令人窒息的海洋

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低氧水平正在成為 第三 海洋變暖和酸化後熱帶珊瑚礁面臨的主要威脅——這是諾瓦東南大學的詹妮弗·馬龍、格拉斯哥大學的阿德里安·邁克爾·巴斯和阿卜杜拉國王科技大學的瑪吉·約翰遜的觀點

珊瑚礁研究主要集中在 雙重邪惡 其根源在於創紀錄的高溫室氣體排放：海洋暖化和海水酸化。

這些全球性威脅是由海水吸收化石燃料燃燒排放到大氣中的多餘熱量和二氧化碳所造成的。但還有一個很少被討論的後果。

從全球來看，隨著海水溫度升高，含氧量減少，因此海洋氧氣正在減少。在熱帶珊瑚礁生長的溫暖沿海水域，低氧濃度的直接影響可能是災難性的。

越來越多的報導稱，短期缺氧事件指的是溶解氧水平突然下降——通常是由於陸地流失的化學污染物（如營養豐富的肥料）引發或加劇的——這種現象可以在幾天內殺死整個珊瑚群落並摧毀珊瑚礁。

珊瑚是動物，和其他水生動物一樣，它們從水中吸入氧氣來促進新陳代謝。由於與微藻的共生關係，珊瑚也將太陽能轉化為食物—氧氣是副產品。

珊瑚礁中的氧氣含量每天都會自然波動，溶解氧在中午左右達到峰值，並隨著光線減弱而逐漸下降。夜間，光合作用停止，珊瑚繼續呼吸（消耗氧氣），海水氧氣耗盡。

氧氣含量的這種週期性上升和下降意味著一些珊瑚已經進化了抵抗溶氧變化的策略。

當珊瑚可用的氧氣量低於這個自然範圍時，珊瑚就會受到壓力，其正常的生物過程就會受到干擾，在許多情況下會導致死亡。

就像我們一樣，珊瑚需要氧氣才能生存。但我（珍妮佛馬倫）發現，低氧對珊瑚的影響並不總是肉眼可見的，幼年珊瑚可能特別脆弱。

目錄 目錄 難以發現的跡象 幼年珊瑚面臨危險 靜謐水域中的珊瑚保護

難以發現的跡象

為了了解低氧水平對珊瑚的影響，我前往佛羅裡達州的史密森尼海洋站，這是由佛羅裡達大學的 Andrew Altieri 和史密森尼學會的 Maggie Johnson 和 Valerie Paul 領導的一項研究計畫的一部分。

在史密森尼博物館，24 個氣候控制海水箱模擬了世界各地珊瑚礁中已經存在的不同程度的缺氧，從嚴重缺氧（我們的研究觀察到的）到 巴拿馬加勒比海岸，恢復到正常狀態，例如世界各地水族館中複製的條件。

研究人員在實驗室中重現了珊瑚的環境條件（Jennifer Mallon）

雖然有些珊瑚，像是加勒比海鹿角珊瑚（鹿角珊瑚（Acropora cervicornis）)，在嚴重缺氧的幾天內死亡，其他重要的造礁物種，如山星珊瑚(Orbicella faveolata）存活下來，顯示對低氧的耐受性 不同物種之間存在差異.

當我們研究在缺氧環境中倖存的珊瑚時，我們發現缺氧壓力可能並不總是可見的。即使暴露在缺氧環境中兩週，有些珊瑚也沒有出現白化的跡象，即五顏六色的藻類消失，珊瑚變成幽靈般的白色。

更詳細的測量結果揭示了一些令人擔憂的事情：儘管表面上如此， 低氧暴露 損害了珊瑚的新陳代謝，可能阻礙它們的生長和造礁能力。

現有的現場測量珊瑚健康狀況的方法主要是視覺方法，包括由訓練有素的潛水員尋找珊瑚變白或白化的跡象進行評估。我們在實驗中看到的缺氧壓力反應可能被忽略了。

幼年珊瑚面臨危險

我們也想知道缺氧如何影響珊瑚的繁殖能力。

珊瑚的有性生殖已經是一件棘手的事。產卵事件，即珊瑚將卵束釋放到水中，每年僅發生幾個晚上，由此產生的幼蟲非常脆弱。只有極少數的珊瑚能夠經過多日的遊動存活下來，到達珊瑚礁並在那裡定居下來，變態為幼年珊瑚。

在現代加勒比海的珊瑚礁中，野生幼年珊瑚很少見。參與修復珊瑚礁的人們幫助珊瑚在實驗室中進行有性繁殖， 教養青少年 以便稍後將它們移植到珊瑚礁上。

幼年珊瑚通常棲息在礁石縫隙中，在那裡它們暴露在較低氧氣水平下的時間比在 開放水域，因為流經這些區域的水較少。

當我們 孵化珊瑚幼蟲 在整個定居過程中，在脫氧水中，我們發現幼蟲存活率和定居的初始率並沒有受到顯著影響。

一旦幼蟲定居下來並開始形成幼年珊瑚，情況就會改變。早期幼年珊瑚被稱為原發性珊瑚蟲，缺乏共生藻類來幫助它們透過光合作用滿足營養需求，因此依靠呼吸來獲取能量。

沒有足夠的氧氣，它們就無法正常呼吸並開始死亡。

珊瑚產卵事件（Mikaela Nordborg / AIMS）

靜謐水域中的珊瑚保護

我們的研究可以幫助參與修復珊瑚礁的人了解珊瑚的氧氣需求，並強調先前被忽視的威脅。

即使在缺氧環境中倖存下來的珊瑚也表現出新陳代謝較弱的跡象，這將使保護健康的珊瑚礁變得更加困難，因為修復依賴於健康的珊瑚生長來再生受損的部分。

接下來， 珊瑚代謝的現場測量 將在佛羅裡達州的堡礁區域進行實驗，預計在溫暖的夏季氧氣水平會下降，以了解缺氧對珊瑚健康的真正影響。

溶氧數據並不總是作為珊瑚礁監測的一部分來收集，即使在氧氣含量低的溫水白化事件期間也是如此。

隨著氣候危機的加劇，在熱帶沿海水域進行更多此類監測勢在必行。進一步研究不同珊瑚物種如何應對缺氧對於有針對性的保護策略也至關重要。

透過正面應對缺氧這一無聲威脅，我們可以保護珊瑚礁和依賴它們生存的無數海洋生物的未來。

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珍妮佛馬倫 是 諾瓦東南大學 （佛羅裡達）; 阿德里安·邁克爾·巴斯 是 格拉斯哥大學 瑪吉·約翰遜 是海洋科學助理教授 阿卜杜拉國王科技大學 (沙烏地阿拉伯). 本文重新發表 談話 根據知識共享許可。 閱讀 原創文章.