現實檢驗：珊瑚修復無法拯救世界珊瑚礁

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這不是任何潛水員願意聽到的消息，但對全球珊瑚修復計畫的獨立研究，讓弗林德斯大學的 COREY JA BRADSHAW、西澳大利亞大學的 CLELIA MULÀ、赫爾辛基大學的 GIOVANNI STRONA 及其團隊得出了一個艱難的結論

珊瑚礁不僅僅是一個美麗的遊覽勝地。它們是世界上最豐富的生態系統之一，擁有約 所有海洋物種的三分之一.

這些珊瑚礁也直接受益 超過十億人，提供生計和糧食安全，以及防止風暴和海岸侵蝕。

如果沒有珊瑚礁，世界將會變得更加貧瘠。因此，當珊瑚死亡或受損時，許多人會嘗試修復它們。但隨著氣候持續變暖，這項任務的艱鉅性也日益增加。

In 我們的新研究中，我們全面考察了全球現有的珊瑚修復計畫。我們研究了導致他們成功或失敗的因素，以及恢復已經失去的東西實際上需要花費多少錢。恢復世界各地已經失去的珊瑚礁可能耗資高達 26 兆澳元（12.5 兆英鎊）。

漂白 鹿角 馬爾地夫的珊瑚（Davide Seveso / 米蘭大學）

全球損失

可悲的是，世界各地的珊瑚礁都遭受破壞。 全球暖化與海洋熱浪 是罪魁禍首，但是 過度捕撈 污染 使事情變得更糟。

當海水溫度持續高於季節平均時，珊瑚可能會變得 漂白的。它們在排出 共生藻類 當受到壓力時，就會露出下面的白色骨架。嚴重的白化現象會導致珊瑚死亡。

珊瑚白化和大規模珊瑚死亡現在已是司空見慣的事。上個月，一股巨大的暖水柱 寧格魯礁大面積白化 在澳洲西北海岸 大堡礁北部的大部分地區 東北海岸的珊瑚礁正在白化。

自 2023 年初以來，全球各地都出現了大規模珊瑚白化現象 熱帶地區和印度洋部分地區.

過去 40 年來，珊瑚礁的範圍 已經減半。隨著氣候變遷持續，白化事件和珊瑚死亡將 變得更普遍. 超過90％ 到本世紀末，珊瑚礁將面臨長期退化的危險。

直接幹預

珊瑚礁修復可能需要 許多形式包括清除以珊瑚為食的物種，例如 鸚嘴魚, 轉移珊瑚卵 甚至操縱 局部微生物群落 以提高珊瑚的存活率。

但迄今為止最常見的修復類型是“珊瑚園藝”，將苗圃中生長的珊瑚碎片移植回珊瑚礁。

問題在於規模。珊瑚修復只能在小範圍內成功完成。大多數項目面積只有幾百或幾千平方公尺。相比之下， 損失和退化 2009年至2018年期間。恢復項目遠遠達不到抵消氣候變遷和其他威脅造成的損失所需的規模。

自然保護者致力於培育珊瑚，幫助保護這些獨特的生命形式

高昂的成本

珊瑚修復是 昂貴每公頃的價格約為 10,000 美元至 226 億美元（4,800-109 億英鎊）。廣泛的範圍反映了所使用的不同技術的可變成本、易於獲取和勞動力成本。

例如，與播種珊瑚幼蟲（中位數為每公頃 558,000 美元或 270,000 英鎊）相比，珊瑚園藝（在苗圃中生長的珊瑚碎片移植回珊瑚礁）相對便宜（中位數成本為每公頃 830,000 美元或 400,000 英鎊）。每公頃建造人工魚礁的成本最高可達 226 億美元（109 億英鎊）。

我們估計這將花費 超過$ 1.6十億 （772億英鎊）僅能恢復全球10%的退化珊瑚區域。這是採用每公頃最低成本並假設所有修復項目都成功。

即使我們保守估計，這筆資金也比過去十年珊瑚修復總投資（410 億美元或 198 億英鎊）高出四倍。

但考慮到高失敗率、需要在同一地點使用幾種技術、以及在偏遠珊瑚礁上工作的巨大費用，採用每公頃最高成本是合理的。以每公頃 10 億美元的價格恢復全球 226% 的退化珊瑚區域，將耗資超過 26 兆美元（12.5 兆英鎊），幾乎是澳洲的 10 倍 年GDP.

因此，即使當地的計畫仍然可以帶來一些好處，但從經濟角度來說，透過修復來解決珊瑚礁持續消失的問題是不可能的。

繩索苗圃培育珊瑚碎片，直到它們準備好移植（Luca Saponari / 米蘭大學）

位置，位置，位置

我們的 研究 也研究了選擇修復地點的因素。我們發現這主要取決於珊瑚礁與人類居住地的距離。

就其本身而言，這並不一定是壞事。但我們也發現，修復行動更有可能發生在已經因人類活動而退化且珊瑚物種較少的珊瑚礁中。

這意味著我們不一定將目標鎖定在修復最有可能成功或生態意義最大的地點。

另一個限制是珊瑚園藝通常只涉及 一些珊瑚物種 – 最容易飼養和移植。雖然這仍然可以增加珊瑚覆蓋率， 無法恢復珊瑚多樣性 的程度 必要 建立健康、有彈性的生態系統。

衡量“成功”

另一個令人悲傷的現實是，超過三分之一的珊瑚修復工作 失敗。原因可能包括規劃不周、技術未經證實、監控不足以及隨之而來的熱浪。

不幸的是，沒有標準的方法來收集數據或報告修復項目。這使得確定成功的條件變得困難或不可能，並減緩了改進的步伐。

現在成功，以後失敗

大多數珊瑚移植都會受到監控 少於18個月。即使它們能熬過那段時期，也不能保證它們能存活更久。長期成功率尚不清楚。

當我們檢查修復後以及未來幾十年發生極端高溫事件的可能性時， 我們發現 大多數修復後的遺址在修復後不久就已經經歷了嚴重的白化現象。要找到未來不受全球暖化影響的地方將會非常困難。

有時，在修復工程完成之前，幼珊瑚就會白化。 （Davide Seveso / 米蘭大學）

氣候行動不可取代

在某些情況下，珊瑚修復有可能成為有價值的工具：當它促進社區參與並滿足當地需求時。但目前，甚至可能永遠無法擴大規模，對珊瑚礁生態系統產生有意義的長期正面影響。

這種現實檢驗應該能夠激發關於何時何地進行修復值得進行的建設性辯論。如果不阻止 氣候變遷的速度和幅度， 我們有 拯救珊瑚礁的力量微乎其微 在未來的一個世紀甚至更長時間內造成巨大損失。

其他保護方法，如建立、維護和執行 海洋保護區 和改進 水質 可以提高珊瑚修復計畫成功的機會。這些努力還可以 支持當地人類社區 並採取激勵措施來保護環境。

因此，加強補充策略可以增強生態系統的復原力，擴大珊瑚修復計畫的範圍和成功率。

科里·JA·布拉德肖 Matthew Flinders 是全球生態學教授，也是 ARC 原住民和環境歷史與未來卓越中心的節點負責人， 弗林德斯大學; 克萊莉亞·穆拉 是海洋生態學的博士生 西澳大利亞大學和 喬瓦尼·斯特羅納 是 赫爾辛基大學 本文重新發表 談話 根據知識共享許可。 閱讀 原創文章.

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