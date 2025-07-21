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技術潛水員找到第一次世界大戰最後一艘失蹤的皇家海軍巡洋艦

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潛水員在一門 6 吋火砲旁 (Steffen Scholz)
潛水員在一門 6 吋火砲旁 (Steffen Scholz)

ProjectXplore 國際團隊在北海發現了最後一艘未被發現的第一次世界大戰英國皇家海軍巡洋艦，它“完好無損”，並進行了潛水。

來自英國、德國、荷蘭、波蘭和西班牙的技術潛水員能夠確認英國皇家海軍 諾丁漢 此次沉沒地點位於英格蘭東北海岸近100公里處，水深82公尺。此前，研究人員對英國和德國的檔案資料進行了廣泛的研究。

船尾的船名結尾（Steffen Scholz）
船尾的部分船名（Steffen Scholz）

這艘巡洋艦殘骸向左舷傾斜45度，艦首朝北，部分區域高出海床8至10公尺。火砲和大部分上層建築仍在原位，除受損的艦首外，整體保存狀況被描述為「極佳」。 

該戰艦是英國皇家海軍城鎮級輕型巡洋艦之一，專為遠程獨立部署而設計，經常充當大艦隊戰艦前方的偵察兵。 

姊妹巡洋艦 HMS Lowestoft，展示了獨特的城鎮級煙囪配置
姊妹巡洋艦 HMS Lowestoft，展示了獨特的城鎮級煙囪配置

曾參與第一次世界大戰黑爾戈蘭灣、多格爾灘和日德蘭半島等主要戰役的老兵， 諾丁漢 被潛水艇用魚雷擊沉 U-52 19 年 1916 月 XNUMX 日，德國公海艦隊最後一次嘗試穿越北海到達英國。

此次戰鬥中，共有20名海員喪生。船長、357名軍官和XNUMX名船員被驅逐艦救起。

目錄
目錄

數月的準備

ProjectXplore 表示，在過去的一個世紀裡，人們曾多次嘗試尋找沉船，但都未成功。

經過大約八個月的準備，團隊使用包租船 雅各布·喬治 由 Iain Easingwood 擔任船長的 海洋探索 位於艾茅斯的「阿格斯號」沉船探測船於今年22月XNUMX日在艾茅斯港找到了沉船，並在兩天後進行了後續調查。他們使用了前掃聲納、側掃聲納以及單波束迴聲測深儀。 

掃描1
諾丁漢號巡洋艦掃描圖（ProjectXplore）
諾丁漢號巡洋艦掃描圖（ProjectXplore）
諾丁漢號巡洋艦掃描圖（ProjectXplore）

船的尺寸看起來與 諾丁漢艦長139米，艦寬15米。艦橋前方明顯可見斷層，四座煙囪、艦尾吊桿以及九門7公尺長的6吋火砲清晰可見。

沉船位置距離報告的擊落地點更近 U-52 而不是英國對沉沒位置的描述。 

循環呼吸器潛水

16 月 10 日，由 XNUMX 名潛水員組成的團隊潛入沉船，使用 攝影、攝影測量、視訊和線路測量。潛水員使用GUE配置的JJ-CCR循環呼吸器和DPV。

他們發現船名刻在船尾頂部，旁邊是一扇可以看到船長日間艙室的舷窗。

尋找船名（Rogier Visser）
木材甲板（Steffen Scholz）
木材甲板（Steffen Scholz）
木材甲板（Steffen Scholz）
木材甲板（Steffen Scholz）

船尾和船中部的木質甲板依然保留，吊艇架橫放在甲板上，絞盤和錨鏈也依然在原位。可以看到6吋火砲旁邊堆放著未使用的彈藥。 

其中一把槍（Steffen Scholz）
其中一把槍（Steffen Scholz）
在槍旁邊（斯特芬·舒爾茨）
槍旁的潛水員（Steffen Scholz）
Joe Colls-Burnett 測量槍膛（Steffen Scholz）
Joe Colls-Burnett 測量其中一把槍（Steffen Scholz）

在船尾，可以看到三根錨鏈管，一隻小錨躺在海床上，錨鏈伸展開來。在艦橋後方的左舷，潛水員發現了一些白色銘牌，上面刻有皇家海軍藍色皇冠徽章以及船尾和船帆圖案。 

錨鏈管中的 Kedge 錨 (Steffen Scholz)
錨鏈管中的 Kedge 錨 (Steffen Scholz)
海底的凱奇錨 (Steffen Scholz)
海底的凱奇錨 (Steffen Scholz)

艦橋已向前向左傾倒塌，小組得以在此區域找到引擎運轉電報。此外，四個煙囪也以其獨特的“城鎮”形狀被找到。

橋樑和鍋爐倒塌至沉船左舷 (Steffen Scholz)
橋樑和鍋爐倒塌至沉船左舷 (Steffen Scholz)
引擎轉速電報（Steffen Scholz）
發動機革命電報（Steffen Scholz）

三枚魚雷

艦橋前方的明顯斷裂與報告相符，報告指出左舷水密艙壁之間最初兩次爆炸導致船上所有動力中斷。

查爾斯·米勒船長迅速加固了其中一塊艙壁，使船保持漂浮，並為大多數船員撤離爭取了時間。

舷窗（斯特芬·舒爾茨）
舷窗（斯特芬·舒爾茨）

在前兩次魚雷襲擊 25 分鐘後，第三枚魚雷擊中了船的左舷，導致船體嚴重向左傾斜並船尾先沉沒。 諾丁漢據報道，槍手繼續射擊 U-52 直到她沉沒。

「皇家海軍 諾丁漢 「毫無疑問，它是世界上保存最完好的『城鎮』級巡洋艦，」潛水員的報告指出。到1940年代，同級別的其他船隻大多已被出售或拆解。

“它的保存狀態證明了其堅固的結構，魚雷襲擊的區域大致相同，以及該地點的相對深度和未受干擾的性質。” 

ProjectXplore 國際技術潛水員團隊（Dominic Willis）
ProjectXplore 國際團隊由技術潛水員和隊長 Iain Easingwood（Dominic Willis）組成

計畫潛水員包括負責協調計畫的 Dan McMullen 和 Leo Fielding、Dominic Willis、Joe Colls-Burnett、Steffen Scholz、Joe Robinson、Alexandra Pischyna、Rogier Visser、James Sanderson 和 Andrzej Sidorow。 

菲爾丁和麥克馬倫準備了一份 詳細報告 已就這項發現向英國皇家海軍通報。關注 ProjectXplore Instagram or Facebook.

也在 Divernet 上： 二戰日本驅逐艦殘骸的發現改寫了歷史, 所羅門群島發現標誌性二戰巡洋艦船頭, 潛水隊在 1m 發現著名的一戰戰艦, 汶萊驅逐艦沉船潛水探索

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Stephen Curl
Stephen Curl
1小時前

Nope, we still have the Armoured Cruisers from the Battle of Coronel to be found. They are the HMS Good Hope and Monmouth.

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