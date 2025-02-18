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科爾特斯海南部的沉船

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Christopher P Weaver 探索 C-59
Christopher Weaver 探索 C-59

邁克爾·薩爾瓦雷扎 (MICHAEL SALVAREZZA) 和克里斯托弗·P·韋弗 (CHRISTOPHER P WEAVER) 表示，墨西哥太平洋海岸的這片水域有著豐富的海洋生物，但這裡的沉船也不容忽視。雖然許多珊瑚礁是故意沉沒作為人工魚礁的，但這並不意味著它們沒有輝煌的業績，它們的歷史可以追溯到第二次世界大戰

科爾特斯海，有時也稱為 加利福尼亞州，是潛水愛好者最喜歡的目的地。這裡是好奇的海獅、遷徙的鯨魚、成群的鎚頭鯊、旋轉的魚餌球和各種海洋生物的家園，這些海洋生物如此有趣，以至於雅克·庫斯托將其水域稱為「世界水族館」。

這裡為陸地和船上潛水提供了無數的機會。從南部城市卡波聖盧卡斯出發的潛水員可以在附近享受美妙的潛水體驗，然後返回享用午餐，或進一步前往傳說中的戈多海灘 (Gordo Banks)。

色彩繽紛的岩石坡
色彩繽紛的岩石坡

在那裡，營養豐富的海水流經過一系列海山，吸引了成群的鯊魚、蝠鱝、鮪魚、鯕鰍和馬林魚。

在拉巴斯，潛水員和浮潛者有機會遇到鯨鯊，同時 卡波普爾莫國家公園，牛鯊是潛水員的獵物。最近，人們發現了虎鯨群，一些船上居住的人們正在調整他們的冒險方向，希望能遇到這些真正的頂級掠食者。

科爾特斯海的海底通常都是岩石
科爾特斯海的海底通常都是岩石

為了探索科爾特斯海南部的水域，我們從卡波聖盧卡斯出發，並乘坐 Nautilus Adventures 船宿向北行駛 英勇女士

一條鮮紅色的紅雀魚藏在岩石廢墟中
一條鮮紅色的紅雀魚藏在岩石廢墟中
魚類利用沉船殘骸作為庇護所
魚類利用沉船殘骸作為庇護所

大多數可通航水域的表面之下隱藏著船舶的秘密，科爾特斯海也不例外。雖然大多數遊客都對該地區的海洋生物著迷，但我們想探索這些沉沒的遺跡並了解它們的故事。

目錄
目錄

C-54

第一艘沉船是 C-54 阿古斯丁梅爾加這是一艘老式掃雷艦，於 2000 年在埃斯孔迪多港南部沉沒。該沉船長 56 米，寬 11 米，是科爾特斯海最不為人知且最被低估的沉船潛水之一。

Mike Salvarezza 探索 C-54
Mike Salvarezza 探索 C-54

這艘船於 1944 年在佛羅裡達州坦帕建造，並以相當不浪漫的名字 USS 下水 設備 (AM-220的）。在最初被分配到巴拿馬運河區後，她轉移到珍珠港護送其他船隻和護航隊。 

54 年 1944 月，坦帕的 C-XNUMX（國家檔案館：John H Costello 透過 navsource.org）
54 年 1944 月，坦帕的偽裝 C-XNUMX（國家檔案館/John H Costello 通過 navsource.org）

1944 年底，她在密克羅尼西亞帛琉周圍海域巡邏，隨後返回太平洋，執行護航任務，包括科索爾路、馬努斯島、烏利西環礁、關島、塞班島、菲律賓，最後在沖繩島護送多艘戰爭貨船和攻擊艦。

6 年 1945 月 XNUMX 日， AM-220的 被要求援助美國軍艦 穆拉尼曾遭日本神風特攻隊襲擊的該島，救出了16名倖存者。她不斷在遠東地區掃雷，並支援美國第三艦隊對日本的作戰。該船因其在二戰中的出色表現而被授予三顆戰鬥之星。

