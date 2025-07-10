鯊魚和鰩魚列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》名錄

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一項新的獨立研究表明，將鯊魚和鰩魚列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》名錄似乎正在以「前所未有的速度和規模」改善貿易和漁業管理。

該研究由佛羅裡達國際大學、野生動物保護協會 (WCS) 及其合作夥伴領導，發表於 海洋政策 這份報告揭示了在實施《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）下的國際貿易保護方面取得了令人鼓舞的進展，但也強調了在保護最瀕危物種方面亟需改進的領域。

黑鰭礁鯊（© Kimberly Jeffries）

據稱，保護勢頭的增強尤其體現在全球熱帶地區等生物多樣性地區。 48%的《瀕危野生動植物種國際貿易公約》締約國已實施監管改革，以落實列入名錄的措施。這些改革措施涵蓋全面禁止所有物種的捕撈和貿易，以及針對特定物種的國家保護和基於科學的配額。

持續令人擔憂的領域包括蝠鱝。蝠鱝於2016年被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二，其鰓板貿易至今仍十分猖獗。許多出口蝠鱝製品的國家仍然缺乏《瀕危野生動植物種國際貿易公約》所要求的科學評估，引發了人們對其永續性的擔憂。

研究表明，鯨鯊現在受到了更強有力的保護，儘管一些國家在監測活體捕獲和水族館貿易方面仍然存在漏洞。遠洋白鰭鯊雖然是受保護程度最高的物種之一，但仍受到 鰭 非法交易，且交易量不可持續。

菲律賓的鯨鯊（© Steve De Neef / 圖巴塔哈礁探險鯊魚 2015）

持續的挑戰

研究人員分析了183個CITES締約國的國家執行。印尼是最大的鯊魚產品出口國之一，在物種識別工具和監管框架方面投入了大量資金。莫三比克也透過實施國家立法、提高執法能力並採取實際措施減少非法貿易，成為該公約的領導者。

在被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》之前，據稱孟加拉國、哥倫比亞、香港特別行政區、印度和秘魯等新的「亮點」幾乎沒有或根本沒有實施鯊魚管理，而加彭則展現了推動法律改革的強烈政治意願。

然而，包括茅利塔尼亞、墨西哥、納米比亞、阿曼和特立尼達和多巴哥在內的其他已正式承諾加入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的國家在執法和可追溯性方面「面臨持續的挑戰」。

「好消息是，我們知道下一步該採取什麼措施，」野生動物保護協會鯊魚和鰩魚保護主任盧克沃里克評論道。

「這項研究表明，《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的鯊魚和鰩魚名錄已經產生了真正的動力，在適當的支持下，我們可以確保這些國際規則能夠在國家層面產生我們需要的措施，以妥善保護一些最具代表性和瀕危的海洋物種。”

然而，鯊魚保護基金會執行董事李克羅克特警告說，「最近的科學研究表明，37% 的鯊魚和鰩魚物種受到威脅，而對於國際貿易中常見的物種，這一數字甚至上升到 70% 以上。

他說：“過去半個世紀以來，遠洋鯊魚數量下降了 70% 以上，在調查的五分之一的珊瑚礁中，礁鯊已經功能性滅絕，臨界點已經臨近。”

遠洋白鰭鯊（© WCS）

接下來的關鍵步驟包括擴大港口物種識別工具的使用、加強海關官員的培訓、改善貿易量和來源的數據收集、以及促進漁業和野生動物機構之間的跨境合作。

CoP20提案

同時，《瀕危野生動植物種國際貿易公約》發布了進一步保護最瀕危鯊魚和鰩魚物種的提案，稱包括鯨鯊、遠洋白鰭鯊、楔頭鮫和蝠鱝在內的一些物種「正走向滅絕」。

這些提議反映出這樣一個事實：永續貿易對於這些物種來說是不可行的，它們獨特的生物學特性需要像鯨魚和海龜那樣的高水準保護。

各國在 《瀕危野生動植物種國際貿易公約》第 20 屆締約方大會 11 月在烏茲別克撒馬爾罕舉行的活動將被要求考慮將鯨鯊、遠洋白鰭鯊、蝠鱝和魔鬼魚列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄一，透過禁止商業貿易提供最強有力的保護。

此外，針對極度瀕危的楔頭鰈和鰩魚，WCS 也提出了透過零配額提案實施臨時貿易禁令的提案，WCS 表示此舉將產生與列入附錄 I 相同的影響。

新的名單將有助於彌補執法漏洞，制止非法貿易，並允許政府和社區保護關鍵海洋物種免受過度開發和出口。

巨型吉他魚（海洋圖像庫 © Jake Wilton）

另外兩項提案旨在為鯊魚和鰩魚物種提供《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二級別的保護，目前鯊魚和鰩魚的貿易量已減少 鰭 比石油和肉類更

「過去十年，《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的行動重點是鯊魚-鰭 「鯊魚貿易是全球性的，現在 90% 的貿易都受到監管，我們必須把焦點轉移到鯊魚過度捕撈的其他驅動因素上，」WCS 強調道，並讚揚了巴拿馬、厄瓜多爾、巴西、塞內加爾、貝南、歐盟和英國在領導新提案方面發揮的領導作用。

這些提案呼籲加強對生長緩慢的深海吞噬鯊的保護，以確保其用於高端化妝品的珍貴魚肝油的貿易合法且可持續；並呼籲加強對因過度捕撈和國際貿易而獲取其肉的滑獵鯊的保護。

在第 70 屆 CITES 締約國大會上，總共有 20 多種鯊魚和鰩魚被提議列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》名錄，已有 50 多個政府將其列入 XNUMX 項列入名錄的提案中。

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