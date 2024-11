瓦卡托比的神奇動物在哪裡

瓦卡托比的小事卻是一大吸引力。

瓦卡托比的原始珊瑚礁是各種令人驚嘆的小型且色彩繽紛的海洋生物的家園,這讓小動物觀察者和宏觀動物非常高興 攝影 愛好者。

點擊閱覽 了解有關瓦卡托比一些頂級潛水地點的更多信息

瓦卡托比的潛水導遊是尋找和指出這些小寶藏的專家,但您也可以自己進行一些非常有效的生物發現 - 您只需要知道去哪裡尋找即可。

尼莫的室友

找到海葵,您可能會遇到尼莫的一些同居表兄弟。在您為這些色彩繽紛的小丑魚拍攝了一些必要的肖像後,請稍事停留並仔細觀察起伏的觸手。

雖然您很可能會發現一兩隻瓷蟹(瓷蟹科),但您也可能會碰巧遇到一隻丑角蟹(Lissocarcinus laevis),它也在尋找宿主剩餘的晚餐中的食物殘渣。

丑角蟹 (Lissocarcinus laevis)

作為免費膳食和海葵觸手提供的保護的交換,這些螃蟹還提供清除海葵體內多餘粘液和死亡組織的寶貴服務。

然後是蝦子。海葵裡棲息著一群色彩繽紛的神秘甲殼類動物。這裡有白斑海葵蝦 (Periclimenes brevicarpalis),還有華麗的海葵蝦、孔雀尾蝦和小丑海葵蝦,以及美麗但不幸命名的猩紅臭鼬清潔蝦 (Lysmata amboinensis),僅舉幾個例子幾個。

矮胖蝦(Thor amboinensis)也被稱為性感蝦,因為它們經常搖晃尾巴。

最喜歡的發現是性感的海葵蝦(Thor amboinensis)——因其尾巴的暗示性搖擺來模仿海葵觸手的起伏動作而得名。

粉絲收藏夾

海扇是瓦卡托比壁和外礁斜坡上隨處可見的景象。這些扁平的軟珊瑚延伸出水螅體的分支網絡,以捕捉海流驅動的浮游生物。他們並不是唯一等待享受這場動人小零食盛宴的人。海扇 (Sea Fans) 是尋找瓦卡托比最壯麗的微型動物-侏儒海馬的地方。這些小傢伙非常善於隱藏,直到幾年前,科學界還不知道它們。

巴吉班侏儒海馬 (Hippocampus bargibanti)

龐托侏儒海馬 (Hippocampus pontohi)

迄今為止,海洋中已知有七種侏儒海馬,其中五種可以在瓦卡托比的海扇上找到。找到俾格米人需要敏銳的眼睛,它們通常長得不比人類指甲大,並且具有出色的偽裝能力,有助於它們與宿主融為一體。好消息是俾格米人住在離家很近的地方,可能會在同一把海扇上度過一生。只需向潛水導遊尋求幫助,他們很可能會引導您前往正確的分支。

永動機掠奪者

海扇群是長鼻鷹魚(Oxycirathitestypus)最喜歡出沒的地方。這種目光敏銳的小掠食者獨特的紅白交叉陰影圖案使其成為水下攝影師最喜歡的拍攝對象。儘管鷹魚可以長到三到四英寸大小,但它們很難被發現,因為它們的顏色圖案與紅色或橙色柳珊瑚纏繞的樹枝完美融合。繼續尋找,因為鷹魚很快就會暴露自己的位置。

與大多數伏擊掠食者不同,鷹魚是一種不斷移動的獵人,在持續尋找獵物時,通常會短暫停留,然後重新定位到下一個地點。觀察和拍攝鷹魚的一個成功策略是標記魚的最後已知位置並等待。鷹魚有定期返回最喜歡的伏擊點的習慣,那時你就可以抓住機會。只是不要試圖靠近,否則它會立即消失。

有線輸入

您可能需要潛得更深一點才能看到海鞭蝦虎魚(屬:Bryaninops),因為它們幾乎只出現在一種喜歡稍深的黑線珊瑚上。因此,您不僅要在低光源下搜索,還要尋找幾乎看不見的小且通常靜止不動的魚。海鞭蝦虎魚有半透明的身體,可以過濾環境光以匹配周圍環境的顏色,它們的軀幹上有水平條,模仿珊瑚棲息處突出的水螅體。其他適應性包括鰓位於身體下側較低的位置以最小化可見度,骨盆 鰭 形狀像吸盤,可以抓住宿主,大眼睛可以發現任何可能飄過的食物。

海鞭蝦虎魚(Bryaninops 屬,約 16 種不同物種)

一旦你找到了海鞭蝦虎魚,你可能會陷入一場捉迷藏的遊戲。它們敏銳的視力會提醒它們注意您的接近,此時它們可能會移動到樹枝的遠端以避免被發現。這個遊戲可能會持續一段時間,因為他們會快速地把樹枝擋在自己和任何減緩氣泡的入侵者之間。在夜間潛水時您可能會有更好的運氣,因為天黑後它們的活動量會減少一些。一旦找到一隻蝦虎魚,就再尋找另一隻,因為這些魚經常形成交配對。當這些魚處於養育模式時,它們會在珊瑚的死亡部分產下一窩卵,其中一個父母會在一旁觀看。找到蛋,您很可能也會找到蝦虎魚。

帶頭髮的水桶

瓦卡托比的一個小發現不需要太多的觀察,那就是粉紅色毛狀蹲龍蝦(Lauriea siagiani),又名神仙蟹。這種小型甲殼類動物——嚴格來說既不是龍蝦也不是螃蟹——在巨大的桶狀海綿中築巢。找一塊海綿,看看它的底面,你很可能會找到這些精緻的生物之一。 請務必緩慢移動,因為它們可能會在感知到威脅時躲藏起來。

實際上,您可以在瓦卡托比找到多種深蹲龍蝦,但最上鏡的是粉紅色毛茸茸的龍蝦。它們半透明的防彈衣在光線下呈現出珍珠般的光澤,而一身細白的毛髮進一步凸顯了它們身體的精緻,這不僅僅是裝飾性的。粉紅色毛茸茸的龍蝦是浮游生物的捕食者,它們的毛皮會收集漂浮的碎片,然後從突出的細絲中梳理這些碎片以製成一頓飯。

海百合蟹是毛狀蹲龍蝦的近親,實際上是屬於天才 Allogalathea 的另一種蹲龍蝦。

當在桶狀海綿中尋找毛茸茸的龍蝦時,不要忘記檢查海百合通常棲息在頂部。在海百合附著在海綿上的地方,是海百合蟹的近親,它是屬於天才 Allogalathea 的另一種矮胖龍蝦。這些小甲殼類動物的迷人特徵是它們的身體顏色通常與宿主的顏色非常接近,使它們能夠融入其中。

