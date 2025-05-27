潛水員發現的鐘聲打破了沉船神話

加拿大皇家海軍護衛艦曾被冠上“鐘聲神話” 特倫頓人， 據英國著名技術沉船潛水員多姆羅賓遜 (Dom Robinson) 稱，該船於 1945 年 XNUMX 月被一艘德國潛艇沉沒在英吉利海峽。

據傳，幾年前，在首次對這艘 65 公尺深的沉船進行潛水時，人們發現了這件文物，但並未將其打撈上來。此後它再也沒有被發現過，人們認為它已經永遠消失在海底淤泥中。

「所以我做夢也沒想到我會真的找到它——但有時傳說是真的，」羅賓遜說，他最近成功找回了這口鐘，並在他廣受歡迎的博客上分享了這一經歷。 深海沉船潛水員 YouTube 頻道（見下文).

不僅如此，在將鐘鈴取回後的兩週內，羅賓遜就向沉船接收人申報了此事，並將其歸還給了加拿大海軍代表。現在它將被修復並在哈利法克斯海軍博物館展出。

特倫頓號皇家海軍

HMC 擴展 特倫頓人 (K368) 是經過修改的 花級輕巡洋艦，也是二戰期間沉沒的最後一艘輕巡洋艦。她曾參與大西洋戰役，並在普利茅斯指揮部下擔任護航隊護航時被德國潛艇擊中 U-1004 離法爾茅斯不遠。這艘輕巡洋艦在不到 10 分鐘的時間內沉沒，船上 XNUMX 名船員喪生。

第三次幸運

羅賓遜已經潛入 特倫頓人 潛水員已經兩次參觀了它，而第三次參觀則是因為團隊中的其他潛水員都渴望看到這艘 63 米長的戰艦的殘骸。

回到潛水船上－興高采烈的 Dom Robinson（深海沉船潛水員/ YouTube)

沉船嚴重破損，略微偏向左舷，羅賓遜的影片引導觀眾越過亞羅鍋爐，看到船尾爆炸的滅火器。那裡有舷窗和管道的殘骸，以及可能是破裂的深水炸彈。

靠近船頭的地方，羅賓遜描述了“一個由青銅或其他有色材料製成的房間”，據信是一個羅盤室。再往前走是大量的電纜、接線盒和管道，但當他發現鐘的邊緣並試圖將其解開時，淤泥噴湧而出。

無論如何，他的 GoPro 相機都會斷電，幸運的是，水下攝影師 Rick Ayrton 正好在現場，接手了錄音任務。

多姆·羅賓遜（瑞克·艾爾頓飾）戴著黃色手套的手中拿著的鐘

沉船沒有受到保護，海軍歷史學家羅傑·利特威勒 (Roger Litwiller) 在得知這一發現後告訴加拿大 CTV 新聞，他認為 特倫頓人 應視為戰爭墓地，黃銅製品等「遺留物品」應留在原地。

利特威勒表示，前幾年潛水員已經從沉船中打撈出許多文物。 「如果諾曼第某座墓地的工作人員早上上班時發現墓地裡到處都是洞，棺材上的黃銅把手也被拆掉了，大家會作何反應？國際社會肯定會一片嘩然，」他告訴電視台。

正確的事情

羅賓遜同意沉船“至少自 2000 世紀初以來就經常被潛水搜尋”，並且對於鍾，“包括我在內，很多潛水員都曾試圖尋找它，但都沒有成功——直到這次潛水”。

「當我見到那些加拿大軍官時，我有點緊張，因為我覺得他們會因為我們從沉船上取下鐘而感到有點難過，顯然加拿大海軍的成員在沉船上喪生了，」他說。

在英國會見加拿大人（艾丹·戴維斯·韋伯）

加拿大皇家海軍的一名成員在交接過程中檢查鐘（艾丹·戴維斯·韋伯）

然而，當一名官員告訴他：「你看，你做的完全正確。很快，下面就不會留下任何東西了。這些東西只會腐爛下沉，最終會成為海床的一部分。」他的擔憂很快就煙消雲散了。

這位加拿大軍官告訴羅賓遜：“最好把這口鐘放在地面上，放在博物館裡，這樣很多人就能去參觀，也能在那裡紀念那些犧牲的和為之服務的人們。”

「我感到無比高興，不僅因為我找到了這口鐘，雖然這已經很神奇了，還因為它將搭乘另一艘加拿大軍艦返回加拿大，」羅賓遜說。 「一旦它到達那裡，它將被放置在博物館中展出，以紀念那些失踪的人，也紀念那些服役的人。

「這是一次絕對史詩般的跳水，這是一次很棒的經歷，你知道，我認為我做了正確的事情。」觀看 特倫頓人 潛水和其他 沉船潛水視頻 at 深海沉船潛水員.

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