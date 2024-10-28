颶風延遲了潛水員的氣候人工魚礁

英國潛水雕塑家 Jason deCaires Taylor 的最新作品旨在強調氣候變遷的影響，而加勒比海水下裝置已經做到了這一點，因為災難性的天氣條件導致該計畫從 7 月至今一直被擱置。

今年夏天，五級颶風「貝麗爾」造成的嚴重破壞比卡里亞庫島和小馬提尼克島的藝術損失更為嚴重，這兩個小島位於格林納達北部的小島上，新的4m深裝置將位於此處。

現在 漂泊的世界 然而，最終還是到位了，戲劇性的情況給水肺潛水員和浮潛者帶來了比最初預見的更多的思考。

準備淹沒（傑森·德凱爾斯·泰勒）

下去（傑森·德凱爾斯·泰勒）

這位英國水下雕塑家兼攝影師意識到「小島嶼發展中國家」(SIDS) 面對海平面上升、海洋變暖、海岸侵蝕和日益嚴重的極端天氣事件威脅的脆弱性，於2023 年啟動了該項目。

賈森·德凱爾斯·泰勒現場

「可悲的是，隨著氣候變遷的影響在項目中途實時顯現，該裝置現在已成為這些主題的活生生的證明，」泰勒說。

漂流世界（傑森·德凱爾斯·泰勒）

摺紙船隊（傑森·德凱雷斯·泰勒）

脆弱的艦隊

漂泊的世界 船隊由 30 艘摺紙形狀的船隻組成，規模宏大但脆弱，航行者以當地學童為模型，所有學童因風暴而無家可歸，一度成為氣候難民。

僅 4m 深，無需水肺潛水 (Jason deCaires Taylor)

這些船隻及其乘員由海洋級不銹鋼和 pH 值中性的綠色水泥製成，旨在充當人工魚礁，容納各種海洋生物。帆還攜帶全球溫度數據，而索具兼作珊瑚和海綿苗圃，以幫助物種恢復。

帆攜帶全球溫度數據（Jason deCaires Taylor）

船上的索具充當珊瑚和海綿的苗圃（Jason deCaires Taylor）

該裝置是泰勒為格林納達創作的第二個裝置——他於 2006 年在莫利內爾水下雕塑公園開始了他成功的職業生涯，去年 新增了新系列 該地點有 25 座基於格林納達文化遺產的雕塑。

莫里內爾之後，泰勒繼續在世界各地安裝藝術品，包括墨西哥、澳洲、塞浦路斯和加那利群島。他拍攝了自己的雕塑在沉沒前後的照片，並隨後記錄了海洋生物殖民的各個風景如畫的階段。

泰勒現在希望卡里亞庫裝置能夠 鼓勵潛水員 和浮潛者返回該地區，該地區擁有許多水肺潛水點，有助於推動其經濟復甦並為海洋生物創建一個新的保護區。

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