瓦卡托比的潛水遊艇 Pelagian

Pelagian 號上的高級潛水揭示了印尼水下王國永無止境的財富

每天傍晚日落之前，當數十條鰣魚從藏身之處出現，進行黃昏儀式時，魔法碼頭周圍的珊瑚礁石堆就會變得活躍起來。雌性以 3 到 5 隻為一組聚集在一起，等待雄性出現。當追求者到來時，他會開始跳一種複雜的交配舞蹈，拍動他的胸肌 鰭 當他圍著一到兩隻稍小的雌性時，他就像一隻蜂鳥。

一旦男性表演者成功吸引了願意的女性的注意，兩人就會在珊瑚上方兩到三英尺處開始螺旋舞蹈。這種編排涉及精確的計時，因為鱂魚是廣播產卵者；卵子和精子同時釋放到水柱中，被水流帶走。

為了達到最佳受精效果，雌性會靠近雄性的骨盆 鰭 當他們繞圈時。然後，在它們攀爬的高峰時刻，她會釋放她的蛋。一旦它們的任務完成，兩隻翅膀就會飛回底部，雄性將再次開始求愛，並轉向下一個可用的伴侶。看看有些人運氣很好。

這場夜間表演只是潛水遊艇 Pelagian 巡遊的眾多亮點之一。

復古奢華與五星級服務

Pelagian 潛水遊艇停泊（上），主沙龍內部（左下），在廚房工作的主管（右下）。

Pelagian 不是一般的船宿遊輪。 Pelagian 長115 英尺/36 米，擁有24 英尺/7.5 米的寬大橫樑和圓形扇尾船尾，最初是一艘優雅的世界級機動遊艇，於1965 年在挪威曼達爾的Batservice Verft A/S 造船廠建造。

1980 年代初，新船主重新配置了遊艇的主甲板以適應潛水作業，並將船停泊在紅海。這艘遊艇當時被稱為幻多奇號，在塞席爾群島和印度洋航行了幾年，然後在印尼找到了新家。經過全面改裝和更新後，幻多奇號重生為 Pelagian 號，並很快成為瓦卡托比陸地潛水業務的完美補充。

Pelagian 潛水遊艇上的攝影室

雖然 Pelagian 的系列很復古，但住宿和社交區域就像任何高端豪華遊艇一樣現代。瓦卡托比不遺餘力地讓 Pelagian 達到度假村聞名的同樣細緻的標準。遊艇採用高檔裝飾，提供所有預期的物質享受，如獨立控制的空調和具有平面娛樂的現代媒體中心。

Pelagian 主人套房客艙（上）、Superlux Sabin（左下）和標準客艙（右下）。

對於那些尋求非凡奢華體驗的人來說，Pelagian 的主人套房提供了堪比豪華酒店的住宿環境，並且是潛水船宿上最大、設備最齊全的套房之一。套房橫跨船舶的整個寬度，佔據主甲板的整個前部，既提供隱私，又可以輕鬆進入遊艇的所有部分。

Pelagian 真正區別於大多數高端潛水船宿的特點是服務和獨特性。乘客名單僅限十位客人，分佈在五間寬敞的客艙內。船員人數為 12 名，乘客可確保獲得最適合私人遊艇的最高水準的個人關注。船上的烹飪團隊每天都會烹調出堪比米其林星級餐廳的餐點，將新鮮的當地風味融入菜單中，菜單中還包含國際美食。

「瓦卡托比和 Pelagian 繼續為世界級的豪華潛水設定標準。船員們都非常優秀。食物總是絕對美味。 Pelagian 的潛水是無與倫比的。原始的珊瑚礁和隨處可見的生物。這次旅行再好不過了。邁克爾和芭芭拉·梅菲爾德

用餐地點位於主沙龍內或扇形尾廳，以令人驚嘆的大海和天空為背景。遊艇設有氣候控制的用餐和休息區、專用攝影室以及有遮蔽的開放式戶外休息區，是閱讀或安靜放鬆的理想場所。

Pelagian 的終極服務精神涉及船上生活的各個方面，從周到的客艙和餐飲服務到潛水準備和水中支援。潛水活動由一對訂製的潛水小艇進行，船員負責所有裝備管理。

Pelagian 的兩艘 17 英尺潛水小艇中的一艘用於將潛水員運送到潛水地點。

潛水導遊會根據要求或需要提供水中支持，並且是尋找稀有海洋物體的專家。由於潛水是在淺水淤泥地點或具有明顯垂直起伏的結構上進行的，這些垂直起伏非常適合多層剖面，因此底部時間通常超過 70 分鐘，並且時間表允許每天最多四次潛水，包括夜間潛水。

每次潛水後，我們都會為客人提供薄荷毛巾和茶點，歡迎他們回到船上放鬆身心，同時工作人員會為下一次潛水做好一切準備。

準備、設定、潛水

Pelagian 的瓦卡托比群島為期7 天的航行將帶您領略各種水下環境，從卡朗卡勒杜帕和卡朗卡波塔環礁外緣的懸垂的陡峭牆壁，到布頓島Pasar Wajo 灣的絕佳淤泥潛水機會。

