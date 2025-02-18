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On The House – 瓦卡托比的屋礁

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大型綠海龜在瓦卡托比島礁的牆上打盹。地方前往瓦卡托比屋礁。螢光組合夜間螢光燈下呈綠色和橙色。 |珊瑚寄居蟹（Paguritta 屬）是一種不同的寄居蟹，因為它不使用廢棄的蝸牛殼作為家
大型綠海龜在瓦卡托比島礁的牆上打盹。 |在瓦卡托比島礁的淺灘浮潛。與陡坡交匯的地方瓦卡托比屋礁。發出有趣的綠色螢光組合和夜間螢光燈下的橙色。 |珊瑚寄居蟹（Paguritta 屬）是一種不同的寄居蟹，因為它不使用廢棄的蝸牛殼作為家
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到底是什麼讓瓦卡托比的屋礁值得獲得眾多讚譽？ 

它是多種因素的結合，包括交通便利、棲息地健康、生態系統的多樣性、豐富的獨特海洋生物以及場地的龐大規模。

On Wakatobi's House Reef, you will find different kind of Hermit card. Instead of using a discarded snail shell as its home Coral Hermits (genus Paguritta) actually live in a tiny hole in the coral. It takes a sharp eye to spot one as these guys as they are seldom bigger than a sunflower seed.
On Wakatobi's House Reef, you will find different kind of Hermit card. Instead of using a discarded snail shell as its home Coral Hermits (genus Paguritta) actually live in a tiny hole in the coral. It takes a sharp eye to spot one as these guys as they are seldom bigger than a sunflower seed.

因此，眾所周知，客人會整天到晚上在度假村前進行岸上潛水，並且許多人年復一年地回來重複這種體驗。 

淺水遊樂場   

海灘和深水之間是一片廣闊的淺灘，充滿了草床、沙坪、色彩繽紛的軟珊瑚和分散的硬珊瑚群，所有這些都非常健康，而且有些地方相當密集。這是你意想不到的距離度假村如此之近的地方。該地區不僅是海岸和珊瑚礁之間的游弋之地，也是海洋生物聚寶盆的主要棲息地，包括躄魚、石魚、華麗、健壯的海尖尖嘴魚、海鰻、藍斑黃貂魚、各種頭足類動物。章魚、魷魚、墨魚）、顎魚、蝦和蝦虎魚成對，大量的裸鰓類、墨魚、鷹鰩在一年中的某些時間飛過，等等。

Snorkelling the shallows on Wakatobi's House Reef.
Snorkelling in the shallows of the House Reef.

屋礁這一區域的深度較淺，充足的陽光照射到海底，呈現出在更深的地方會消失的明亮色彩。充足的環境光與豐富的拍攝對象相結合，為攝影師提供了理想的水下工作室。淺灘對浮潛者也具有特殊的吸引力，他們無需冒險遠離海岸即可近距離觀察海底。

在邊緣潛水

瓦卡托比的碼頭一直延伸到屋礁陡坡的邊緣。
Wakatobi”s jetty extends all the way out to the edge of the House Reef's drop-off.

在距離海灘約 70 公尺（80 碼）處，屋礁的輪廓從淺水處突然過渡。瓦卡托比碼頭的盡頭有一堵令人驚嘆的牆，呈扇形向北和南延伸。在這裡，礁頂從距離水面僅兩公尺處開始，一直深入到 70 公尺以上。這種戲劇性的地形為多層次潛水創造了絕佳的機會。這座水下壁壘充滿了懸挑和裂縫。大量的海綿、硬珊瑚和軟珊瑚棲息著各種各樣的無脊椎動物和魚類，物種的混合隨著深度的增加而變化。

淺灘與瓦卡托比島礁的陡坡交會處。
Where the shallws meet the drop off on Wakatobi's House Reef.

30 多公尺範圍內的水清澈度允許充足的環境光滲透到深處，增加了牆壁和底切斜坡的視覺效果。這種多樣化的景觀為珊瑚和山坡上陰影遮蔽的避難所提供了無盡的狩獵機會。潛水員可以按照自己的興趣到達選定的深度，然後慢慢返回水面，形成可以在水底停留一個多小時的剖面圖，最後在活躍的珊瑚群中安全停留。綠海龜和玳瑁海龜經常在水邊游弋，或在牆的懸垂物下打盹。 

靠近碼頭

Marine life underneath the Wakatobi House Reef Jetty.
Marine life underneath the Wakatobi House Reef Jetty.

瓦卡托比的碼頭延伸至屋礁的外緣，為那些不想從岸邊游泳的潛水者提供了方便的下潛點。碼頭本身也是一個值得注意的潛水點。碼頭的支撐樁為大群魚提供了庇護所和陰涼處。仔細觀察就會發現大量的宏觀主題。碼頭的大型混凝土柱和橫樑是各種蝦、蟹和鱷魚魚的棲息地，週邊地區以大量海葵及其伴隨的小丑魚和雀鯛而聞名。這些上鏡小魚的六種以上可以在它們宿主的觸手中找到，為拍攝最具標誌性的水下影像之一提供了輕鬆的機會。

