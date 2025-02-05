雜誌訂閱
刪除廣告 3 英鎊/月
登入

說服老闆資助你的蝠鱝潛水之旅！

在 Google 新聞上關注我們
訂閱我們的每週通訊
馬爾地夫蝠鱝身分攝影潛水（Kaitlyn Zerr）
馬爾地夫蝠鱝身分攝影 (Kaitlyn Zerr)

蝠鱝信託基金會 (Manta Trust) 正在鼓勵一種新的企業團隊建立方式——要求有遠見的雇主允許員工將他們的辦公桌換成世界各地的優質潛水地點。這些臨時的潛水或浮潛團隊在繼續賺取報酬的同時，也為海洋保護做出了貢獻。 

這家在英國註冊的海洋保護慈善機構表示，其志工休假 (VTO) 計畫為公司提供了將企業社會責任與提高員工士氣和改變生活的經歷結合起來的機會。

馬爾地夫的團隊建立練習（Jasmine Corbett）
馬爾地夫的團隊建立練習（Jasmine Corbett）

為期一周的旅行旨在將參與者培養成公民科學家，直接為蝠鱝和魔鬼魚的保護做出貢獻，這兩種物種由於過度捕撈、棲息地破壞和氣候變遷而被列為瀕危或易危物種。

在蝠鱝信託海洋科學家的帶領下，VTO 探險隊提供了親身實踐的研究機會：拍攝鰩魚以建立識別資料庫、調查棲息地並收集資料以指導保育策略。他們也參與海灘清潔、當地社區活動和海洋保護研討會。

馬爾地夫的蝠鱝在颶風中覓食（西蒙·希爾伯恩）
馬爾地夫的蝠鱝在颶風中覓食（西蒙·希爾伯恩）

該計劃涵蓋的標誌性蝠鱝棲息地包括馬爾地夫、印尼的拉賈安帕特群島和科莫多島、厄瓜多爾的拉普拉塔島和墨西哥的雷維利亞希赫多群島。 

已有 200 多名員工參加了 10 次試點探險，因此平均有 20 人的大型團隊參與其中，有時還包括高階管理代表。 

典型的籌資模式是員工為旅行捐款，然後由其雇主提供匹配的捐款。與海洋保護保持一致體現了公司對永續發展的承諾和社會責任感，維護了信任。

YouTube視頻

報告稱，“反饋非常積極”，參與者稱，他們的經歷不僅豐富了職業生活，也帶來了個人轉變。

軟體公司 Salesforce 的客戶主管 Rainbow Cheung 說：“我們公司與 Manta Trust 合作提供志願探險活動，我們的員工可以抽出時間前往世界各地的專案地點參與蝠鱝研究。” 「這個獨特的機會讓我們能夠團結起來，對保育工作產生有意義的影響。

“我們有來自世界各地的一百多名工作人員參加了我們的八次探險，收集了寶貴的數據，並為蝠鱝信託基金做出了重大的資金貢獻。”

蝠鱝飛越（Jasmine Corbett）
蝠鱝飛越（Jasmine Corbett）

在參加 Manta Trust VTO 團體旅行後，Salesforce 員工 Hideyuki Komaki 表示：「參加蝠鱝研究探險不僅讓我們學習了新技能、收集了重要數據，還加強了我們同事之間的聯繫。

“一起走出辦公室環境進行這些探險是一次真正具有變革性的體驗。”

企業可以參加預定的旅行，也可以為團隊量身打造探險活動，員工可以使用 VTO 天數或 節日 離開去參加。基金會表示，這些旅行適合各個經驗水平的遊客，如有需要，還可以為初學者提供水肺認證機會。

拉賈安帕特探險 (Ken Chew)
VTO 探險隊前往拉賈安帕特群島 (Ken Chew)

“與這些雄偉的生物一起游泳不僅是一次不可思議的經歷，也是一次真正有所作為的機會，” 曼塔信託 執行長兼聯合創始人 Guy Stevens 博士。 「透過將保育與冒險結合起來，我們的探險活動激發了人們對海洋挑戰和集體行動的力量的更深入的理解。」 

