虎鯨邀請人類共進午餐並分享按摩

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今天（30月30日）發表的一項研究報告，探討了XNUMX多起野生虎鯨試圖與人類分享獵物的案例。這些事件遍布四大洋，已有二十多年的記錄，其中虎鯨會向人類提供各種新鮮捕獲的魚類、哺乳動物和無脊椎動物。

據親眼目睹這種行為並花時間試圖解釋它的科學家稱，虎鯨會接近人類，扔下物品並等待回應。

紐西蘭的一隻虎鯨為一名潛水員提供了一塊鷹鰩肝臟（虎鯨研究基金會）

在墨西哥海岸附近的一艘船上，一頭虎鯨正在向一位遊客獻上一整條蝠鱝，這是從水面下拍攝的畫面（Lucia Corral / Leonardo Gonzalez）

他們的結論是，虎鯨正在利用機會練習習得的文化行為、探索或玩耍，試圖了解並可能發展與人類的關係。

「虎鯨非常具有社會性，我們經常看到它們分享食物，」該研究的第二作者英格麗德·維瑟博士說。 “記錄並描述它們在世界各地試圖與人類分享食物的行為非常有趣。”

第三位作者 Vanessa Prigollini 補充說：“虎鯨是頂級掠食者，經常吃其他大型哺乳動物，但當面對人類時，它們偶爾更願意分享，這表明它們有興趣在同類之外建立關係。”

虎鯨樂於與人類互動（虎鯨研究基金會）

主要作者賈里德·托爾斯 (Jared Towers) 表示：“這些案例中似乎存在親社會因素，表明存在種間廣義的互惠，這在任何非人類動物中都極為罕見，並暗示著虎鯨與人類之間存在進化趨同。”

心理理論

生態學家兼作家卡爾·薩菲納博士（未參與這項研究）評論道：“在海洋中種類繁多、思維方式各異的生物中，虎鯨的智慧或許最為卓越。關於它們近乎超現實的智慧，流傳著許多不為人知的故事。”

但這些科學家系統地收集了大量令人印象深刻的案例，證明自由生活的虎鯨擁有“心智理論”，這意味著它們能夠理解人類也有心智。心理學家常堅稱，「心智理論」只屬於人類。

虎鯨可不這麼認為。虎鯨曾多次嘗試與我們互動，它們對我們很好奇。在海裡生活了數百萬年，對它們來說，我們坐在船上的人肯定就像是來訪的外星人一樣。

「事實上，我們身處一個幾乎不了解的陌生地方，對它幾乎一無所知，我們還有很多東西需要學習。」這項研究由海灣鯨類學、虎鯨研究信託基金和 Marea 等機構參與， 該研究發表 開放獲取 比較心理學雜誌.

虎鯨分享食物（Jared Towers）

你幫我搔癢，我也幫你搔癢

與此同時，一群虎鯨因意外地傾向於使用海帶互相按摩而登上新聞頭條——據說這是在海洋哺乳動物中記錄到的第一個製造工具的證據。

無人機拍攝的華盛頓州內陸水域薩利希海的南方居留虎鯨的影像揭示了這種行為。虎鯨會咬掉海帶莖的末端，將其放在自己和同伴的身體之間，並在它們之間滾動很長時間。

儘管人們對該族群進行了 50 年的正式研究，並稱其為“地球上研究最深入的虎鯨”，但由於清晰度相對較差，過去從飛機上拍攝的鏡頭中並未發現這種行為。

已知有幾種鯨魚喜歡“移動海藻”，即用頭部移動海藻， 鰭 以及用於玩耍或保持皮膚健康的軀體。然而，在如今被稱為「allokelping」的海帶挑選、修剪和操作過程中，兩頭虎鯨需要齊心協力。

兩隻虎鯨在互相嬉戲——它們的身體之間隱約可見海藻（鯨魚研究中心）

這項研究由鯨魚研究中心與英國艾克希特大學合作進行。 “我們第一次注意到這種行為時非常驚訝，” 無縫線路 研究主任邁克爾·韋斯博士說：“巨藻莖稈堅硬而柔韌，就像灌滿水的花園水管，外表面光滑。我猜想這些特性使它成為一種理想的梳理工具。”

「我發現這種行為的非凡之處在於它在種群中如此普遍。所有生命階段的雄性和雌性，以及所有三個南部留居群，都被發現以這種方式利用海帶。所有證據都表明，這是它們社會生活的重要組成部分。”

無法停止 allokelking

研究團隊在研究涵蓋的12天中，有XNUMX天觀察到了異性戀行為，並認為這可能是該族群的普遍行為。虎鯨最有可能選擇近親以及年齡相仿的虎鯨作為異性戀伴侶。

埃克塞特大學教授兼 CWR 執行董事 Darren Croft 評論道：“對於包括人類在內的靈長類動物來說，觸摸可以緩解壓力並有助於建立關係。”

「我們知道虎鯨經常與群體中的其他成員接觸——用身體觸碰， 鰭 – 但像這樣使用海帶可能會增強這種體驗。

左側虎鯨嘴裡可見一片海帶（鯨魚研究中心）

「這對皮膚健康也可能很重要。鯨魚和海豚有各種各樣的策略來幫助它們脫落死皮，這可能是為了達到這個目的而採取的另一種適應性措施。

像巨藻這樣的褐藻也具有抗菌和抗發炎特性，這可能為鯨魚帶來更多益處。我們目前正在進行更多研究，以證實這些初步發現，並探討這種行為的社會效益和皮膚健康效益。

人們觀察到一些族群的虎鯨在光滑的石灘上摩擦身體，可能是為了去除死皮和寄生蟲，但南部的虎鯨族群不在其中。

黯淡的未來

根據CWR在2024年的最新統計，南方居民只剩下73人，數量極為稀少。韋斯表示，他們面臨「非常黯淡」的未來，低出生率更是雪上加霜。

它們的主要獵物——奇努克鮭魚——由於過度捕撈、氣候變遷和產卵棲息地的破壞而數量不斷減少，而虎鯨賴以梳理毛髮的工具——海帶森林也在減少。人類活動產生的污染和噪音也進一步擾亂了虎鯨的生存。

「阿洛克爾平遺址是南方居民獨特性的另一個證據，」韋斯說。 “如果我們失去它們，我們失去的遠不止73隻動物或一個遺傳譜系。我們失去了一個複雜的社會，以及一套深厚而獨特的文化傳統。”

波士頓東北大學也參與了這項研究， 發表 in “當代生物學”.

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