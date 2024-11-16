長週末多明尼加共和國潛水

參觀多明尼加共和國幾天的機會突然出現，這對 MICHAEL SALVAREZA 和 CHRISTOPHER B WEAVER 來說是不可抗拒的——但是，這裡是否有足夠的水下視野來滿足經常潛水的潛水員的需求呢？

從紐約飛往蓬塔卡納需要三個半小時的直飛航班，我們的潛水長週末正在進行中。

許多年前，我們曾經走過這個國家。它是前往傳說中的銀灘的船宿探險的起點，銀灘位於伊斯帕尼奧拉島（多明尼加共和國與海地共有的島嶼）和特克斯和凱科斯群島之間。

銀灘是北大西洋座頭鯨族群的冬季繁殖地，當時我們的全部注意力都集中在鯨魚身上。在那次旅行之後的漫長而廣泛的潛水生涯中，我們從未回到過多米尼加共和國，而這次週末旅行是最終潛水這個經常被（潛水員）忽視的島嶼的機會。

我們選擇在巴亞希貝 (Bayahibe) 地區潛水，因為它靠近著名的沉船殘骸， 聖喬治。抵達後我們很快就聯繫了 水肺加勒比海，當地的潛水經營者之一，安排了我們的潛水行程。第二天一早，我們乘船前往我們的第一個潛水地點，一個名為 Guaraguao1 的珊瑚礁。

巴亞希貝海灘

登上潛水船

Guaraguao1 是一片淺淺的、起伏的礁石，有片片沙子和條狀礁石混合在一起。我們立即註意到一些珊瑚正在白化，這是酷熱夏季的結果，這提醒我們全球氣候變遷正在對世界敏感的珊瑚礁系統造成破壞性影響。隨著寒冷冬季的臨近，我們希望珊瑚能夠恢復。

然而，許多珊瑚在這裡繁衍生息，珊瑚礁也是加勒比海珊瑚礁居民的家。黑條兵魚和漂亮的長脊松鼠魚一起在珊瑚懸垂物下尋求庇護。

害羞的長脊松鼠魚

白斑銼魚

幾種鸚嘴魚在珊瑚露頭之間穿梭，經驗豐富的潛水員可以發現珊瑚礁清潔站，那裡有明亮的黃色清潔魚等著下一份工作。我們還追蹤了成對的四眼蝴蝶魚，它們在海扇和柳珊瑚之間擇路而行。

紅帶鸚嘴魚顏色鮮豔

對於對歷史感興趣的潛水者來說，瓜拉瓜礁是一個獨特的水下沉船博物館的所在地。大砲、大錨、火槍和砲彈已從附近的西班牙大帆船遺址搬遷至此。

瓜達盧佩水下考古保護區大砲末端的砲彈

事實上，它就在巴亞希貝海岸附近，那裡有 NuestraSeñorade Guadalupe 沉船被發現，如今它被指定為瓜達盧佩水下考古保護區的活博物館。

紀念瓜達露佩聖母的標記

目錄 通過淺灘 聖喬治酒店 新潛水員的鏡頭

通過淺灘

我們的第二次潛水是在 Via Shallow，這是附近的類似 Guaraguao1 的珊瑚礁系統。在這裡，我們停下來向一隻看起來兇猛的斑點海鰻打招呼，因為它竭盡全力恐嚇那些爭奪機會一睹這種美麗生物的潛水員。

斑點海鰻試圖看起來很兇猛

在附近，我們在海扇的紫色格子下方發現了一隻美麗的火烈鳥舌貝，它是我們 60 毫米微距鏡頭的完美拍攝對象。我們還發現了一隻帶有一窩卵的帶狀珊瑚蝦——另一個不錯的拍照機會。

火烈鳥舌頭貝殼

帶有一窩卵的帶狀珊瑚蝦

我們繼續輕輕地遊過珊瑚礁，凝視著珊瑚系統的居民進行日常儀式。然後我們發現了一個入侵者，入侵的獅子魚，一動不動地盤旋在一堆珊瑚旁。

獅子魚從印度太平洋進入大西洋和加勒比海，儘管它們外表美麗，但並不受歡迎，因為它們是貪婪的掠食者，本身缺乏天敵。儘管如此，我們還是忍不住為這位闖入者拍了一張肖像。

獅子魚具有入侵性，不屬於加勒比海地區

多色克里奧爾瀨魚

這些都是相對較淺的潛水，最大深度為 16 m，這使得它們適合所有級別的潛水員。對我們來說，它們似乎更像是適合初學者潛水員的潛水地點，而在內部，我們渴望一些更具挑戰性的東西。