美國海軍設備號 (AM-220)，又稱 C-54 阿古斯汀‧梅爾加號 (國家檔案館：John H Costello 透過 navsource.org)
美國海軍設備號（AM-220），更廣為人知的名字是 C-54（國家檔案館/John H Costello 透過 navsource.org）

1950 年，她被重新任命為 訓練 在美國東海岸、加拿大和加勒比地區運營的船隻，後來成為 無國界醫生220 於1955年，並於1962年賣給墨西哥政府。她在水面上的故事直到 2000 年才結束，那年她被故意沉沒，在洛雷托灣國家公園內建造了一個人工魚礁。

這個艙室通往 C-54 的甲板下方
C-54 上的這個艙室通往甲板下面

今天作為 C-54 這艘沉船為沉船探險家提供了一個絕佳的潛水機會。當我們穿過一艘船的殘骸或觸摸其上層建築的金屬時，我們總是會反思它的歷史，因為每艘船都有一段歷史。在 C-54當我們遊過她那長長的、寂靜的走廊時，我們腦海中浮現的是第二次世界大戰期間可怕的戰鬥。 

小型珊瑚魚在 C-54 內安家
小型珊瑚魚在 C-54 內安家
珊瑚鷹魚經常棲息在珊瑚尖端，一覽無餘
珊瑚鷹魚經常棲息在珊瑚尖端

沉船位於水下 21 公尺深處，表面覆蓋著海洋生物。鮮黃色的海扇和紅色的海綿裝飾著它的結構，各種各樣的魚類利用這個容器作為庇護所。 

由於船隻在沉沒前做好了充分的準備，因此潛水非常容易，在整個潛水過程中可以看到許多遊過的地方和方便的出口，這對科爾特斯海南部沉船的探索來說是一個理想的介紹。

方明

科爾特斯海有綠色海鰻
科爾特斯海有綠色海鰻

在埃爾巴霍海山附近， 方明 有著更黑暗的遺產。 18年1995月88日，這艘中國漁船因試圖偷渡移工到美國而被墨西哥當局扣押。他們發現 XNUMX 名男子和 XNUMX 名女子被關在船上一個狹小的空間。

一名潛水員正在探索方明
一名潛水員正在探索方明

四年後，政府決定不再使用這艘被扣押的船隻，並於 18 年 1999 月 56 日將這艘 XNUMX 公尺長的 方明 位於巴耶納島 (Isla Ballena) 附近，是拉丁美洲第一座人工魚礁。 

這個受歡迎的潛水地點位於聖埃斯皮里圖島的西海岸，El Corralito 前方，水深 23 公尺。這裡有豐富的海洋生物，包括似乎喜歡在甲板上安靜休息的大型綠海龜。 

潛水員探索埃爾巴霍海山
潛水員探索埃爾巴霍海山

我們在潛水時，在約 18 公尺處遇到了溫躍層，水溫從 24°C 降至 21°C，低於此溫度的水會變得更加渾濁。這為這艘曾經用於走私人口的船隻殘骸增添了一份神秘感。

C-59

科爾特斯海南部的另一個沉沒秘密是通常所說的 C-59 殘骸，儘管它實際上是美國海軍 文憑 (AM221），這是一艘海軍上將級掃雷艦，因在太平洋二戰中的出色表現而被授予三顆戰鬥之星。  

USS 文憑 (AM221) 又稱 C-59 (Carlos Pizano 透過 navsource.org)
USS 文憑 (AM221) 又稱 C-59 (Carlos Pizano 透過 navsource.org)

1962 年，她被賣給墨西哥海軍，改名為 ARM DM-17 1994 年，ARM 學員弗朗西斯科·馬爾克斯 (C-59）。到 2004 年，她已經過時了，並作為人工魚礁沉沒在拉巴斯附近。 

