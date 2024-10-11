水肺潛水員最大的線上資源
水肺潛水員最大的線上資源
檢索
關閉此搜索框。

鯨鯊在碰撞過程中

在 Google 新聞上關注 Divernet
訂閱我們的每週通訊
鯨鯊 (MarAlliance2018)

海洋生物學協會的弗雷亞·沃默斯利和南安普敦大學的大衛·西姆斯的一項新研究表明，海洋變暖可能迫使鯨鯊進入航道。

全球暖化有可能重新調整地球上所有生態系生命所使用的空間。還有我們的 新的研究 顯示鯨鯊——世界上最大的魚類——可能面臨危險，因為海洋變暖可能迫使它們進入繁忙的人類航道。

市面上有超過 12,000 萬種海洋物種 隨著海洋變暖，預計未來將重新分佈。那些無法移動並留在合適環境中的動物面臨著被徹底消滅的風險。

但對於體型較大、活動能力強的動物來說，情況就不同了，它們可以自由移動，尋找適合自己需求的條件。對它們來說，單獨變化的海洋條件可能並不是一個巨大的威脅，因為它們可以遷移到溫度較低的海洋。

相反，條件的變化可能會迫使物種進入新的、更危險的區域，在那裡它們接觸到船舶螺旋槳和其他直接的人類威脅。

我們擔心鯨鯊也會發生這種情況。這些巨大的鯊魚可以長達 18m——大約四輛車首尾相接——但儘管它們體型龐大、外表健壯，但它們的數量已經超過了 下降 過去50年成長了75%以上。

安達曼海的鯨鯊（Abe Khao Lak）
安達曼海的鯨鯊（Abe Khao Lak）

In 以前的研究 我們發現這種下降的部分原因可能是與大型船舶的碰撞。鯨鯊特別容易受到傷害，因為它們以浮游生物和其他微小生物為食，很少需要游得比人類步行速度更快。當它們長時間在水面上緩慢移動時，它們經常被船隻撞擊而死亡。

我們的新研究建立在先前的工作基礎上。我們發現，氣候變遷將使這些溫順的巨人面臨更大的危險，因為它們的首選棲息地會遷移到船舶交通繁忙的新地區。

一個不確定的未來

該研究由來自 50 個國家的 18 多名科學家組成的國際團隊進行。 全球鯊魚運動項目，使用了近 15 條單獨標記的鯨鯊 350 年的衛星追蹤資料。

運動軌跡與當時的溫度、鹽度和其他環境條件相匹配，以確定鯊魚喜歡什麼樣的棲息地。

然後根據氣候模型（模擬氣候的強大電腦程式）及時預測這些關係，以揭示海洋的哪些部分將來可能具有與當今物種所使用的條件相似的條件。

我們最先進的方法發現了未來可能支持鯨鯊生存的全新區域，例如美國加州灣地區的太平洋水域、中國東海的日本水域和大西洋水域許多西非國家。

我們很快意識到這些地區是世界上一些最繁忙的海港和航運高速公路的所在地，因此我們將棲息地偏好地圖與全球航運地圖重疊，以確定鯊魚預計會撞上船隻。

附註釋的世界地圖
世界主要航線，其中最繁忙的航線為黃色。隨著海洋變暖，C區（美國西海岸）、D區（西非）和E區（東亞）預計將變得更適合鯨鯊棲息。沃默斯利等人/《自然·氣候變遷》, CC BY-SA)

透過這項預測，我們預計，如果我們繼續嚴重依賴化石燃料，到本世紀末，鯊魚和船隻之間的共存現象將增加 15,000 倍，而如果我們遵循永續發展方案，則只會增加 20 倍。

這並不意味著碰撞次數會增加15,000次，甚至增加20次，因為我們只能預測鯨鯊未來會在哪裡，而且船隻的精確數量會有所不同。然而，如果鯊魚確實進入這些新區域及其繁忙的航道，死亡率很可能會增加。

