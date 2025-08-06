「不顧安全」：報告抨擊泰坦飛行員拉什

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災難性的損失 泰坦 潛水器及其五名乘員下潛至 3.8 公里深的海底 泰坦尼克號 美國海岸防衛隊海事調查委員會 (MBI) 週二在一份關於致命事故背景的報告中表示，2023 年 XNUMX 月發生的沉船事故是可以避免的。

這些事件在 迪韋爾內特 當時的報道和 事件發生後。 「始發事件」是結構完整性的喪失，導致了災難性的內爆 泰坦的船體，可能的故障點是其鈦製前穹頂和鈦製部分或碳纖維船體之間的粘合接頭。

此潛水器的設計和建造缺陷削弱了其結構完整性，並且可能隨著時間的推移而惡化。根據MBI的報告，導致內爆的主要原因是營運商OceanGate在設計、認證、維護和檢查流程方面有缺陷。 泰坦.

海洋安全工程師調查泰坦號回收的船尾鈦端蓋（美國國家運輸安全委員會）

除了其他許多細節之外， 327頁面報告 指的是銷售過程中涉及的欺騙程度 泰坦尼克號 探險隊將前往「任務專家」那裡，這是一個專門為規避監管而付費的潛水員，而這艘潛水器在開始將這些乘客帶到深海之前，只進行了 11 次試潛，並且沒有超過水肺潛水的深度。 泰坦尼克號.

目錄 目錄 誇大的數字 “內爆幾乎已成定局” 保障未來 加強監督

誇大的數字

報告揭露了「OceanGate 在營運過程中存在令人不安的虛假陳述和對安全的不顧後果的模式」。 泰坦 OceanGate 執行長斯托克頓·拉什（他是事故中喪生的五名乘客之一）表示，「似乎使用誇大的數字來增強最終潛水器的安全性和潛水次數」。 泰坦 船體。

MBI 表示：「這種故意操縱的數據造成了人們對潛水器可靠性和安全性的錯誤印象，而且至關重要的是，這種虛假陳述給任務專家提供了一種誇大的安全感。」「最終的有限測試 泰坦 赫爾直接與任何嚴格驗證的說法相矛盾。 」

作為拉什「蔑視傳統潛水器安全協議」的一個例子，報告指出，2021 年，他選擇只使用 18 個螺栓而不是規定的 XNUMX 個螺栓來固定 泰坦的前部穹頂與潛水器的其餘部分融為一體，“因為這樣花費的時間更少”。

泰坦號潛水器及其平台（OceanGate）

工程總監的反對意見被駁回，儘管 泰坦 當吊運到母艦上時，螺栓斷裂，導致穹頂脫落並墜落到潛水平台上。據稱，這凸顯了「OceanGate傾向於不徹底評估營運風險，往往優先考慮營運效率而非安全」。

據稱，該公司未能妥善調查並解決 2022 年後已知的船體異常問題 泰坦尼克號 遠征。 泰坦的即時監控系統產生的數據本應進行分析和處理，但 OceanGate 並未進行預防性維護，也沒有妥善存儲 泰坦 在 2023 年遠徵之前的長期停工期間。

“內爆幾乎已成定局”

MBI 指出 OceanGate 存在“有害的工作環境”，員工，尤其是技術和運營崗位的員工，“因為表達擔憂而被勸阻和貶低，從而形成了一種忽視安全的環境，相關員工要么辭職，要么被解僱”。

報導稱，拉什身兼聯合創始人、首席執行官、董事會秘書、首席飛行員和主要投資者等多重角色，「使他能夠逐步鞏固對 OceanGate 所有決策和運營的集中和主導控制權」。

斯托克頓·拉什：“蔑視傳統的潛水器安全協議”

「這種公司結構，加上缺乏有效的外部監督，以及管理階層對安全問題的漠視態度，創造了一種環境，使得 泰坦 繼續運營，而其最終崩潰的威脅幾乎已成定局。 」

與拉什一起遇害的四名男子分別是法國潛水老兵和 泰坦尼克號 專家保羅-亨利·納爾格奧萊特（Paul-Henri Nargeolet）、英國公民哈米甚·哈丁（Hamish Harding）、沙赫扎達·達伍德（Shahzada Dawood）及其19歲的兒子蘇萊曼（Suleman）出席了此次活動。 2023年的探險計畫被宣傳為五次獨立的、每次8至10天的任務，而「88號潛水號」任務專家為這次潛水支付了650,000萬英鎊的費用。

據稱，由於贊助商的擔憂，OceanGate 面臨越來越大的資金短缺。

報告稱，任務專家簽署責任豁免書的時間通常只在預定潛水任務開始前不久。到那時，儘管之前承諾過“74小時內部培訓課程”，但他們會發現培訓水平參差不齊，往往遠遠達不到要求，而且醫療篩檢要么不足，要么根本不存在。

保障未來

報告指出，美國國內和國際對潛水器作業和「新型設計船舶」的監管框架不完善，而且美國《海員保護法》下的舉報程序無效。

因此，它包括 17 項安全建議，旨在加強對潛水器作業的監督，改善美國聯邦機構之間的協調，並縮小國際海事政策的差距。

這些建議包括限制潛水器的「海洋研究船」稱號；將聯邦和國際要求擴大到所有進行科學或商業潛水的潛水器；並要求所有美國潛水器提供海岸防衛隊文件。

土衛六事件可能預示著對潛水器的新監管（OceanGate）

海岸警衛隊 MBI 報告還建議加強海岸警衛隊人員，以支援對潛水器和「新型設計船舶」建造的新監督，包括現場檢查。

進一步的建議包括要求潛水器操作員向當地海岸警衛隊官員提交潛水和緊急應變計劃；評估海岸防衛隊的海底搜救能力；並與國際海事組織合作 （在我看來） 定義載客潛水器並擴大其在公海上航行時的國際安全要求。

加強監督

該報告還呼籲成立新的職業安全與健康管理局（OSHA) 與海岸防衛隊達成協議，以澄清舉報人調查協議並改善美國的機構間協調。

評論說：“經過兩年的調查，確定了導致這起悲劇的多種因素，為防止未來再次發生提供了寶貴的經驗教訓。” 泰坦 MBI 主席 Jason Neubauer 表示：“我們需要對那些在現有監管框架之外探索新概念的運營商進行更強有力的監管，並為他們提供明確的選擇。”

諾伊鮑爾表示，他樂觀地認為，這些調查結果和建議將「有助於提高人們對風險和適當監督重要性的認識，同時為創新提供途徑」。

海岸防衛隊司令現在必須審查該報告，然後才能發布「最終行動備忘錄」。