然而，Penon Perfundo 和 Acuario 是第二天的潛水地點，這是另一對淺礁，有搖曳的海扇和硬珊瑚叢。在佩農珀富諾，雀鯛會威脅到任何離它們巢穴太近的潛水員。

雙色雀鯛

當我們遊過大量的紫色蛋時，軍士長們變得緊張起來，黃色的刺鰩魚像阿拉伯小魔毯一樣飛過沙地。

在水瓶座潛水後不久，人們發現一條與人一樣大的護士鯊在珊瑚懸垂物下休息，這讓這群以前從未見過鯊魚的潛水員興奮不已。

不遠處，我們發現了更有趣但不那麼明顯的奇觀。在那裡，在一個相當大的柱狀珊瑚的頂部，一群酒吧傑克正在來回衝刺，顯然是在追逐什麼。

珊瑚頭上的薄荷蝦虎魚

是的，我們的意思是說“一群”而不是“一群”，因為這些魚實際上是一群混亂的魚，而不是有組織的隊列。我們看不到它們在尋找什麼，也無法弄清楚它們在做什麼，但一條孤獨的西班牙豬魚在混亂的中間，似乎也加入了進來！

潛水結束前，我們遇到了一對大捲心海蛞蝓、一條斑點鼻魚、一條潦草的銼魚和一條喇叭魚。珊瑚礁居民絢麗的色彩、形狀和大小永遠令人驚嘆不已。

一隻捲心菜裸鰓類沿著礁石爬行

聖喬治酒店

儘管有這些遭遇， 聖喬治 最吸引我們的是沉船，這個地點安排在第二天。

聖喬治 於 1962 年在蘇格蘭建成，最初命名為 諾布雷。它的目的是在挪威和美洲之間運輸小麥和大麥，在被遺棄在聖多明哥港口之前使用了20年。

已更名 聖喬治 1998 年 1999 月，毀滅性的颶風襲擊了多明尼加共和國（以及整個加勒比海和墨西哥灣）。沉船長40m，約72m即可到達頂部。

聖喬治號殘骸上的欄桿

由於現場能見度較低，當我們沿著繫泊繩下降到沉船時，花了一段時間才看到沉船的模糊輪廓。但隨著沉船頂部的焦點變得更加清晰，我們的笑容越來越大。一個誘人的橋樑部分吸引了我們的注意，很快我們就發現自己在裡面，探索上層建築。

當我們透過門口、艙口和窗戶往外看時，周圍深藍色的海水與沉船生鏽的棕色內部形成了鮮明的對比。

到了外面，我們沿著船尾游泳，拍攝了長滿了色彩繽紛的海洋生物的欄桿。紫色海綿在這裡安家，還有數十種較小的珊瑚魚在上面的水域中盤旋。

聖喬治河上的紫色海綿

聖喬治 這是一艘有趣的沉船，值得多次潛水。對於那些擁有高級認證的人來說，船頭和貨艙都在更深的水域中召喚著他們。在沉船上潛水一次是不夠的，但這是我們允許的長週末，我們渴望回來。

新潛水員的鏡頭

後來，當我們在酒店房間收拾好裝備並準備飛回家時，我們回顧了多明尼加共和國的潛水經歷。對我們來說，我們的第一印像是珊瑚礁對於剛接觸這項運動的潛水員來說更有趣。我們在世界各地的潛水經驗也許讓我們對這些珊瑚礁感到厭倦。

但當我們進一步思考時，我們發現了一些更深層、更重要的東西。事實上，我們開始透過新潛水員的鏡頭來觀察潛水。

尖鼻河豚

蜥蜴魚邪惡的微笑

我們回憶起多年前第一次在水下呼吸的奇妙感覺，以及第一次遊過珊瑚礁或從船舷凝視熱帶清澈海水時的驚嘆。

當然，我們之前在多明尼加共和國看到過大部分的景象。這「沒什麼新鮮事」。但實際上總是有新的東西。就像我們在水瓶座看到的一群酒吧傑克在珊瑚上瘋狂地游泳一樣。我們仍然不知道他們到底在那裡做什麼！

鮎魚從保護洞探出頭來

潛水社群由各個層級的潛水員組成。每個人都在不斷學習。即使是經驗豐富的潛水員也會在每次潛水中看到新事物並學習 - 即使只是學習如何向新潛水員傳授水下世界的奇觀。

我們在多明尼加共和國的長週末結束得太快了。我們還了解到另一件事：我們需要計劃回報！

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