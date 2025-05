瓦卡托比迷人的屋礁常客

以下只是瓦卡托比屋礁上的一小部分樣本。許多體驗過水下海洋生物動物園的潛水員和浮潛者都可以證明,這裡確實當之無愧地獲得「世界最佳海岸潛水」的稱號。

瓦卡托比屋礁 包括大片海草草甸和淺珊瑚礁,位於海灘和深入海底的陡峭珊瑚壁之間。據悉,水下攝影師和動物觀察者願意花費數天甚至數週的時間來探索這個廣闊的水域,因為這裡是許多海洋生物的家園。完整的發現清單可以寫成一本書,但為了簡潔起見,這裡只列出七種常在珊瑚礁中發現的迷人生物,它們也是拍照的好機會。

瓦卡托比的奇怪情侶

蘭德爾蝦虎魚(Amblyeleotris randalli)通常與 Alpheus randalli 蝦配對。

仔細搜索屋礁上的沙子或碎石塊可能會發現瓦卡托比自己的「奇怪的一對」。蘭德爾蝦虎魚(Amblyeleotris randalli)是一種穴居魚,不擅長做家事。與顎魚和其他在海底挖掘自己的住所的物種不同,這種聰明的小魚讓它的室友工作。當您偶然遇到這些具有獨特條紋的魚時,您可能會在其旁邊看到一隻小蝦。正是這種甲殼類動物承擔了建造和維護它們共同的地下住所的責任。作為借用維護的交換,近乎失明的蝦子得到了目光銳利的蝦虎魚的密切保護,蝦虎魚在蝦子努力清除碎片的同時,對周圍環境進行巡遊掃描。

囚犯勞工

一些潛水員稱它們為罪犯鱂魚 (Pholidichthys leucotaenia),其他人則稱其為工程蝦虎魚。您最有可能遇到該物種的幼魚,因為它們會形成數百隻魚群,並聚集在珊瑚礁上以藻類為食。

Convict Blennies (Pholidichthys leucotaenia), Family Pholidichthyidae

這些幼魚可能被誤認為是條紋鯰魚,因為它們模仿這種劇毒物種的標記來欺騙潛在的掠食者。成年人則更加隱居,一天中的大部分時間都在沙子裡挖掘的隧道口向外張望——這就是工程參考。如果你碰巧看到一條成魚出現,你就會明白囚犯的稱謂,因為成熟的魚呈現出鰻魚般的輪廓,黑色背景上有獨特的白色條紋,很像經典的監獄服裝。

清潔騙局

A pair of bluestreak cleaner wrasses (Labroides dimidiatus) picking parasites off a goatfish.

瓦卡托比島礁的上部廣闊區域佈滿了清潔站,清潔工瀨魚在這裡翩翩起舞、飛鏢吸引顧客。當珊瑚礁掠食者停下來,張開下巴,讓一群小魚和小蝦聚集在它的身體上並進入嘴里以清除寄生蟲、死皮和令人不安的感染時,就會產生一定程度的信任。

但有一個狡猾的珊瑚礁居民利用了清潔站的精神。

藍條紋方布蘭尼 (Plagiotremus rhinorhynchos)

藍條紋尖牙魚(Plagiotremus rhinorhynchos)模仿幼年藍紋清潔瀨魚的外觀和行為。但這只尖牙鯰魚並沒有捕食寄生蟲,而是咬了一口肉。這種魚的同名毒牙可以釋放出含有嗎啡樣鴉片類藥物的麻醉性毒液,使受害者感覺不到咬傷的感覺。

一個明星的誕生

好萊塢因一條名叫多莉的亮藍色小魚而成為明星。您可以在瓦卡托比的珊瑚礁上找到她現實世界中的對應角色,儘管您可能會像卡通人物一樣對名字感到困惑。調色刺尾魚(Paracanthurus hepatus)被稱為帝王藍唐魚、旗尾刺尾魚和字母六魚,這些只是這種魚已知的近十幾個名字中的幾個。

無論從什麼名字來看,該物種的成蟲都具有獨特的靛藍色和海軍藍色圖案。與其顏色同樣具有標誌性的是這種刺尾魚的尖鼻子、小嘴和精緻的牙齒。 這項小型牙科工作用於清除珊瑚和岩石上的小塊藻類,使多莉現實生活中的親戚在防止珊瑚過度生長方面發揮重要作用。

憤怒之爪

Their alien-like visage and iridescent stalk-set eyes make mantis shrimp a macro photo favorite. Most famous is the colorful peacock mantis, which can strike its prey with hammer blows that pack a punch equivalent to a 22-caliber bullet. But these lethal smashers aren't the only stomatopods prowling the House Reef. There's another member of the mantis clan that attacks with equal ferocity, and it's a slasher. Rather than smash open hard-shelled prey, the spearing mantis shrimp impales fish and other soft-bodied creatures with a lightning-fast deployment of its barb-tipped appendages.

隱藏在眾目睽睽下

Octopus cyanea, also known as the big blue octopus or day octopus.