也在 Divernet 上： 哈尼法魯灣：觀賞蝠魟的道德之旅, 完美風暴：旋風蝠鱝, 哪裡可以找到 22,300 隻巨型蝠鱝

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
本週的播客上有一份關於「海洋故事」沉沒後紅海當局的相當嚴厲的報告。多項新記錄包括 50m 處拍攝照片和水下步行距離記錄。馬來西亞一家潛水度假村的執照已被政府正式吊銷。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater- model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/ freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成為一名粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ------------------ ------------------------------------------------- - -------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https: //www.divernet .com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用來廣告我們的品牌------------------------------------------- ----- ----------------------------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https: //www.facebook。 www.mikesdivestore.com 合作，您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

本週的播客上有一份關於「海洋故事」沉沒後紅海當局的相當嚴厲的報告。多項新記錄包括 50m 處拍攝照片和水下步行距離記錄。馬來西亞一家潛水度假村的執照已被政府正式吊銷。

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xRUU4M0JFMUQ4QTA2MjVB

關於紅海當局的可惡報告#scuba #podcast #news

泰國潛水之旅額外內容 @AggressorAdventures #scubadiving #thailand Aggressor 附屬連結：https://www.scubadivermag.com/affiliate/bylq #scuba #scubadiving #scubadiver 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------- - ------------------------------------------------- -我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示和建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅遊報道網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️用於我們品牌內的廣告------ ----- --------------------------------------------- ----- ---------------------- 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特： https://twitter.com/ scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

泰國潛水之旅額外內容 @AggressorAdventures #scubadiving #thailand

侵略者附屬連結：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/bylq


#水肺 #scubadiving #scubadiver

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRkU3NjdFNDBDMjFBNTlF

泰國潛水之旅額外內容 w/@AggressorAdventures #scubadiving #thailand

@fredr1 #AskMark - 嘿馬克。感謝您提供的所有精彩內容。您能否討論部分高氧與連續混合（以及「儲存」—如果不同）高氧的詳細情況？我知道您需要 02 清潔氣缸用於 PB，但不需要 CB？您可以在空氣和高氧填充 CB 或儲存之間來回切換嗎？謝謝！ #scuba #scubadiving #scubadiver 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------- - ------------------------------------------------- - --------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水秀網站：https:/ /www .rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告------------------------------------ ---------------- ---------------------------------- --------- 在社群媒體Facebook 上關注我們： https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram. com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https: //www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示可以取代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

@fredr1
#AskMark - 嘿馬克。感謝您提供的所有精彩內容。您能否討論部分高氧與連續混合（以及“儲存” - 如果不同）高氧的詳細情況？我知道您需要 02 清潔氣缸用於 PB，但不需要 CB？您可以在空氣和高氧填充（CB 或銀行儲存）之間來回切換嗎？謝謝！
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS45MTRCQjE3QzVGNDREODIz

如何製作高氧？ #問馬克

訂閱

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 如何得知我們？ 獲取更多信息。

訂閱
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
阿爾卡塔富莫: 加勒比海珊瑚死亡
艾丹·卡利: 洞穴潛水員在氣袋中存活 60 小時
達倫: 中風後可以潛水嗎？
西蒙·沃爾什: 加勒比海珊瑚死亡
雷克斯·哈格雷夫: 社區水肺潛水：康沃爾俱樂部需要幫助
最近的消息
志工在斯凱島解救被拴住的鯨魚 志工在斯凱島解救被拴住的鯨魚
沉船標誌：巴西二戰中唯一的軍事損失 沉船標誌：巴西二戰中唯一的軍事損失
海草種植者需要幫助識別康沃爾郡的土地 海草種植者需要幫助識別康沃爾郡的土地
所羅門航空開通首條跨塔斯曼航線 所羅門航空開通首條跨塔斯曼航線
膨脹鯊魚以明顯的處女分娩形式出現 膨脹鯊魚以明顯的處女分娩形式出現
藍光驅動：認識行走的珊瑚 藍光驅動：認識行走的珊瑚
與我們聯繫
Facebook X-推特 Instagram Youtube
本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。
Facebook X-推特 Instagram Youtube
版權所有2025 洛克傳媒有限公司。 版權所有。
贈送訂閱
訂閱費用為 3 英鎊/月