造成污染的沉船是一顆不定時炸彈

南安普敦大學的弗雷澤·斯特爾特說，它們潛伏在我們的海洋底部

海底埋藏著兩次世界大戰造成的 8,500 多艘沉船殘骸。據估計，這些殘骸中含有多達 6 億加侖（22.7 億公升）石油，以及 彈藥， 有毒的 重金屬 甚至化學武器。

幾十年來，這些殘骸基本上被人們遺忘了。但一直以來，他們的 結構已經退化，不可避免地增加了有毒物質突然釋放到海洋中的可能性 環境.

在全球部分地區，氣候變遷正在加劇這種風險。海洋溫度上升、酸化和風暴加劇加速了這些沉船的分解。

當然，海底發現的不僅是世界大戰的殘骸，還有許多其他殘骸加劇了這個問題。解決這一全球性問題的成本估計為 340 億美元（261 億英鎊）.

這些沉船中有多少對人們的安全、沿海社區和環境構成威脅？我們可以做什麼──為什麼我們不早點做呢？

映射問題

以美元計的原始數字和地圖上的沉船數量理所當然地引起了人們的注意。研究人員的工作，例如 保羅·赫爾辛克 匯集了不同的數據集，以幫助可視化挑戰的規模。然而，這些數字以及地圖上點的位置也可能給人一種錯誤的確定感。

世界海洋的地圖繪製仍然沒有我們希望的那麼好，大約 23% 的海洋已被詳細描述和繪製。即使這種細節也常常達不到我們積極識別沉船所需的程度，更不用說確定它可能帶來的風險了。

緩慢洩漏的珍珠港殘骸仍然吸引海洋生物（吉爾德維托）

在聯合國的支持下，全球正不斷推動改進海洋空間測繪工作。 海底2030項目，其目標是達到 100 x 100m 的通用解析度。這意味著一個「像素」的訊息相當於大約兩個足球場。

這將徹底改變我們對海底的理解，但不會揭示所有可以隱藏在這兩個足球場內的東西的細節（其中包括相當多的沉船）。

許多可能造成最大問題的沉船是在較淺的沿海水域發現的，政府的測繪舉措和行業工作提供了更高的分辨率，但識別的挑戰仍然存在。

那麼檔案記錄呢？歷史記錄，例如由 勞埃德船級社基金會 在倫敦，這些對於確定挑戰的規模和性質至關重要。它們包含船舶結構、所載貨物以及損失前最後已知位置的詳細資訊。

然而，這些位置的準確性是可變的，這意味著要準確了解沉船可能位於海底的位置，以及如何對其進行調查並評估其風險並不簡單。英國海洋考古學家的工作使這一點更加明顯 伊內斯·麥卡尼 和海洋學家 邁克·羅伯茨其在愛爾蘭海進行的詳細地球物理和檔案調查表明，歷史沉船經常被錯誤歸屬和定位。這意味著地圖上的點常常位於錯誤的位置，多達 60% 的點可能位於海底的未知位置。

沉船（帕斯卡·英格爾雷斯特 / Pexels）

與時間賽跑

大多數引起最關注的沉船都是金屬或金屬和木結構的。這些沉船中的鋼材正在緩慢降解，增加了貨物溢出和零件損壞的可能性。然而，這只是風險的一部分。

隨著我們進行更密集的捕撈並加上大海上風電場和其他能源設施的建設力度，以實現淨零承諾，海洋正變得越來越繁忙。這些都會影響海底，並可能物理幹擾或改變沉船地點的動態。

有 提高全球認可度 說明解決這個問題的必要性。由於它構成了複雜的國際和跨學科挑戰，迄今為止該問題仍未解決。

許多沉船位於那些已經發生過事故的國家附近的水域。 與該船的原船東無關。那麼，我們要如何確定誰的責任呢？誰來支付清理費用——尤其是當原始所有者受益於主權豁免的法律漏洞時？

根據這個概念，船旗國（船舶註冊國）不能根據國際法承擔責任，因此沒有法律義務支付費用。

除了這些基本的責任問題之外，還存在著技術挑戰。很難確切地知道有多少艘令人擔憂的殘骸，以及如何找到它們。那麼我們該如何評估他們的病情並確定是否需要介入？如果是這樣，我們該如何干預？

這些問題中的每一個都是一個複雜的挑戰，解決它們需要歷史學家、考古學家、工程師、生物學家、地球物理學家、地球化學家、水文測量員、地理空間資料分析師和工程師的貢獻。

這種情況已經發生，區域專案取得了關鍵進展，並展示了可以取得的成果。然而，問題的嚴重性超過了迄今為止所做的工作量。

新技術顯然至關重要，新態度也同樣重要。問題的核心是知識和確定性的問題——這是否是我們所認為的殘骸，它是否會造成問題，如果是，會在多長時間內造成問題？

被稱為自主水下航行器（AUV）的海底無人機的進步，它配備了一系列感測器來測量海底並檢測污染物， 有幫助 增強我們對沉船位置、沉船所載物品及其惡化狀態的了解。 AUV 可以提供相對便宜、高解析度的數據，與大型研究船進行的類似調查活動相比，產生的排放量更少。

部署 AUV (MBARI)

但我們還需要分享這些信息，並將其與檔案中的數據進行比較，以幫助產生知識和更高水平的確定性。很多時候，水下勘察和調查是在各自為政的情況下進行的，數據由各個機構或公司持有，從而阻礙了理解的快速和累積增長。

海底沉船造成的環境和安全風險的嚴重性以及它如何隨時間變化的情況尚不完全清楚。但這是我們可以解決的問題。

現在需要在強有力的監管和融資框架以及補救技術標準的推動下採取行動。全球合作夥伴關係— 代號“坦加羅亞計劃” – 召開會議是為了刺激該框架 – 但需要政治意願和資金來使其成為現實。

透過有針對性的檔案和調查工作，並透過共享數據和想法，我們可以規劃出一條通往未來的道路，在這個未來，海洋不再是我們忽視今天威脅我們明天的事物的地方。

弗雷澤斯特 是考古學教授 英國南安普敦大學. 本文轉載自 談話 根據知識共享許可。 閱讀 原創文章.

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