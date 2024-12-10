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瓦卡托比的杜尼亞巴魯

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Wakatobi Dunia Baru|睡衣豚鯛|Wakatobi Dunia Baru|蝦虎魚和蝦
水下攝影師在瓦卡托比的潛水地點之一尋找宏觀拍攝對象

Dunia Baru，第 35 號 瓦卡托比潛水度假村的潛水地點名單自豪地躋身“十大”名冊，因為那些了解它的人將其視為幾乎與另一個粉絲最愛的珊瑚礁相同的珊瑚礁 動物園。這是因為該地點恰好靠近度假村，地形也與動物園相似，有堅硬的珊瑚覆蓋的傾斜輪廓，通往沙質平台，然後在 20 公尺（70 英尺）處再次滾落。杜尼亞巴魯 (Dunia Baru) 有一種“啊的氛圍”，潛水者可以在中深度享受長時間的多層次剖面，同時尋找多樣化且有趣的海洋生物。

杜尼亞巴魯(Dunia Baru) 距離瓦卡托比潛水度假村(Wakatobi Dive Resort) 的碼頭僅幾分鐘路程，擁有壯麗的硬珊瑚礁，其輪廓傾斜，通往沙灘平台，然後在20 公尺（70 英尺）的牆壁上再次滾落。
杜尼亞巴魯(Dunia Baru) 距離瓦卡托比潛水度假村(Wakatobi Dive Resort) 的碼頭僅幾分鐘路程，擁有壯麗的硬珊瑚礁，其輪廓傾斜，通往沙灘平台，然後在20 公尺（70 英尺）的牆壁上再次滾落。

潛水從繫泊處下降到 12 公尺（40 英尺）的深度開始，沙底上佈滿了中浮雕珊瑚頭。繫泊處上方的斜坡過渡到珊瑚覆蓋的岩石，上游主要是鹿角和手指珊瑚森林，一直延伸到浮潛深度。大多數潛水員都會保留斜坡頂部以供潛水結束時排氣，但攝影師有時會直奔鹿角，尋找潛伏在樹枝間的眾多種類的豚鯛，其中包括最受歡迎的睡衣魚豚鯛。

這對睡衣豚鯛 (Sphaeramia nematoptera) 是在杜尼亞巴魯 (Dunia Baru) 可以看到的多種珊瑚魚之一。
這對睡衣豚鯛 (Sphaeramia nematoptera) 是在杜尼亞巴魯 (Dunia Baru) 可以看到的多種珊瑚魚之一。

睡衣豚鯛是攝影師的最愛，因為它們擁有珊瑚礁上所有魚類中最明亮、最不尋常的色彩圖案之一。這條魚引人注目的紅橙色眼睛從黃綠色的臉中脫穎而出，從身體中部突然過渡到帶有深紅色斑點的銀色後部。這種不尋常的顏色圖案營造出睡眼惺忪的睡眠者穿著圓點睡褲的外觀——考慮到這些魚是夜間覓食者，這是一個恰當的類比。

沿著斜坡從繫泊處向下走的潛水員會發現大量值得關注的其他主題。沙地上點綴著蝦虎魚和它們同居的甲殼動物夥伴的洞穴。看著這些忙碌的小蝦忙著挖掘共享的洞穴是一種很好的娛樂。

蝦虎魚和它們同居的甲殼動物夥伴提供了很好的娛樂，忙碌的小蝦忙著挖掘它們共享的洞穴的所有工作，而蝦虎魚除了提防危險之外幾乎什麼都不做。
蝦虎魚和它們同居的甲殼動物夥伴提供了很好的娛樂，忙碌的小蝦忙著挖掘它們共享的洞穴的所有工作，而蝦虎魚除了提防危險之外幾乎什麼都不做。

繞道前往該地點北部邊緣 20 公尺深處發現的瓦礫堆，提供了尋找閃光瀨魚的機會。通常被認為是宏觀的“聖杯”之一 攝影這些色彩絢麗的魚對水下攝影愛好者來說是一個相當大的挑戰，因為它們很少能保持足夠長的時間來拍攝肖像。

凸頭瀨魚和鸚嘴魚定期遊過，偶爾會有玳瑁或綠海龜出現。杜尼亞巴魯 (Dunia Baru) 也有色彩繽紛的裸鰓類動物，是瓦卡托比海洋保護區 (Wakatobi Marine Preserve) 尋找彩虹色扁形蟲的最佳地點之一。

該地點還有螳螂蝦，它們在沙子中建造精緻的地下房間。雖然有時會在白天出現，但這些超凡脫俗的生物在夜間潛水時更常見。杜尼亞巴魯 (Dunia Baru) 是天黑後潛水的熱門地點，因為它距離度假村只有很短的船程，而且水流極小。日落後，一群全新的角色出現，讓潛水者感到高興，許多訪問過該地點的人將其描述為他們的新最愛之一。

總而言之，杜尼亞巴魯 (Dunia Baru) 是個絕佳的潛水勝地，美麗的硬珊瑚、深邃的懸崖和獨特的海洋生物主題完美融合。但不要忘記，瓦卡托比還有50 多個其他值得一遊的命名潛水地點，使其成為攝影師的天堂，可以做任何事情，從磨練您的技能或添加新的令人興奮的圖像- 無論是廣角、微距還是兩者兼具你的 照片 圖書館。 

要了解有關瓦卡托比的更多信息，請訪問 瓦卡托比網站 或瓦卡托比潛水度假村 部落格網站， Wakatobi 流。

照片工具 學分：沃爾特·斯特恩斯

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