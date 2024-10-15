我們如何發現開曼群島的新生物

著名的英國潛水員和作家兼攝影師勞森·伍德和麗莎·柯林斯在共同為一本新書繪製插圖時遇到了一些意想不到的事情。勞森解釋說

在回到蘇格蘭之前，我在開曼布拉克島生活了很多年，並寫了幾本關於開曼群島的書，布魯姆斯伯里出版社找到我，讓我撰寫一本新書並用照片進行圖解： 加勒比海海洋生物辨識指南；佛羅裡達;海灣群島和西大西洋.

向東延伸到百慕達和巴貝多，這將是我為公司製作的一系列 ID 書籍中的第三本（第一本是關於地中海的，第二本是關於北海和英吉利海峽的）。

新的海洋生物身分證簿正在醞釀中

這看起來是一項艱鉅的任務，但從我在開曼群島的經驗來看，我知道它們是探索加勒比海其他地區的完美基地。

我已經出版了百慕達、特立尼達和多巴哥、美屬維京群島和英屬維京群島、科蘇梅爾島、尤卡坦半島和巴哈馬群島的潛水指南，並在此過程中積累了大量關於硬骨魚、鯊魚和鰩魚的攝影材料，海草、藻類和無脊椎動物——甲殼類動物、棘皮動物、軟體動物、海綿和蠕蟲。

我的好朋友德州農工大學的瑪麗·威克斯滕教授過去曾幫助我識別奇怪的甲殼類動物，所以很自然地，我應該再次求助於她的專業知識，以使這本新書盡可能全面。

我還拜訪了另一位好朋友，來自Capture Cayman的麗莎柯林斯，詢問她是否有任何她不確定的動物照片。事實上，我向她要的是任何奇怪東西的照片！

麗莎竭盡全力，儘管工作日程非常繁忙，還是給我寄來了各種各樣的魚類和無脊椎動物，其中許多是我以前從未見過的。

麗莎·柯林斯拍攝的另一張身份不明的“蝦”照片

她的選擇包括梭子魚鯰魚；蒙面小村莊；幾種類型的 艾麗西亞 海蛞蝓；蝦子、蝸牛——還有一種非常好奇的生物，它看起來像蝦，顯然是甲殼類超家族的一員。

誤以為是蝦

麗莎的照片被及​​時發送給威克斯滕教授，後者能夠識別出生物。她也非常興奮地發現該物種以前從未在加勒比海被拍攝或記錄過，更不用說在開曼群島了。

它最初被誤認為是蝦子的一種，這並不奇怪，因為它的外觀非常像蝦，儘管您可能會注意到最大的螯足（爪）的末端有一個明顯的鉤子。

威克斯滕教授進行了進一步的研究，發現她的一位同事實際上不久前在古巴記錄了這個物種。

同一個物種中還有另外兩個物種 泥鰍 家庭組： 布氏對蝦 吉他蒂， 儘管以前只在西北大西洋記錄過它們。它們的形狀與麗莎在開曼群島發現的生物非常相似，因此可能存在誤認的可能性，但威克斯滕教授說，它主要是通過爪子識別的。

然而，加勒比海地區沒有關於它的記錄，因此麗莎拍攝到的是開曼群島的新物種。該生物被確認為管棲等足類動物， 長灘神雀.

近距離觀賞 Pagurotanais largoensis

攻擊性

這種海洋等足類動物先前僅在東北太平洋近海有記錄，隨後在佛羅裡達州近海沿岸也發現了這種海洋等足類動物，眾所周知，它棲息在古老的管蟲管和小型腹足動物殼中。

人們對這個物種知之甚少，麗莎的照片足以向海洋科學界證實它存在於開曼群島水域。

她在開曼群島周圍潛水點的沙地裡經常發現的藻葉中尋找裸鰓亞目動物時，遇到了這些小動物。她也注意到它們的攻擊性，因為它們互相爭鬥並大量進食。

事實證明，給它們拍照是有問題的，因為它們移動的速度太快，而且體型太小。麗莎曾以為它們是一種蝦，並驚訝地發現它們是開曼水域以前未描述過的等腳類動物。

對於任何有興趣尋找這些生物的潛水員，麗莎可以提供岸潛指導，向您展示它們的位置。作為一個 水下攝影 講師，她還可以幫你拍攝它們。欲了解更多信息，請訪問 開曼捕獲.

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