沉船左側沉沒，水深 21 至 9 米，這是一艘經歷過激烈戰鬥的船隻的又一例證，目前它正沉沒在科爾特斯海的波濤之下。

與其他故意沉沒的船隻一樣，大的切口使之容易穿透。下午晚些時候，我們正忙著探索內部，突然發現一個巨大的 加利福尼亞州 海獅迅速衝破沉船，深入貨艙，然後以同樣快的速度射出。 

雄性海獅會挑戰距離雌性太近的潛水員
雄性海獅會挑戰距離雌性太近的潛水員

看到這隻海洋哺乳動物探索沉船，我們臉上露出了笑容。如果我們能像海獅一樣敏捷地飛奔就好了！

裡面，生鏽的 C-59 海水單調，淤泥厚重，黑暗為潛水員營造出一種陰鬱的氣氛。我們花點時間來回顧這艘船曾經如何成為戰勝邪惡的努力的一部分。

薩爾瓦提拉

97m 薩爾瓦鐵拉 建於二戰期間，作為渡輪運送造船廠工人穿過切薩皮克灣到維吉尼亞州紐波特紐斯。她從未經歷過戰鬥，但對戰爭的貢獻，無論大小，都是必要的。 

Salvatierra 螺旋槳
Salvatierra 螺旋槳

戰後，這艘船被拍賣，因為 薩爾瓦鐵拉 以此名稱命名並懸掛墨西哥國旗，作為往返於拉巴斯和托波洛班波（錫那羅亞州洛斯莫奇斯附近）之間的渡輪。 

1976 年 XNUMX 月 薩爾瓦鐵拉 在漆黑的夜晚撞上蘇瓦尼礁後沉沒。由於該機載有汽油、航空燃料、丁烷和柴油等易燃貨物，機上沒有乘客。 

她沉沒在 18 公尺深處，但幾個月後的 30 月 120 日，颶風麗莎以每小時 XNUMX 英里的速度移至拉巴斯，其威力足以將 薩爾瓦鐵拉 翻倒在海底，海浪將整棟房子從甲板上掀翻。儘管傷痕累累，但它現在仍然可以進行可怕的沉船潛水。

破碎的殘骸講述了薩爾瓦提拉號沉沒和隨後的颶風的故事
破碎的殘骸講述了薩爾瓦提拉號沉沒和隨後的颶風的故事

我們探索了這艘黑暗、渾濁的沉船。沿著扭曲的船體遊動，我們可以看到輪胎、卡車零件、桶子和貨櫃。朝船尾看，螺旋槳上覆蓋著海洋生物。這 薩爾瓦鐵拉，背部斷裂，金屬側面被刺穿並撕開，呈現出受折磨的姿勢。

Salvatierra 號沉船內有桶子和各種殘骸
Salvatierra 號沉船內有桶子和各種殘骸
Salvatierra 內部的機器
Salvatierra 內部的機器

進入船內，穿過昏暗的走廊，我們回到了那悲慘的一天，當時這艘船被附近的珊瑚礁嚴重損壞。這並不是一艘為潛水員「準備」的沉船，因此他們在穿過其內部時需要小心謹慎。

我們浮出水面，發現了一隻巨大的南方黃貂魚，從鼻子到尾巴足有 3 公尺長，還有蝎子魚和領地意識很強的軍士魚，正在認真地捍衛它們的卵塊。這 薩爾瓦鐵拉如今，這裡已成為一片欣欣向榮的珊瑚礁，正享受著作為海洋生物天堂的最後時光。

一隻大型南方魟魚藏在沙子裡
一隻大型南方魟魚藏在沙子裡

參觀時 科爾特斯海，盡情欣賞海洋生物的奇觀，但也不要忽略下面的沉船——它們的故事值得學習、體驗和分享。

也在 Divernet 上： 聖靈, 巨型魷魚籠夜, 成為冠軍！ – 幼年海獅, 科爾特斯海和巴哈半島

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