我們已經記錄到鯊魚附著的衛星標籤突然停止了航道上的傳輸，深度記錄標籤顯示鯊魚慢慢下沉——可能已經死亡——沉入海底。

改變策略

我們的結果令人震驚，但強調我們確實有能力改變鯨鯊的族群軌跡。在這種情況下，透過減緩氣候變化，我們還可以間接確保海洋對一些最大的居民來說是一個更安全的地方。

我們已經知道嘗試哪些策略來限制船隻和鯊魚之間的碰撞。 2024 年 XNUMX 月，聯合國保護遷徙物種公約簽署國會議提出了 系列建議 特別關注鯨鯊。

其中包括放慢速度和重新規劃路線 關鍵站點，並建立碰撞報告網。現在需要各國政府採取行動。

由於氣候變化，其他物種可能會經歷類似的壓力。例如，海洋中的熱浪可能迫使其他鯊魚進入延繩釣漁業正在開發的較冷的表層水域，或進入氧氣較少的更深的深處。

現在是時候將我們的注意力轉移到未來這些相互作用的壓力源上，以便我們可以開始量化海洋動物在未來海洋中必須承受的各種威脅，並保護那些面臨最大風險的動物。

想像一下每週的氣候通訊

沒有時間閱讀有關氣候變遷的內容？
請在您的收件匣中取得我們屢獲殊榮的每週綜述。 每個星期三，《對話》的環境編輯都會撰寫一封簡短的電子郵件“想像”，其中僅深入討論一個氣候問題。 加入迄今為止已訂閱的 35,000 多名讀者。

芙蕾雅‧沃默斯利 是一名博士後研究科學家 海洋生物協會 大衛·西姆斯 是海洋生態學教授 英國南安普敦大學. 本文轉載自 談話 根據知識共享許可。 閱讀 原創文章.

也在 Divernet 上： 我們如何發現導致如此多鯨鯊死亡的原因, 想看鯨鯊嗎？沒問題, 年輕的雄性鯨鯊是宅男, 想看鯨鯊嗎？沒問題

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@adefrutos63 #askmark 當你的最後一次潛水由於缺乏空氣而壓力很大時，你如何處理後續潛水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- - ------------------------------------------------- - ---------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https: // www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------------- ------- ------------------------------------------- ------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https:// www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https://www.scubadivermagazine 合作://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

@adefrutos63
#askmark 當您的上一次潛水因缺氣而感到壓力很大時，您如何處理後續潛水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver
鏈接

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潛水失敗後回到水中？ #AskMark #scuba

Scuba.com 網站連結：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive -齒輪- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------- ---------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www. divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網址：https://www.godivingshow.com ➡️ The Only英國潛水展網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告 -------------------------------------- -------- ------------------------------------------ ------ 在社交媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們的合作夥伴https:/ /www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 00:00 介紹 01:19 Scuba.com 02:13 拆箱 03:51 規格 09:40 評論

Scuba.com 網站連結：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。
00：00簡介
01:19 潛水網
02:13 拆箱
03:51 規格
09:40 回顧

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 臍帶火炬評論 #Unboxing #Review

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to- Swim-channel-backwards/ https://www.scubdivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica- shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買： https ://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- - ----------------------------------------------- 我們的網站網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️用於我們品牌內的廣告--------- ----- --------------------------------------------- ----- ------------------- 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https:/ /twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

塗鴉珊瑚的導遊獲得報酬#scuba #news #podcast

載入更多... 訂閱

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 隱私政策 獲取更多信息。

訂閱
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
雷蒙德·斯普魯恩斯: SS美國郵輪將成為世界上最大的人工魚礁
喬安: 圈養海豚“和洗澡水一起倒掉”
另一個馬克: 如何延長水肺潛水裝備的使用壽命
邁克爾·L: SS美國郵輪將成為世界上最大的人工魚礁
馬特W: 軟管斷開導致斯卡帕潛水員死亡
最近的消息
潛水員獨自外出發現康沃爾沉船 潛水員獨自外出發現康沃爾沉船
2025 年馬來西亞國際潛水博覽會日期已公佈 2025 年馬來西亞國際潛水博覽會日期已公佈
黑人都鐸潛水員成為歷史對話的焦點 黑人都鐸潛水員成為歷史對話的焦點
聽錯的聲音讓英國皇家海軍士兵號沉船搜尋者陷入困境 25 年 聽錯的聲音讓英國皇家海軍士兵號沉船搜尋者陷入困境 25 年
女潛水員在鯊魚身上發現身體部位 女潛水員在鯊魚身上發現身體部位
Monty Halls 與 HX 合作進行 The Big Blue Bag 項目 Monty Halls 與 HX 合作進行 The Big Blue Bag 項目

聯絡我們

Facebook X-推特 Instagram Youtube

本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。

版權所有2024 洛克傳媒有限公司。 版權所有。

0
希望您的想法，請發表評論。x