The big blue octopus (Octopus cyanea), also known as the day octopus for their diurnal (daytime) behavior is a fan favorite among snorkelers and divers. And while exposing its soft and unprotected flesh to the light of day might seem a risky practice, this octopus has a plan: you can't eat what you can't see. While most all have a talent for visual deception, the day octopus is particularly adept at camouflage, able to change both the color and texture of it's skin in short order in a near-perfect match of its surroundings. This ability serves both to foil would-be predators and to conceal the octopus from its own victims. Observers have recorded day octopuses changing their appearance more than 100 times over the course of a few hours.

食草者和咀嚼者

在瓦卡托比的屋礁上幾乎肯定能看到海龜,您最有可能遇到兩種海龜。年幼的綠海龜在靠近海岸的草床上覓食,追逐水母,並用喙疏通海底尋找小型甲殼類動物和無脊椎動物。

大型綠海龜在淺灘的海草上進食

在以後的生活中,他們會轉而吃素食,並以海草為食。綠海龜在海草生態系統的健康中發揮著重要作用,因為它們啃食草的上部而不干擾植物的根部,這有助於改善海草床的健康和生長。

走到礁石斜坡上,您更有可能遇到玳瑁海龜。玳瑁的飲食比它們的素食表親更加多樣化,它們會咀嚼海綿、海葵、藻類、魷魚和蝦的混合菜單。它們經常在岩石堆周圍覓食,用狹窄的頭部和喙狀的下巴伸入角落和縫隙。

鏢魚三重奏

鏢魚擁有令人眼花撩亂的彩虹色調,是瓦卡托比珊瑚礁上色彩最豐富的魚類之一。但過於激進地接近魚群的水域和攝影師很快就會發現這些容易受驚的海底生物的同名特徵。一旦出現麻煩,鏢魚就會跳回它們在海底沙子或碎石中挖掘的借土處。

瓦卡托比的飛鏢魚觀察者有三種選擇。第一種是雙音鏢魚(Ptereleotris evides),通常出現在淺礁上,這使它們成為浮潛者的理想選擇。這些魚是最大的鏢魚種類之一,長度可達 6 英吋。

雙音鏢魚 (Ptereleotris evides)

冒險進入 6 至 15 公尺中層深度的潛水員可以尋找火鏢魚 (Nemateleotris magnifica),它們通常成對出現,從中部到尾部呈現出獨特的火焰狀顏色。

Pair of Fire dartfish (Nemateleotris magnifica)

更深處的是裝飾箭魚(Nemateleotrisdecora),它們喜歡在 15 至 30 公尺深度的礁石斜坡上的沙子覆蓋的架子和溝壑中生存。

A pair of Decorated Dartfish (Nemateleotris decora)

奢華睫毛

瓦卡托比的珊瑚礁上生活著一種隱密的獵人,但大多數潛水員會遊過這種魚而沒有註意到它的存在。就像它們的同名爬行動物一樣,鱷魚魚是一種伏擊掠食者,大部分時間都一動不動地躺在露出地面的礁石上,耐心等待食物,然後在適時的突襲範圍內遊動。這些魚是偽裝大師,可以調整身體的顏色和圖案以適應周圍的環境。

鱷魚魚的眼睛

鱷魚魚也克服了困擾潛行獵人的最常見的缺陷之一——眼睛。為了隱藏它們敏銳的球形面容,這些魚會長出長長的睫毛狀生長物,稱為垂褶。這些垂褶生長物的不規則、花邊形狀有助於打破眼睛的黑暗、反光輪廓,否則可能會提醒潛在的獵物這種捕食者的存在。

我真的不咬人

儘管在瓦卡托比的一些潛水點經常可以看到它,但水中最致命的獵人之一實際上並不是珊瑚礁居民。帶狀海藻其實是一種呼吸空氣的爬行動物,生活在岸上,在珊瑚和海草床中進行屏氣狩獵。海藻可以在水下停留長達半小時,這樣就有足夠的時間來定位獵物並進行致命的麻痺性咬傷。

Banded Sea Krait (Laticauda colubrina) most recognizable by their distinctive black bands running the entire lenggth of their body..

海藻的毒液比眼鏡蛇的毒液強十倍,但潛水員不用擔心。這些蛇並不具有攻擊性——儘管以威脅的方式將手指伸得太近是極其不明智的。瓦卡托比也是冒名頂替者的家。帶狀蛇鰻展示出與海藻相同的明顯的黑白條紋,依靠這種視覺誤導來愚弄潛在的捕食者。仔細觀察會發現細微的差異,因為金環蛇的身體更圓,並且有一個小而鈍的頭。

瓦卡托比潛水度假村,印​​度尼西亞最好的珊瑚礁的所在地

瓦卡托比潛水度假村 位於印尼蘇拉威西島東南部,珊瑚三角區的中心。這個田園詩般的島嶼天堂位於巴厘島以東 42 公里處,以其壯麗且受到高度保護的珊瑚礁而聞名,包括著名的屋礁和周圍 750 個指定的潛水地點。 度假村的私人賓客航班。

直接前往瓦卡托比預訂查詢頁面 請點擊這里