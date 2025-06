羅馬 – 瓦卡托比潛水點 #42

For the underwater photographer, Roma’s magnificent collection of coral and unique fish life at Wakatobi can present a tough choice in which way to go – macro or wide-angle.

Roma is one of the most popular and celebrated dive sites found within the private marine preserve maintained by the 瓦卡托比潛水度假村。眾多出版物、部落格和賓客評論都將其列為世界頂級潛水地點之一。這座細長的海山位於托米亞島西北角的近海處,低潮時從深水中升起,距離水面不到兩公尺。該遺址因環繞地層頂部的馬鈴薯珊瑚邊緣環而得名,其圖案讓人聯想到羅馬競技場。

巔峰 淺山峰經常被燧發槍魚、金字塔蝴蝶魚、軍士長魚、笛鯛和紅齒引金魚的漩渦所籠罩,讓浮潛者欣喜不已,歡迎陪同潛水員參觀該地點。憑藉著清澈的海水和充足的陽光,浮潛者可以在羅馬繁衍生息的眾多珊瑚物種中尋找海洋生物。這個上層是許多海葵群及其棲息的小丑魚的家園,該地點以其帶狀海藻種群而聞名,人們經常可以看到它們在海底的摺痕和裂縫中潛行。

當潛水員從山頂下降時,他們可能會沉浸在一大群黑鰭魚和大眼梭魚中,或者遊進一大群鯛魚和傑克·克雷瓦魚中。

在 20 公尺處,該地點多產的珊瑚群與大桶狀海綿林共享空間。瞥見這些超大濾食動物的內部凹進可能會發現許多微小的甲殼類動物

腸系渦輪珊瑚通常被稱為圓盤珊瑚或捲軸珊瑚,巨大的珊瑚群落通常會呈現類似巨型玫瑰的形狀。羅馬隊有兩個這樣的隊形,其中最大的隊形跨度約為 6 公尺(20 英尺)。

如果不停下來參觀被稱為「玫瑰」的標誌性陣型,那麼羅馬之行就不算完整。這個圓形的海螺珊瑚群落直徑約 6 公尺(20 英尺)。從上方看去,雕刻的葉狀褶皺結合在一起,營造出巨大玫瑰花的印象。根據這個珊瑚群的大小,估計它至少有 300 年的歷史。

觀賞完「玫瑰」之後,潛水員通常會開始緩慢上升,這樣可以在一個多小時內完成多層次的潛水。當他們登上海山的山脊時,他們可以在兩種截然不同的景觀之間進行選擇。在左邊,尖頂變成了幾乎垂直的牆壁,上面覆蓋著硬珊瑚和海綿的緻密混合。海百合棲息在分枝珊瑚的外緣,伸出褶邊、多色的觸手捕捉水流帶來的碎片。仔細觀察可能會發現鱷魚魚埋伏在露頭的邊緣。

山的另一側有一個較為平緩的斜坡,上面覆蓋著帕沃納珊瑚和成群的彩色海綿,所有這些都散佈在白色的沙灘之間。珊瑚的生菜狀臂為各種小型珊瑚魚提供了庇護所。墨魚和 章魚 在此站點上以可預測的規律被發現。仔細一看,可以看到色彩繽紛的裸鰓亞目動物緩慢滑行,螳螂蝦在捕獵,黃帶頜魚在沙地挖洞。

