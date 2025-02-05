說服老闆資助你的蝠鱝潛水之旅！

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蝠鱝信託基金會 (Manta Trust) 正在鼓勵一種新的企業團隊建立方式——要求有遠見的雇主允許員工將他們的辦公桌換成世界各地的優質潛水地點。這些臨時的潛水或浮潛團隊在繼續賺取報酬的同時，也為海洋保護做出了貢獻。

這家在英國註冊的海洋保護慈善機構表示，其志工休假 (VTO) 計畫為公司提供了將企業社會責任與提高員工士氣和改變生活的經歷結合起來的機會。

馬爾地夫的團隊建立練習（Jasmine Corbett）

為期一周的旅行旨在將參與者培養成公民科學家，直接為蝠鱝和魔鬼魚的保護做出貢獻，這兩種物種由於過度捕撈、棲息地破壞和氣候變遷而被列為瀕危或易危物種。

在蝠鱝信託海洋科學家的帶領下，VTO 探險隊提供了親身實踐的研究機會：拍攝鰩魚以建立識別資料庫、調查棲息地並收集資料以指導保育策略。他們也參與海灘清潔、當地社區活動和海洋保護研討會。

馬爾地夫的蝠鱝在颶風中覓食（西蒙·希爾伯恩）

該計劃涵蓋的標誌性蝠鱝棲息地包括馬爾地夫、印尼的拉賈安帕特群島和科莫多島、厄瓜多爾的拉普拉塔島和墨西哥的雷維利亞希赫多群島。

已有 200 多名員工參加了 10 次試點探險，因此平均有 20 人的大型團隊參與其中，有時還包括高階管理代表。

典型的籌資模式是員工為旅行捐款，然後由其雇主提供匹配的捐款。與海洋保護保持一致體現了公司對永續發展的承諾和社會責任感，維護了信任。

報告稱，“反饋非常積極”，參與者稱，他們的經歷不僅豐富了職業生活，也帶來了個人轉變。

軟體公司 Salesforce 的客戶主管 Rainbow Cheung 說：“我們公司與 Manta Trust 合作提供志願探險活動，我們的員工可以抽出時間前往世界各地的專案地點參與蝠鱝研究。” 「這個獨特的機會讓我們能夠團結起來，對保育工作產生有意義的影響。

“我們有來自世界各地的一百多名工作人員參加了我們的八次探險，收集了寶貴的數據，並為蝠鱝信託基金做出了重大的資金貢獻。”

蝠鱝飛越（Jasmine Corbett）

在參加 Manta Trust VTO 團體旅行後，Salesforce 員工 Hideyuki Komaki 表示：「參加蝠鱝研究探險不僅讓我們學習了新技能、收集了重要數據，還加強了我們同事之間的聯繫。

“一起走出辦公室環境進行這些探險是一次真正具有變革性的體驗。”

企業可以參加預定的旅行，也可以為團隊量身打造探險活動，員工可以使用 VTO 天數或 節日 離開去參加。基金會表示，這些旅行適合各個經驗水平的遊客，如有需要，還可以為初學者提供水肺認證機會。

VTO 探險隊前往拉賈安帕特群島 (Ken Chew)

“與這些雄偉的生物一起游泳不僅是一次不可思議的經歷，也是一次真正有所作為的機會，” 曼塔信託 執行長兼聯合創始人 Guy Stevens 博士。 「透過將保育與冒險結合起來，我們的探險活動激發了人們對海洋挑戰和集體行動的力量的更深入的理解。」

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