衛星/人工智慧將「受保護」的物種放入海洋保護區

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一項首創的研究表明，海洋保護區（MPA）在遏制工業捕魚活動方面取得了成功，但只有那些世界上執行最嚴格、並充分利用衛星追蹤和人工智慧等輔助手段的保護區才能取得成功。

經過同行評審的研究被自信地命名為 在受到全面和高度保護的海洋區域，幾乎沒有工業捕魚活動。報告指出，衛星圖像與人工智慧技術相結合，可以探測到那些先前無法追蹤的非法捕魚船隻，這不禁讓人質疑，為什麼在 21 世紀被指定為海洋保護區的區域仍將是「紙上公園」。

報告顯示，在被選為研究對象的78.5個海洋保護區中，1,380%沒有商業捕魚活動。在衛星影像偵測到非法捕魚活動的海洋保護區中，82%的保護區每年平均捕魚時間不到24小時。

雷維利亞吉赫多群島羅卡帕蒂達的傑克（Enric Sala，國家地理原始海洋）

受到嚴格保護的海洋保護區每平方公里的漁船數量平均比未受保護的沿海地區少九倍。

被指定為嚴格保護但有大量捕魚活動的海洋保護區包括查戈斯海洋保護區、南喬治亞和南桑威奇群島以及大堡礁海洋公園（與大堡礁海岸海洋公園合併），每個海洋保護區每年的捕魚時間約為 900 小時。

「由於受到嚴格保護的海洋區域阻止了非法捕撈，因此其邊界內的魚類更加豐富；它們繁殖更多的幼崽，並幫助補充週邊地區的魚類資源，」該研究的合著者、國家地理駐地探險家兼創始人恩里克·薩拉 (Enric Sala) 指出。 原始海洋“換句話說，遵守規則對漁業有利。”

大龍蝦，Roca Partida，雷維利亞吉赫多群島（Enric Sala，國家地理原始海洋）

魚類溢出

其他研究表明，海洋保護區內魚類和無脊椎動物的溢出可以使其邊界外的捕撈量增加 12% 至 18%。

薩拉說：“非法捕魚發生在劃定保護區的海域，但我們利用衛星首次發現，保護程度決定了工業漁民願意承擔多大的風險。”

研究表明，非法捕撈不僅危害海洋生態系統的健康，也危及漁業的經濟穩定。受到嚴格保護的海洋保護區能夠恢復其邊界內的海洋生物，改善當地漁業，提供就業機會和經濟效益，並增強抵禦海洋暖化的能力。

而在那些僅受到最低限度或輕度保護的海洋保護區中，這些好處實際上消失了。

帛琉普洛安娜的魚類和珊瑚礁（《Manu San Félix》，《國家地理原始海洋》）

「海洋不再大到難以觀察。借助尖端衛星和人工智慧，我們可以讓非法捕撈變得顯而易見，並證明強有力的海洋保護措施是有效的。」該研究的共同作者、原始海洋科學家胡安·馬約加說道。

為了得出結論，研究人員分析了自動識別系統（AIS）中的 50 億個船隻位置訊息，AIS 是由許多工業漁船發送的基於 GPS 的安全信號。

他們將這些數據與合成孔徑雷達 (SAR) 生成的衛星圖像配對，無論天氣或光照條件如何，SAR 都可以探測船隻。

將資料集與由 全球釣魚觀察 這使得研究人員能夠探測到大多數長度超過 15 公尺的漁船，包括避免廣播其位置的「暗」船。

馬紹爾群島比卡爾環礁的梭魚（Enric Sala，國家地理原始海洋）

全貌

「沒有任何一個資料集能夠解決監測海上漁業活動的難題；每個資料集都有其盲點，」馬約加說。 “但當我們將它們結合起來時，它們的力量就顯現出來了。”

「透過將 AIS 追蹤與衛星雷達影像和人工智慧相融合，我們現在可以更接近全面了解海洋上的人類活動。

“這對於海洋中的瑰寶——世界上保護區最嚴密的區域——尤其重要，因為這裡的執法和生物多樣性風險最高。”

神仙魚，聖貝內迪克托，雷維拉吉赫多群島（Enric Sala，國家地理原始海洋）

作者表示，AIS 數據遺漏了 MPA 內近 90% 的基於 SAR 的漁船檢測，而新方法提供了一種評估捕魚合規性和彌補當前監測方法盲點的有效方法。

該研究的主要作者、威斯康辛大學麥迪遜分校的詹妮弗·雷納教授總結道：“通過使用衛星追踪漁船，各國可以預測非法活動的地點並有針對性地進行巡邏，從而節省人力和金錢。” 研究論文發表 在雜誌 科學.

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