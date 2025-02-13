U-352 – 北卡羅來納州二戰沉船

在北卡羅來納州海岸附近的水域中，有一系列沉船殘骸，它們讓人想起上次世界大戰期間在我們海岸發生的戰鬥。

其中最著名的是 U-352，這是一艘德國 U 型潛艇，在 110 英尺深的水下仍然基本上完好無損。

正如大多數大西洋沉船潛水員所知，北卡羅來納州外灘的許多沉船地點都是由 「大西洋之戰」。 在第二次世界大戰的早期階段，德國潛艇的掠奪性將他們的海洋破壞行動帶到了我們家門口，事實證明它們是海戰史上最可怕和最有效的武器之一。

在德國海軍上將卡爾·多尼茨(Karl Donitz) 的指揮下，德國U-bootwaffe（德語為船隊）在1941 年的最後幾天對美國航運發動了第一輪系列襲擊。由五名士兵組成，被稱為「鼓聲行動」（Operation Paukenschlag）。

德國 U-352 潛艇今天停泊在北卡羅來納州海岸附近。

從 27 年 1941 月 6 日到 1942 年 25 月 100 日抵達美國領海期間，擊鼓者擊沉了 21 艘船。到同年年底，美國大陸架上的潛水艇行動已發展成為一支看似勢不可擋的力量，從緬因州一直橫衝直撞到墨西哥灣。我父親小時候在外灘群島附近長大，他會看著受害者的火焰燃燒，然後消失在夜色的黑色面紗中。一年之內，德國潛水艇擊殺近XNUMX艘，而自身僅損失XNUMX艘。

為了應對這一隱藏的威脅，盟軍組織了由海軍護航的船隊。國土防衛部隊部署了遠程巡邏飛機和配備深水炸彈的巡洋艦，同時努力開發更先進的潛艇獵殺措施。這些措施包括從改進主動聲納系統到無線電三角測量和破解截獲的編碼訊息等方方面面。

正是破解密碼最終使潛艇上的服役幾乎等於自殺。到1942 年底，被擊毀的潛艇數量達到64 艘。沉，另有94 艘潛艇受損一個月內。 U-41 就是這次攻擊的受害者之一。

北卡羅來納海岸的 U-352 德國 U 型潛艇的尾部

U-218 長 352 英尺，採用 VIIC 設計，其中包括安裝在指揮塔前方的 88 毫米甲板砲。令人驚訝的是，這艘船沒有殺死任何一艘。更糟的是，9 年 1942 月 352 日，她向美國海岸防衛隊快艇伊卡洛斯號開火的第二艘（也很快是最後一艘）船隻。伊卡洛斯號避開了 U-XNUMX 的魚雷，發動了自己的攻擊，部署了五枚深水炸彈，嚴重損壞了 U 艇內部，摧毀了指揮塔並炸毀了甲板砲。

兩次深水炸彈襲擊迫使 U-352 浮出水面，其指揮官 KL Rathke 命令其船員鑿沉並棄船。最終，17 名船員被殺，其餘人被帶入查爾斯頓作為戰俘。

十年的尋找

對於一場被如此詳細記錄的戰鬥，沒有人知道 U-352 的確切下落，直到喬治·普里福伊上尉（發動攻擊的人） 奧林巴斯潛水中心 （北卡羅來納州莫爾黑德市）、羅德·格羅斯、戴爾·麥卡洛和克勞德·霍爾（該小組通過對二戰海軍檔案的廣泛研究開始了搜索）決定尋找被擊落的潛艇。他們的搜尋持續了 10 年，直到 1975 年 XNUMX 月才被發現，距離伊卡洛斯號記錄的原始座標整整一英里又四分之一。

潛水員在北卡羅來納州海岸附近探索 U-352 德國潛艇

如今，U-352 是北卡羅來納州標誌性的沉船地點之一。對於前往莫爾黑德城的潛水者來說，它幾乎名列前茅。即使您對潛水簡報記憶猶新，看到 U-352 從海底顯現出來，與右舷傾斜 45 度，也是令人驚嘆的景象。 U-35 位於離岸約 352 英里處，緊鄰墨西哥灣流，潛水員的能見度通常可達 100 英尺。

沿著下降線向底部延伸，我對沉船的第一印像是其相對細長的直徑，這讓我大吃一驚。這個時代的大多數中型攻擊級戰艦的居住環境都談不上豪華。最大寬度只有 20 英尺的 U 型潛艇上的生活讓我感到難以理解的幽閉恐懼症——即使沒有人向你射擊或投擲炸藥。

雖然仍然基本上完好無損，但你在底部看到的大部分都是耐壓船體的殘骸，因為 U 型潛艇的大部分外殼已經生鏽了。

當我在殘骸中挑選幾張照片時，我內心的非攝影師走上了一條不同的道路。多年來，我有機會潛水大量沉船，其中大多數是風暴、珊瑚礁碰撞的受害者，甚至還有一些是被德國潛艇擊沉的。但第一次能夠真正將我的手放在這些人造掠食者身上是一件很強大的事。

踏上 U-352

潛水員懸掛在下行線系統上，該系統還包括兩條與潛水船平行的線，供潛水員在潛水結束時進行安全停留時分散使用。

即使對於經驗豐富的外灘群島潛水員來說，潛水 U-352 的最大挑戰（與大多數深度超過 70 英尺的區域沉船一樣）是等待潛水船掛在沉船上並設置下降繩。該程序要求一名船員攜帶一條繩子並將其綁在殘骸上。就 U-352 而言，需要先遊 120 英尺才能到達水底，然後其他人才能入水。

根據具體情況，演習可能需要 15 到 20 分鐘。為了加快這個過程，奧林巴斯潛水中心的潛水員配備了水下通訊設備。從底部，潛水員可以建議船長是否需要移動船隻或支付更多的線，並提供從上到下的詳細狀況報告。

北卡羅來納州潛水條件

在北卡羅來納州外灘群島沉船潛水時，控制變數是天氣。有一天，天氣可能很好，海面平靜，海水蔚藍，而第二天可能會變得非常糟糕，要么是強風，要么是波濤洶湧的海面，要么是 10 到 30 英尺範圍內的能見度非​​常嚴峻。

最有影響力的自然力量是墨西哥灣流帶來的，它在向北流動時擦過河岸向東的突出部分。由於河流的影響，夏季水溫平均可達 70 多度，有時會升至 80 多度，水下能見度高達 100 英尺。在該地區的許多沉船地點，通常有足夠的水流，因此必須使用下行線路。