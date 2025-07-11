速度節上的「精確到毫米」3D耐力模型

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第一個 3D 列印的 Ernest Shackleton 爵士標誌性沉船模型 耐力 其 數字 對應產品已在西薩塞克斯郡古德伍德速度節的未來實驗室展覽上亮相，該展覽於昨天（11 月 XNUMX 日）開幕，並將持續到下個週末。

福克蘭群島海洋遺產信託基金會首席營運長 Elena Lewendon 表示，此次展覽重點介紹了「尖端掃描、人工智慧和視覺化技術如何徹底改變世界上一些最偏遠、最脆弱的遺產地的參觀方式」。FMHT)，這是一家在英國註冊的慈善機構，她將這次沉船事件描述為「具有里程碑意義的展示」。

耐力 1915 年被冰壓沉沒，在沙克爾頓去世 100 年後，FMHT 的人員在威德爾海 3 公里深處找到了它 耐力22 這次探險是長達十年的搜尋的成果。

耐力攝影測量（FMHT）

3D列印 耐力 該模型精確到毫米，是迄今為止最精細的沉船模型之一。它利用探險期間捕獲的超高精度掃描數據創建，遊客還可以親眼目睹其建造過程。

除此之外，互動式觸控螢幕還邀請民眾親自探索沉船，穿過甲板和海床，發掘凍結在時間中的文物。

縫合在一起

製作模型的工作由 沃伊斯影像公司 深海搜尋。使用攝影測量法將 25,000 多張高解析度照片拼接在一起，並結合雷射掃描數據，揭示了沉船的原貌，甚至包括船體木材的紋理。

雷射掃描（FMHB）

我們採用了特殊的色彩校正技術來揭示 耐力 會在日光下觀察並突出顯示否則會在漆黑深處消失的特徵。

「這項新標準 數字 重建打開殘骸像 耐力 FMHT 主席 Saul Pitaluga 表示：“我們為世界各地的公眾、科學家和學生提供了一種探索、研究和保護脆弱水下遺產的強大新方法。”

著色後的耐力號船尾（Voyis / FMHT）

速度節的沉浸式展覽「未來實驗室」展示了機器人、行動技術和太空領域的尖端技術，展覽旨在讓所有年齡層的人都能參與其中。

據稱，Endurance22 上使用的新技術可直接應用於海底測繪、海洋生物、海上能源、國防和保護等領域，但這可能會減少人類潛水深度對潛水員服務的需求，尤其是在高風險情況下。

2025 未來實驗室的另一項活動是“海床 2030：繪製地球看不見的海洋”，該項目體現了日本財團-GEBCO 海床 2030 項目，該項目將在未來五年內利用深水 AUV、多波束聲納、遙傳感器、人工智能和眾包數據繪製整個海床地圖。

速度節 據說每年都會吸引超過200,000萬遊客前往西薩塞克斯郡奇切斯特附近的古德伍德莊園。成人門票75英鎊，兒童免費。

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