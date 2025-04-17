這些魷魚不只是體型大，它們體型巨大！

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儘管該物種被命名已有整整100年，但直到現在才有人在其自然環境——深海中拍攝到活體巨型烏賊的影片片段。

這項突破得益於施密特海洋研究所研究船上的國際科學團隊 法爾科爾（也），探索南大西洋偏遠的南桑威奇群島。

這種魚的成魚過去只在網中被發現死亡或瀕臨死亡，它們名副其實，預計可長到 7 公尺長。這些動物重達 500 公斤，被認為是地球上最重的無脊椎動物。

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一切順利， 中爪蟎 相機拍攝的它將會達到那個尺寸，但現在它是一隻 30 公分長的幼魚。當研究所的 ROV 發現它時，它正在水下 600 公尺深處遊動 蘇巴斯蒂安.

剛剛披露的目擊事件發生在 9 月 XNUMX 日，而 法爾科爾（也） 為期 35 天 海洋普查 由日本基金會和 Nekton 經營的尋找新海洋生物的旗艦探險隊。

玻璃魷魚家族

巨型烏賊屬於玻璃烏賊（蟹科) 家族，並且在 25 月 XNUMX 日的上一次海洋普查探險中已經做出了重要的觀察。這是另一場現場直播的首段確認視頻 蟹科 物種，冰河玻璃魷魚（冰川海鞘），拍攝於 法爾科爾（也） 位於南極洲附近的別林斯高晉海，深687公尺。

透明的 G glacialis 將觸手鬆散地置於頭頂，這是在其他玻璃魷魚中常見的“鳳頭鸚鵡姿勢”（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）

這次最新探險活動由施密特海洋研究所、日本財團-Nekton海洋普查和GoSouth合作開展，後者是英國普利茅斯大學、德國GEOMAR亥姆霍茲海洋研究中心和英國南極調查局的聯合計畫。

「很高興看到第一個 現場 「看到幼年海馬體型巨大、令人謙卑地想到它們竟然不知道人類的存在，」奧克蘭理工大學的凱特·博爾斯塔德博士說。她是參與核實影片的獨立專家之一。 “一百年來，我們主要在鯨魚和海鳥的胃裡發現它們的殘骸，以及它們是捕撈的齒魚的捕食者。”

人們對玻璃魷魚的生命週期知之甚少，但幼年大王烏賊的外觀是透明的，但之後會失去透明性。該物種可以與 冰河綠藻 它們八條腕足的中間都有鉤子，但幼體時，兩條較長的觸手末端都有鋒利的鉤子。

法爾科 (Falkor) 與南大洋的冰山（施密特海洋研究所）

連續成功

“在連續的探險中首次發現兩種不同的魷魚，這非常了不起，這表明我們對南大洋的這些壯麗生物了解甚少。” 施密特海洋研究所 執行董事喬蒂卡·維爾馬尼博士。

“幸運的是，我們拍攝了足夠多的這些生物的高分辨率圖像，使得不在船上的全球專家能夠識別這兩個物種。”

巨型烏賊（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）

蘇巴斯蒂安 此前，它曾拍攝到至少四種野生魷魚的首批確認鏡頭，其中包括 螺旋藻 （羊角魷魚）在2020年和 普馬科特烏斯 2024 年，兩份報告均顯示 迪韋爾內特，還有一次首次目擊事件正在等待確認。

維爾馬尼說：“這些令人難忘的時刻不斷提醒我們，海洋中充滿了尚未解開的謎團。”

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