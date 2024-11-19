瓦卡托比的雙重潛水體驗

這可能是完美的潛水假期：首先參觀世界上最具標誌性的潛水度假村之一，在那裡您可以探索原始的珊瑚礁，同時享受無可挑剔的服務、世界一流的餐飲和一流的住宿。接下來，您將登上一艘豪華潛水遊艇，穿越班達海，參觀只有少數人知道的水下景觀，同時享受與陸地上相同水平的服務和設施。這種獨特的水下體驗和水上放鬆的雙重浸泡專供以下酒店的客人使用： 瓦卡托比潛水度假村.

「非常高的標準是 Pelagian 的常態。潛水令人嘆為觀止，船員們簡直太棒了，Pelagian 上的食物和服務每次都超出預期。我肯定會很快再預訂一次旅行！ ~ 西蒙鮑文，2022 年 XNUMX 月

目錄 一切始於峇裡島 度假村的放鬆和非凡的潛水體驗 不一樣的船宿 建立連接

一切始於峇裡島

峇裡島遍布的稻田很有趣，也很美麗。通常以梯田的形式建在山坡上，這是一種擁有近 2000 年歷史的農業方法，大部分田地都是手工開鑿的。

瓦卡托比是「遠離一切」的縮影。這個田園詩般的海濱度假勝地坐落在印尼班達海水域的一個小島上，遠離日常生活。雖然地處偏遠，但透過 度假村直飛包機航班 和禮賓接送服務。

當客人降落在 峇裡島國際機場，瓦卡托比代表會見他們，負責處理抵達、轉機和過夜停留的所有細節。瓦卡托比團隊還可以為想要在前往瓦卡托比之前在峇裡島多待幾天的客人安排住宿和遊覽活動。飛往瓦卡托比的班機早上，客人先在貴賓休息室等候，然後登上大型通勤飛機，搭乘舒適的班機飛往瓦卡托比的私人機場。

度假村的放鬆和非凡的潛水體驗

瓦卡托比雙浸潛水體驗 13

瓦卡托比潛水度假村 位於一個私人海洋保護區內，該保護區是地球上一些最原始和生物多樣性最豐富的珊瑚礁的所在地。緊鄰海灘的是屋礁 (House Reef)，這裡被評為世界上最好的海岸潛水點。潛水者和浮潛者可以日夜探索這個巨大的水下花園。每天，寬敞的客製化潛水船隊提供前往三打以上特殊潛水和浮潛地點的專屬通道。細心的潛水導遊在船上和水下提供禮賓級服務。

「瓦卡托比的潛水是無與倫比的。原始的珊瑚礁和大量的生物隨處可見。這次旅行再好不過了。 ~ 麥可和芭芭拉梅菲爾德，2022 年 XNUMX 月

岸上，客人可以在海濱椰林中傳統風格的平房內放鬆身心，或在海濱別墅的甲板上欣賞日落美景。住宿融合了永恆的印尼魅力和現代舒適設施，為您提供輕鬆的度假體驗。水上活動包括水上運動、水療服務以及海島旅遊和印尼烹飪課程等活動。

瓦卡托比的海上用餐

瓦卡托比以提供最高水準的個人化服務和美食而聞名。度假村才華橫溢的烹飪團隊將用餐體驗提升至美食水平，提供誘人的國際美食和當地美食組合，並為有特殊飲食要求的客人提供客製化菜單。工作人員可以在海灘上營造私人燭光用餐體驗或準備特別的野餐午餐。度假村提供一系列額外的特殊服務，例如私人潛水和浮潛指南或私人船隻全天包租。

不一樣的船宿

瓦卡托比的 Pelagian 豪華潛水遊艇經過度假村前，度假村也在其母港提供服務。

瓦卡托比度假村住宿的完美補充是乘坐 Pelagian潛水遊艇。從遠處看，這艘 36 公尺長的閃閃發光的白色船隻似乎是停泊在聖特羅佩或紐波特等迷人港口碼頭上的私人遊船之一。與大多數船宿潛水船不同，Pelagian 不迎合大眾需求，最多只能容納 XNUMX 位客人。這使得舒適的遊艇式住宿更像是飯店房間，而不是狹窄的船艙。十二名船員包括一名行政主廚和管家，可提供精緻的用餐體驗和五星級的服務。

Pelagian 的行程包括參觀布頓島的 Pasarwajo 灣，那裡有一個名為 Magic Pier 的潛水點，黃昏時潛水提供了拍攝鱖魚 (Synchiropus splendidus) 交配的絕佳機會。 活動照片 作者：沃爾特·斯特恩斯

「非常高的標準是 Pelagian 的常態。潛水令人嘆為觀止，船員們簡直太棒了，Pelagian 上的食物和服務每次都超出預期。我肯定會很快再預訂一次旅行！ ~ 西蒙鮑文，2022 年 XNUMX 月

儘管其寬敞的船艙和社交區域展示了高檔的遊艇內飾，但 Pelagian 號在很大程度上是一艘潛水船。該船航行於瓦卡托比群島的大片地區，並冒險前往布​​頓島的南部。 10 天行程和 XNUMX 天季節性行程帶您體驗各種水下環境，從 Karang Kaledupa 和 Karang Kapota 的城牆到布頓島 Pasarwajo 灣的絕佳淤泥潛水機會。伯拉吉安號的航線也繞過旺吉旺吉島和卡勒杜帕群島的西南邊緣，提供又一輪壯麗的珊瑚礁、戲劇性的垂直陡坡和尖峰，每一個都展現出萬花筒般的海洋生物動物園。

Pelagian 潛水遊艇沙龍 伯拉吉安主臥室 伯拉糾廚房（廚房） 潛水員正在準備 Pelagian 的兩艘 18 英尺/5.5 公尺剛性船體充氣小艇之一。

潛水活動由一對客製化的潛水小艇進行，船員負責所有裝備管理。瓦卡托比的一位經驗豐富的導遊會帶領潛水，他們會在要求或需要時提供水中支持，並且是尋找稀有海洋物體的專家。由於潛水要么在淺水淤泥地點，要么在具有明顯垂直地形的結構上進行，非常適合多層剖面，因此底部時間通常超過 70 分鐘，並且時間表允許每天最多四次潛水，包括夜間潛水。

建立連接

由於所有 Pelagian 遊輪的起點和終點都是瓦卡托比度假村，因此可以輕鬆連接陸地和海上行程。 從峇裡島出發的航班通常在中午之前抵達度假村，讓度假村客人有充足的時間享用午餐、安頓下來並在晚餐前進行旅途中的第一次潛水。計劃直接登上 Pelagian 的潛水員也有機會在工作人員接送期間在海濱餐廳放鬆身心並享用午餐 行李 以及潛水裝備到船艙和儲物櫃。下午早些時候，一切就緒，Pelagian 號出發前往當地的珊瑚礁，客人可以在那裡進行潛水檢查，以確保一切順利。但即使是第一次潛水也常常會持續 70 分鐘或更長時間，為接下來的一周定下基調。

當 Pelagian 在每次巡遊結束後返回瓦卡托比碼頭時，出發的客人可以在搭乘下午的航班之前自由放鬆並享受度假村的設施。轉移到度假村的客人可以透過上午晚些時候或下午跳上船或在屋礁潛水來繼續累積水下時間。對於所有這些接送服務，客人無需費心接送 行李 或設備，瓦卡托比的工作人員會處理所有細節，消除旅行的麻煩，只留下放鬆。

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