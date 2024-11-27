瓦卡托比的土耳其海灘 – 潛水點 #1

如果瓦卡托比的潛水地點土耳其海灘與火雞無關，那麼它又是關於什麼呢？

您在土耳其海灘可以看到的一些景觀包括大型白斑河豚 (Arothron hispidus)、金色白魨 (Platax boersii)，當然還有綠海龜 (Chelonia mydas)。

看一張地圖 Wakatobi的珊瑚礁，您會注意到被稱為土耳其海灘的潛水地點被列為第一名。這是有道理的，因為——除了 屋礁 — 這是距離度假村碼頭最近的兩個命名地點之一。有多近？如果您坐在瓦卡托比的海濱餐廳享用早晨咖啡，凝視著水面，您會看到它的開始。

入住瓦卡托比新海龜海灘平房的客人還可以從陽台上欣賞到該地點的景色，因為它位於度假村場地的南部邊緣。顧名思義，海岸邊有一片白色沙灘，對於尋找適合青少年游泳或浮潛的家庭來說，這裡是最喜歡的地點。

從潛水和浮潛的角度來看，土耳其海灘實際上是構成屋礁的相同珊瑚礁系統的延續。近海區域比屋礁大得多，主要是大片 1 至 3 公尺深的海草床。從外部看，高原的成分發生了變化，變成了豐富而生機勃勃的珊瑚礁，珊瑚礁也突然下降到深處，但地形上有一些微妙的差異。

礁石面不是具有連續的近乎垂直的輪廓，而是週期性地改變節奏，從壁到陡坡，然後再返回。當您沿著它的表面移動時，您會發現從珊瑚礁頂部（深度 2 至 3 公尺）一直到 50 公尺深度，這裡都是硬珊瑚、軟珊瑚和海綿的仙境。

當洋流達到最高點時，魚群就會聚集在礁石頂部附近覓食。在色彩繽紛的安蒂亞斯和燧發槍之間，它們飛來飛去，試圖在不成為自己的情況下吃到一頓飯。在任何特定時間，您可能會遇到一兩隻路過的鷹鰩或一群漫步的駝頭鸚嘴魚。仔細觀察珊瑚礁的褶皺和裂縫，你會發現各種各樣的甲殼類動物和其他無脊椎動物。

土耳其海灘被譽為瓦卡托比海洋保護區內尋找海龜的最佳地點之一。

綠海龜 (Chelonia mydas) 在土耳其海灘的礁石上休息。

除了海洋生物的多樣性之外，大部分地形都佈滿了淺淺的懸挑和底切，這為該地區的許多居民綠海龜提供了舒適的小憩場所。事實上，土耳其海灘被譽為瓦卡托比海洋保護區內尋找海龜的最佳地點之一。無論白天或晚上，潛水員都會遇到健康的綠海龜族群。漲潮時，它們會進入淺灘啃食海草，在更深的斜坡上，可能會有幾隻玳瑁海龜加入它們的行列，吃海綿。

考慮到在此地點發現的海龜數量，您可能想知道為什麼它不被命名為海龜海灘？答案與瓦卡托比客戶的多語言特性有關。早在度假村成立之初，一位來自德國的客人就被潛水時遇到的眾多海龜迷住了，但在掌握如何用英語說“海龜”時也遇到了一些挑戰，並錯誤地將它們稱為「火雞」。從那時起，土耳其海灘這個名字就固定下來了。

與屋礁非常相似，土耳其海灘的洋流強度和方向也會波動，根據潮汐週期向北和向南流動。因此，該地點沒有繫泊浮標，所有潛水均以漂流方式進行。根據水流的強度，潛水計劃可能會涉及溫和的漂移或變得更加令人興奮。

除了度假村的潛水船定期遊覽之外，瓦卡托比 (Wakatobi) 的計程車船也為土耳其海灘提供服務。當洋流向北流動時，潛水者可以乘坐五分鐘的計程車到達該地點，然後享受長時間的放流潛水，然後將他們帶回度假村碼頭。

土耳其海灘毗鄰度假村並擁有豐富的設施，是瓦卡托比最受歡迎的夜間潛水地點之一。天黑後，您可能會發現海龜藏在壁架下睡覺。您還會發現常見的夜行生物，包括狩獵中的獅子魚、 章魚 在珊瑚之間滑行，烏賊在巡邏，鸚嘴魚藏在黏液繭中，還有各種各樣的螃蟹在四處亂竄。

無論白天或晚上，在土耳其海灘潛水都是有益的體驗，它仍然是瓦卡托比最受歡迎的潛水地點之一。

您可以透過造訪他們的部落格來了解更多關於 Wakatobi 的資訊 – 瓦卡托比流

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