來的路上，麥克斯把我拉到一旁的一個小房間。一個小標誌上寫著“285”，上面標著一隻小嵌齒象的骨頭， 熱帶居維羅納，一頭令人印象深刻的乳齒象，長著筆直向前的獠牙。
我肩上扛著坦克，沿著狹窄的叢林小徑回到車上，我敬畏地註意到一條小蛇整齊地盤在岩石上，然後衝回來拍照。
「要非常小心，那是一個 諾亞卡！「一位路過的墨西哥洞穴潛水員警告。終極坑毒蛇 莧菜 是一種劇毒蛇，也被稱為 費爾德朗斯 可以將毒液吐出最遠2m的距離。 「我的一個朋友被咬了，在加護病房待了四天…」。
拍攝時我的距離不超過50公分。不久後，麥克斯遇到了一隻毛茸茸的尤卡坦狼蛛， 鯽魚，在森林的地面上。它全身黑色，腹部微紅，快速地躲進了洞裡。
單寧壯觀
在洞穴潛水的第四天，麥克斯帶我去了他最喜歡的地點之一，距離圖盧姆 20 公里，距離內陸 8 公里。當我們準備裝備和坦克時，另一隻狼蛛在停車場歡迎我們，並步行 50m 前往錦鯉 灰岩坑 60公分南尤卡坦半島可變珊瑚蛇， 迷你小鯽， 滑過森林的地面。
深紅色，帶有黑色條紋，周圍有狹窄的黃色條紋，這是一種華麗的生物，相當害羞，但有毒。
一條生鏽的鐵樓梯盤旋向下進入 灰岩坑的小口，直通地下水位。將水箱放置在淺水中時，水泥塊會有所幫助。那裡有一個寬闊的圓頂、一個低矮的天花板、鐘乳石和幾隻蝙蝠——地板是由黑色、易揮發的蝙蝠鳥糞製成的，而牆壁是白色的石灰石。
在10-14m的深度，Max帶領我在水下到達徐溪 天然井e. 「我會給你看一些特別的東西，」他說，現在我對這景象感到驚訝。
在雨季，土壤和樹葉的存在會產生大量單寧，滲入水下。這在水柱中轉化為令人驚嘆的紅色、橙色、黃色和綠色——一種世界末日的景象。我們進一步深入各個房間。
野餐後 塔科，我們回到錦鯉，但這次向左跳，然後向右跳到一堆模糊的象骨頭上，我們在遊了 30 分鐘後到達了那裡。白色的小 INAH（國家人類學和歷史研究所）錐體已被放置作為科學研究的指標。
前往徐洛
圖盧姆以南，穆伊勒之前不久，是烏庫庫扎姆 (Uku Cuzam)，也稱為徐洛 (Xulo)，以當地瑪雅人的主人的名字命名。它最初由 Alvaro Roldan 於 2013 年探索，現在已連接到 Systema Caterpillar 及其下游。 “五星級 灰岩坑！
一位名叫埃米利奧（Emilio）的老人和他的兩隻狗是這個地方的看守人。在支付了 300 比索的入場費（11.60 英鎊）後，我們沿著一段階梯進入了低窪的地方。 灰岩坑。地下水位處於黑暗中，我必須打開頭盔燈才能進行設定。
很快，隊伍就下降到了 10m，高度華麗的房間出現了，裡面有令人敬畏的柱子、鐘乳石、手指或枝形吊燈形狀的石筍、窗簾和螺旋石的牆壁。
這種魅力是短暫的。麥克斯突然向右跳去，進入了天花板低矮的限制走廊。轉身是不可想像的，我需要將帶有延長閃光燈臂的相機放在側面才能繼續前進。感覺比較不舒服。
最後我們趕上了穿過側隧道的主線。再一次跳躍，從那裡回到基地，歷時 56 分鐘。閃光燈停止正常工作，我懷疑電池電量低。我決定把相機留下來進行下一次潛水。
事實證明，這是一個明智的決定，因為我的潛水嚮導在第三組雙箭頭之後向左跳躍，帶領我穿過屋頂下的限制和非常狹窄的通道，不停地向側面蜿蜒前進。他甚至在關鍵時刻示意我停下來，以便他可以用 GoPro 播放我的影片。