印尼瓦卡托比 Wangi Wangi 附近潛水地點的魚市場

伯拉吉安群島也環繞著旺吉旺吉島和卡勒杜帕群島的西南邊緣，提供了又一輪壯麗的珊瑚礁、引人注目的垂直陡坡和尖峰，每一個都展現出萬花筒般的海洋生物動物園。深入深處的斜坡和牆壁上覆蓋著巨大的、色彩鮮豔的軟珊瑚樹和紅色、橙色、粉紅色和黃色的柳珊瑚。這些地點的落差很大，能見度通常超過 75 米，是拍攝全景的理想場所，有時還能看到黑鰭梭魚、海龜和鷹鰩等開放水域物種。

除了壯觀的海景外，還有大量的小發現。任何伯拉糾海之旅的一大亮點就是有大量機會發現侏儒海馬，因為潛水地點是三種最著名物種的棲息地：巴吉班特海馬、丹尼斯海馬和蓬託海馬。

淤泥潛水

伯拉糾之旅的標誌性元素是布頓島東南側的淤泥潛水。最能體現淤泥潛水體驗的地點包括 Cheeky Beach、Banana Beach 和 In Between。這些地點的特點是從海岸線逐漸傾斜至 100 英尺，底部像沙漠一樣，主要由沙子和礫石組成，上面覆蓋著一些輕質沉積物，這些沉積物很容易被放錯地方的東西攪起。 鰭.

蝦虎魚和它的蝦子室友

對於新手淤泥潛水員來說，問題可能是“我為什麼在這裡？” – 直到您開始看到那裡有什麼！第一個看到的可能是從沙子中伸出的爬行動物蛇鰻的斑駁的紅色臉。或者，也許是一個 Wonderpus 章魚，出去散步。仔細一看，你會發現火海膽上的科爾曼蝦和外星人般的孔雀螳螂蝦，以及蝦虎魚和他們的白斑蝦室友一起看家，他們似乎承擔了所有的工作。

碼頭潛水

任何有尊嚴的淤泥潛水目的地都應該包括碼頭潛水，而在 Pasar Wajo 灣，Pelagian 提供了三個可供選擇的地方：瀝青碼頭、新碼頭和魔術碼頭。每一個都有自己的特色和吸引力。

爬蟲類蛇鰻

瀝青碼頭是深受粉絲喜愛的地方。潛水員可以安全地在碼頭前部和樁柱周圍尋找蝦虎魚、躄魚、葉蠍魚、健壯的幽靈魚、帶狀尖嘴魚等。

新碼頭的樁子是尋找藍帶鰻魚、環斑尖嘴魚和刺蠍魚的好地方，鄰近的碎片場是尋找的好地方 章魚 還有蝦虎魚，它們躲在貝殼、罐頭和瓶子裡。

然後就是魔法碼頭。雖然該網站白天的工作效率很高，但黃昏到黎明之間的時間才是真正神奇的。除了著名的鱂魚之外，這裡也是墨魚和藍環魚等無脊椎動物的棲息地 章魚 從裸鰓類到扁形蟲，以及躄魚和雙斑獅子魚。

珊瑚礁、岩壁和尖峰

Pelagian 行程的第三段目標是旺吉旺吉島和霍加之間珊瑚豐富的淺灘、斜坡和陡峭的懸崖。在許多地點，珊瑚礁剖面上升到水面一兩公尺以內，為潛水員提供了輕鬆的多層剖面，以最大限度地延長 70 分鐘或更長時間的水底時間。

潛水地點 Karang Kapota

科芒礁 (Komang Reef) 是旺吉旺吉 (Wangi Wangi) 周圍眾多景點之一。這個細長的海丘上生長著生機勃勃的軟珊瑚和海綿，它們受到海流的滋養，並在潮汐變化時棲息著豐富的魚類。另一個地點被恰當地命名為“魚市場”，因為它吸引了大量的魚群，其中包括相當大的黑鰭梭魚群。

伯拉吉安 (Pelagian) 停靠在日間船範圍外緣的地點，例如刀鋒般的刀鋒海山。

在往返瓦卡托比度假村 (Wakatobi Resort) 基地的途中，Pelagian 可能會在日間遊船範圍外緣的地點停留，例如 Blade 海底山。這種不尋常的結構由一系列平行運行的刀片尖峰組成，並通過較低的脊線連接，使整個結構看起來像邊緣設置的鋸齒狀刀片。

這些只是潛水員在 Pelagian 上將經歷的眾多令人難忘的景點中的一部分。透過將遊輪之旅與瓦卡托比度假村的住宿相結合，客人可以體驗印尼最好的體驗。

「像往常一樣，Pelagian 的標準永遠不會讓人失望。潛水令人驚嘆，工作人員非常棒，食物和服務每次都超出預期。這是一支了不起的團隊。我肯定會很快在 Pelagian 預訂另一次旅行！ 」 ～西蒙·鮑文

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要了解有關 Pelagian 和 Wakatobi 的更多信息，請直接向他們的辦公室發送電子郵件： 辦公室@wakatobi.com

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