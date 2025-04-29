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黃磚路通往丹麥奴隸船 ID

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丹麥國家博物館的 David Gregory 教授與堆砌的磚塊（Jakob Olling）
丹麥國家博物館的 David Gregory 教授與堆砌的磚塊（Jakob Olling）

1970 年代在哥斯達黎加淺水區發現的兩艘沉船，最終透過樹木年輪測定年代和一些顏色鮮明的磚塊鑑定，被確認為 1700 世紀早期的丹麥奴隸船。

長期以來，人們一直認為這些沉船是海盜船，直到 2015 年美國海洋考古學家在卡維塔國家公園利蒙港附近的一處遺址發現黃磚後，這一觀點才受到質疑。

2023 年，來自丹麥的考古潛水員 國家博物館 及其維京船博物館在約 4 公尺深的沉船遺址進行了挖掘。他們從貨物中提取了木材和磚塊樣本，並撿起了一些陶土管，但他們的結論直到現在才公佈。

布洛赫在哥斯大黎加的一個挖掘洞中（John Fhær Engedal Nissen，丹麥國家博物館）
沉船現場的挖掘孔（John Fhær Engedal Nissen，丹麥國家博物館）

經國家博物館和 南丹麥大學，這些樣本證實了歷史資料中關於臭名昭著的丹麥船隻失踪的描述 弗里德里庫斯·誇圖斯 克里斯蒂安努斯·昆圖斯

這些船隻於 1708 年 700 月從哥本哈根出發，前往丹麥西印度群島，沿途裝載布料、金屬製品和武器，打算在西非與近 XNUMX 名奴隸交易。 

1710 年，由於航行失誤，兩艘船在哥斯達黎加的礁石上沉沒。 弗里德里庫斯·誇圖斯 據報道，它被點燃了，而 克里斯蒂安努斯·昆圖斯 它的錨繩被剪斷，然後被海浪沖毀。

根據歷史記錄，許多奴隸逃脫了，但有 100 名奴隸被重新抓獲並被送往可可種植園工作。沉船地點沒有被記錄下來。

布洛赫記錄了這次挖掘（丹麥國家博物館）
搭乘航空公司（丹麥國家博物館）

「分析結果非常有說服力，我們不再懷疑這是兩艘丹麥奴隸船的殘骸，」國家博物館研究教授、海洋考古學家大衛·格雷戈里說，他領導著國家博物館的新 峽灣 海事研究中心。他與博物館海洋考古學家安德烈亞斯·卡爾邁耶·布洛赫 (Andreas Kallmeyer Bloch) 一起領導了水下挖掘工作。

格雷戈里說：“磚塊是丹麥的，木材也是丹麥的，而且被火燒焦了，沾滿了煙灰。” “這與歷史記載的其中一艘船被燒毀完全吻合。”

大衛·格雷戈里（右）與當地潛水員皮特·史蒂文斯（丹麥國家博物館）一起參與挖掘工作。
大衛·格雷戈里（右）與當地潛水員皮特·史蒂文斯（丹麥國家博物館）在現場工作

「這是一個漫長的過程，我幾乎要放棄了，但這無疑是我參與過的最瘋狂的考古挖掘，」布洛赫評論道。 「這不僅對當地居民意義重大，而且是丹麥歷史上最嚴重的沉船事故之一，現在我們知道了事故發生的確切地點。

“這補充了丹麥歷史上缺失的兩部分。”

對其中一艘沉船上燒焦的橡木進行年輪測定表明，這棵樹是在 1690 年至 1695 年間在波羅的海西部被砍伐的，該地區包括德國梅克倫堡省、石勒蘇益格-荷爾斯泰因州、丹麥和斯堪尼亞。

大衛·格雷戈里 (David Gregory) 記錄並採集海底磚塊樣本（John Fhær Engedal Nissen，丹麥國家博物館）
大衛·格雷戈里 (David Gregory) 記錄並採集海底磚塊樣本（John Fhær Engedal Nissen，丹麥國家博物館）

這些磚塊的尺寸與「弗倫斯堡」黃磚相同。對黏土的分析表明，它來自丹麥弗倫斯堡峽灣的伊勒斯特蘭德或埃根松德，18 和 19 世紀，這裡大量生產磚塊，供丹麥及其殖民地使用。當時歐洲其他地區的建築還沒有使用這種磚塊。

這些陶土煙鬥是荷蘭製造的標準煙鬥，曾在丹麥船隻上使用。它們的尺寸、形狀和圖案表明它們是在 1710 年之前生產的。陶土煙鬥的使用壽命很少超過五年。

格雷戈里和布洛赫在哥斯達黎加沉船中挖掘出木材。 （約翰·費爾·恩格達爾·尼森，丹麥國家博物館）
格雷戈里和布洛赫在哥斯達黎加挖掘出木材。 （約翰·費爾·恩格達爾·尼森，丹麥國家博物館）

參與沉船調查的還有 哥斯大黎加國家博物館、哥斯大黎加考古委員會和其他哥斯大黎加機構。該計畫是該國首次水下考古發掘。 

也在 Divernet 上： 潛水員揭示 1495 沉船的辛辣秘密, 「夢幻般的」波羅的海幽靈船在 150m 處揭曉, 15世紀「漂浮城堡」發現更多槍支, 沉船中的大砲“像金子一樣閃閃發光”

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