這對白葉蠍魚是在瓦卡托比碼頭底部發現的。
這對白葉蠍魚是在瓦卡托比碼頭底部發現的。

碼頭下方和周圍還潛伏著更多奇異的生物，包括葉蠍魚、幽靈尖嘴魚、烏賊（通常成對出現），對於目光敏銳的人來說，還有天馬海蛾。遊入淺灘也可能會遇到一些常駐的帶狀海藻，它們喜歡在這個地方捕獵。  

計程車船和漂流

當一名水肺潛水員在岩壁上巡遊時，發現了屋礁上的一朵大櫻花珊瑚
水肺潛水員在岩壁上巡遊時，發現了屋礁上的一大片櫻花珊瑚

碼頭只是屋礁的中心點，它延伸到度假村北部和南部的其他指定潛水地點。這片廣闊的珊瑚礁和淺灘提供了近乎無限的探索機會。為了幫助潛水員到達更遠的珊瑚礁區域，瓦卡托比擁有一支計程車船隊，可以從碼頭順流而下。根據水流的流動方向，計程車船會將潛水員送到度假村的北部或南部，進行長時間的放流潛水，最終到達碼頭樓梯。這些 5 至 7 公尺長的發射器採用電力驅動，可將對環境的影響降至最低，可舒適地將五名潛水員或浮潛者運送到選定的位置。計程車船每天從黎明到黃昏運營，客人可以預訂乘車服務或直接在潛水中心詢問並等待下一艘可用的船下船。這使得沿著礁石漂流回到碼頭的效果令人驚嘆。請向潛水中心查詢潮汐變化。

瓦卡托比的珊瑚礁可以生產一些非常罕見的發現，例如白冠蝦虎魚 (Lotilia graciliosa) 和它的室友阿爾菲斯蝦 (Alpheus rubromaculatus)。
瓦卡托比的珊瑚礁可以生產一些非常罕見的發現，例如白冠蝦虎魚 (Lotilia graciliosa) 和它的室友阿爾菲斯蝦 (Alpheus rubromaculatus)。

為了使漂流持續 90 分鐘以上，潛水員可以向潛水中心申請大容量氣瓶，以確保充足的氣體供應。這些漂流也是循環呼吸器潛水員的最愛，他們能夠將潛水時間延長到幾個小時的短途旅行。目前在屋礁上進行循環呼吸器漂流潛水的紀錄是六個多小時！

房子的陰暗面

瓦卡托比 (Wakatobi) 的客人日夜皆可使用 House Reef。對於一些， 日落是遊覽的最佳時間。隨著光線的減弱，白天活躍的生物開始尋找庇護所，而其他生物則從巢穴中出來在黑暗中覓食。狡猾的變色頭足類動物，如墨魚和魷魚，可以呈現出一系列鮮豔的粉紅色、紫色、紅色和黃色色調以及可用於偽裝、交流甚至催眠潛在獵物的圖案。

鸚嘴魚被包裹在保護性的繭中過夜。
鸚嘴魚被包裹在保護性的繭中過夜。

潛水燈顯示鰻魚在珊瑚中滑行，海龜把頭埋在牆上的懸垂物裡打盹。細心的潛水員可能會發現刺尾魚和其他白班成員深入珊瑚礁的凹處和裂縫中。由於魚沒有可以閉合的眼瞼，因此它們可能看起來沒有睡著，但實際上它們正在享受過夜的休息。有些魚的作用不只是過夜。鸚嘴魚在珊瑚礁上進行著最著名的睡前儀式之一，分泌出一種果凍狀的黏液泡，包裹著它們的整個身體。

A Tasseled scorpionfish (Scorpaenopsis oxycephala) fluoresces an interesting combination of green and orange under Fluo lighting during a night dive on the House Reef.
A Tasseled scorpionfish (Scorpaenopsis oxycephala) fluoresces an interesting combination of green and orange under Fluo lighting during a night dive on the House Reef.

夜間潛水也提供了一個獨特的機會，可以透過度假村的螢光潛水計畫目睹海洋螢光現象。螢光潛水員和螢光浮潛者不再使用傳統的潛水燈，而是使用特殊的藍光，以及安裝在潛水鏡上的黃色濾光片。 潛水面罩。當這些燈光的光束沿著珊瑚礁掃過時，某些珊瑚和動物會發出怪異的發光顏色，將夜晚變成一場奇異的燈光秀。

想要將屋礁加入您的潛水項目嗎？瓦卡托比現已接受 2024 年及以後的預訂。但由於時間很快就被填滿了，所以最好 聯絡瓦卡托比代表 如果您正在考慮旅行，很快就會。我可以向您保證，瓦卡托比屋礁以及遠處的牆壁和礁石系統非常值得一遊。事實上，客人們年復一年地再次來到這個神奇的地方，有些人已經重複訪問了六次以上。 

聯繫：

信箱：（辦公室@wakatobi.com)

查詢：（https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)

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完整潛水節目列表及連結：
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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
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02:35 杜伊瓦克
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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-37-continents-brings-brings-world-record/scuba-divernet.com/scuba-news/scuba-news/health-safety/spanish-safety/spanish-safety/scave-vlls-cal-lls-ca-lls-ca-lls-al-eal-lls-alal-lls-alal-dal tonation/.k-/-/-/-// Article18.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-completes-7-days-299289964-days-under-sea/ #scuba #scubascubaubaowwwst/wwwowiverkwww.wwwwwiverunttw /haffire.com/haffilers.comscy.comscy.comsc。以獲取所有裝備要素。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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