67 分鐘後，馬克斯對我的表現和浮力感到滿意，在退出前積極地握了我的手。
艾米利歐安靜地坐在他的木屋前，手裡拿著一個 卡瓜馬，一瓶一公升的啤酒，他的狗平放在地上。幾隻巨嘴鳥從頭頂飛過，落在樹枝上偷看我們，當我拿起相機時它們就飛走了。
亞歷克西斯通道
接下來的三個晚上我都住在圖盧姆，最後一個潛水日是在 Elliot 和里賈納天然井 (Cenote Regina) 潛水。最初由 Robbie Schmittner 於 2004 年探索，現在與 Sistema Ox Bel Ha（透過 Mayan Blue）相連，但除了幸運者之外，鮮為人知！
一個大水池，有一個木甲板，周圍環繞著棕櫚樹。昏暗的入口開始進入一個限制，然後通往一個相當黑暗的洞穴，裡面有一條寬闊的隧道。計劃是T型左，T型左，直到我們深入25m深的峽谷。
突然，亞歷克西斯通道（Alexis Passage）發生了鹽躍層，呈現白色和淺藍色的地下河床，一切都變得模糊了30秒。這是一個令人著迷的環境——但我已經到了轉身的時候了。
下一次潛水，行動計畫是T-右、T-左和T-右。我們再次掉入18m以上的深鹹水通道。
當我凝視著艾利歐特消失在鹽躍層的薄霧中時，我的右耳在壓力下變得疼痛，我意識到我無法再深入下去，否則會冒嚴重的麻煩。這可能會在幾秒鐘內變成一場噩夢。
我瘋狂地向艾利歐特揮舞手電筒，直到他明白我的訊號是取消潛水。安全總比後悔好。
瑪雅火車
2018年1,525月，墨西哥當選總統安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾宣佈在尤卡坦半島修建全長XNUMX公里的「瑪雅列車」計畫。它將由墨西哥武裝部隊擁有，將環形連接帕倫克、埃斯卡塞加、梅里達、坎昆、圖盧姆和巴卡拉爾等城市。
在承諾旅遊業發展和其他好處以及主要來自地區旅遊稅的 92 億比索（約 321 億美元）資金後，城市公投顯示 16% 的人表示支持。工程於2020年XNUMX月動工，預計今年完工，
環境和原住民權利活動人士反對在叢林中建造新的軌道，並預測這會為大自然帶來災難。
隨著計畫的進行，他們聲稱叢林正在被砍伐，而沒有進行任何環境研究。但 2021 年 XNUMX 月，內政部免除了瑪雅火車和其他基礎設施項目的環境審查。
2021 年 8,000 月，工作人員在挖掘過程中發現了 XNUMX 多件古代文物和建築。
洞穴潛水界預測該計畫將引發許多塌方 天然井 和洞穴，遺憾的是據說至少有 100 個地點已經發生過這種情況。
在金塔納羅奧州，該工程遭到了抗議，1,800 公里長的洞穴和地下河讓數千人呼吸。 天然井 這將被瑪雅火車擾亂。美洲虎、美洲獅、蜘蛛猴、豹貓、刺豚鼠和鳥類等野生動物都喝水 天然井 但瑪雅含水層現在面臨很高的污染風險。
最初的計劃包括使用電力機車牽引火車，但政府後來宣布改用柴油機車以降低成本。據稱，到2020年，梅里達-坎昆-切圖馬爾航線的一半仍將電氣化。
但該計畫的負面影響似乎被小心翼翼地向公眾隱瞞，墨西哥總統奧夫拉決心在任期結束前完成這項工作。
在我去各個地方的路上 天然井 我看到寬闊的破壞高速公路穿過尤卡坦叢林——森林砍伐的程度似乎令人震驚。
也在 Divernet 上： 深入墨西哥誘人的地下世界, 潛水員找到美洲最早的赭石礦, 潛水員在黑洞中發現滅絕的哺乳動物, 成為冠軍！ – 天然井地層