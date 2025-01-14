瓦卡托比的牆到牆天堂

如果您熱衷於牆壁潛水，瓦卡托比將是您的天堂

無論您經歷過多少次，到達陡峭的水下牆壁邊緣的最初那一刻總是令人興奮不已。前一秒，你還在淺珊瑚礁中尋找魚鰭，下一秒你就懸浮在深淵的邊緣。這種地形對比在瓦卡托比潛水度假村尤其明顯，這裡的許多潛水地點都包括陡峭的牆壁，這些牆壁的深度非常淺，有些深度不到10 英尺，然後沿著垂直軌跡下降，深度遠遠超出了運動潛水可接受的極限。加入我們，體驗這個垂直的虛擬牆飛行潛水冒險。

Beyond the reef top on Wakatobi's famous House Reef, a sheer wall face is covered with a colorful array of hard and soft corals, sea fans, sponges and tunicates.

在邊緣

Dive boat at the edge of the wall It’s a stunning sight when the dive boat approaches one of Wakatobi’s walls, and the bow floats above a coral reef that seems close enough to touch. 照片工具 透過迪迪·洛茲

潛水船的船長輕輕地靠近礁石邊緣。早晨的陽光穿透平靜的水面，讓人們可以清楚地看到水下的景色。海洋深沉的催眠藍色與突然升起的礁石頂部形成鮮明對比，看起來淺得足以站立。

最後一次起落架檢查並邁出一大步後，當您開始下降時，您會看到上面是一個淺層區域，下面是一個很深的區域，您的 BCD 會微妙地發洩。一路上，靠近牆邊的巨大、色彩繽紛的翠綠色海葵和一大群小丑魚吸引了你的注意，但他們可以等待。現在，是時候去參觀一下地下室了。在你的潛伴和潛水嚮導的陪伴下，你們三人排成隊形下降，就像跳傘者以慢動作自由落體一樣。以悠閒的節奏旅行 潛水電腦深度讀數開始達到三位數，同時，景觀也發生了一些巨大的變化。

在這裡，由於不受表面波浪作用和風暴潮的影響，事情變得越來越大。牆壁的表面點綴著巨大的軟珊瑚樹叢和海扇，其寬度比您伸展的手臂的兩倍還要寬。在這個更陰暗的世界中，海綿開始呈現出更奇怪的比例，就像桶形海綿變得比實際的桶子大得多。你希望今天早上你已經設定好廣角拍攝，但話又說回來，牆壁的數量多得你數不過來，當然，還會有一些神秘的生物在牆壁的縫隙中躲藏。

在瓦卡托比的幾面牆上進行快速虛擬騎行 這裡

還有幾種您在淺潛時沒有註意到的魚類，例如帶有條紋標記或斑點顏色圖案的鮈魚和鱸魚，顏色鮮豔，看起來幾乎帶電。一陣陣的運動和色彩吸引了你的眼球。這是一條橙色和粉紅色的小魚，停在牆壁附近，然後定期衝入水中 開放水域, 燃燒其 鰭 似乎變成了更明亮的橙色、粉紅色和紫色。回想起潛水前的簡報，您認出這是一隻雄性閃光瀨魚，意圖吸引潛在伴侶的注意。

瓦卡托比潛水導遊會用「過來」的動作吸引您的注意力。她漂浮在一個巨大的柳珊瑚旁邊，指著看起來像是更多柳珊瑚的樹枝。你看。然後再仔細看看。沒有什麼。最後，你看到了它：一隻小海馬，小到可以鋪在你的指甲上，它的顏色和紋理完美地模仿了它的柳珊瑚宿主。您沒有看到這個小生物也是可以理解的。侏儒海馬的偽裝是如此完美，以至於科學家直到 2000 年後才發現了該物種的大部分。

瞥見完美偽裝的侏儒海馬是一種難以忘懷的景象。這個小傢伙是在 Fan 38 East 拍攝的，這是瓦卡托比的標誌性牆，以其眾多海扇而聞名。

當你努力保持穩定，下面似乎沒有任何東西時，你的攝影努力開始捕捉到這個小傢伙的最佳表現。但是，在出現任何挫敗感之前，您的導遊會介入並充當人體三腳架。用一隻手牢牢握住一塊沒有生命的岩石，另一隻手放在腋下或水箱頂部，任務突然變得容易了。按一下快門，他就在你身邊。雖然您認為自己很幸運能看到潛水員，但請記住感謝您的潛水導遊敏銳的眼睛和穩定的幫助。

中間地帶：參觀瓦卡托比的古老海岸線

當你站在高聳的城牆上一動也不動時，時間似乎靜止了。但氮氣時鐘正在運行，還有更多值得一看的東西。您的導遊將帶領您緩慢向上移動，到達更中間的深度，那裡的牆壁表面佈滿了充滿陰影的底切和洞穴的廣泛網絡。幾天前在長屋舉行的晚間演講中，潛水中心經理解釋說，這個深度範圍內的牆體部分是由數千年前海平面較低時的波浪作用形成的。

在大約 100 英尺（30.5 公尺）的深度範圍內，潛水員經常會遇到牆壁一側的懸垂物和壁架，這些懸垂物和壁架是數千年前海平面較低時由波浪作用形成的。

這些古老的侵蝕現在為各種隱居生物提供了庇護所，只要仔細接近並明智地使用小型潛水燈，就能發現這些生物。龍蝦的觸角從縫隙中伸出，另一個凹處露出了一隻綠海龜。

如果關閉則加頂

逐漸變淺到大多數人會停留的安全停留深度，但潛水還遠遠沒有結束。快速瀏覽一下您的 電腦的顯示器顯示您剩餘的直達時間還沒有開始達到個位數。您的壓力計顯示您仍然有足夠的儲備來繼續前進並充分利用 Wakatobi 標誌性的 70 分鐘輪廓。

因此，您可以利用最後 15 到 XNUMX 分鐘來探索珊瑚礁覆蓋的淺海高原。回到頂部，珊瑚礁在強烈的陽光下呈現出不同的面貌。紅色和橙色的大型柳珊瑚和海扇被一片片的皮革珊瑚和錯綜複雜的板珊瑚和桌面珊瑚所取代。當潮水接近極低時，珊瑚幾乎升到水面，它們的倒影反射在平靜的淺灘上，創造出超現實的珊瑚礁雙重曝光效果。

欣賞完大局後，當您開始在珊瑚頂的山峰和山谷中搜尋時，您的注意力會回到細節上。一群黑色的引金魚，通常被稱為黑龍，從它們的胸肌和背部經過 鰭 以撲動的動作起伏，更像是飛行而不是游泳。

看著導遊，示意你們兩個向上離開礁石，以便船可以接你。你的 電腦 說潛水過程中已經過了 74 分鐘。回到船上，當您凝視船舷尋找與您告別的烏賊時，您的導遊露出燦爛的笑容並問道：“準備好再次潛水了嗎？”然後您就會意識到，將會有更多的機會去發現這些隱密的獵人以及許多其他以瓦卡托比城牆為家的神奇生物。

有關瓦卡托比潛水度假村的更多信息，請訪問 https://www.wakatobi.com