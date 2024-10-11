海洋生物學協會的弗雷亞·沃默斯利和南安普敦大學的大衛·西姆斯的一項新研究表明，海洋變暖可能迫使鯨鯊進入航道。

全球暖化有可能重新調整地球上所有生態系生命所使用的空間。還有我們的 新的研究 顯示鯨鯊——世界上最大的魚類——可能面臨危險，因為海洋變暖可能迫使它們進入繁忙的人類航道。

市面上有超過 12,000 萬種海洋物種 隨著海洋變暖，預計未來將重新分佈。那些無法移動並留在合適環境中的動物面臨著被徹底消滅的風險。

但對於體型較大、活動能力強的動物來說，情況就不同了，它們可以自由移動，尋找適合自己需求的條件。對它們來說，單獨變化的海洋條件可能並不是一個巨大的威脅，因為它們可以遷移到溫度較低的海洋。

相反，條件的變化可能會迫使物種進入新的、更危險的區域，在那裡它們接觸到船舶螺旋槳和其他直接的人類威脅。

我們擔心鯨鯊也會發生這種情況。這些巨大的鯊魚可以長達 18m——大約四輛車首尾相接——但儘管它們體型龐大、外表健壯，但它們的數量已經超過了 下降 過去50年成長了75%以上。

安達曼海的鯨鯊（Abe Khao Lak）

In 以前的研究 我們發現這種下降的部分原因可能是與大型船舶的碰撞。鯨鯊特別容易受到傷害，因為它們以浮游生物和其他微小生物為食，很少需要游得比人類步行速度更快。當它們長時間在水面上緩慢移動時，它們經常被船隻撞擊而死亡。

我們的新研究建立在先前的工作基礎上。我們發現，氣候變遷將使這些溫順的巨人面臨更大的危險，因為它們的首選棲息地會遷移到船舶交通繁忙的新地區。

一個不確定的未來

該研究由來自 50 個國家的 18 多名科學家組成的國際團隊進行。 全球鯊魚運動項目，使用了近 15 條單獨標記的鯨鯊 350 年的衛星追蹤資料。

運動軌跡與當時的溫度、鹽度和其他環境條件相匹配，以確定鯊魚喜歡什麼樣的棲息地。

然後根據氣候模型（模擬氣候的強大電腦程式）及時預測這些關係，以揭示海洋的哪些部分將來可能具有與當今物種所使用的條件相似的條件。

我們最先進的方法發現了未來可能支持鯨鯊生存的全新區域，例如美國加州灣地區的太平洋水域、中國東海的日本水域和大西洋水域許多西非國家。

我們很快意識到這些地區是世界上一些最繁忙的海港和航運高速公路的所在地，因此我們將棲息地偏好地圖與全球航運地圖重疊，以確定鯊魚預計會撞上船隻。

透過這項預測，我們預計，如果我們繼續嚴重依賴化石燃料，到本世紀末，鯊魚和船隻之間的共存現象將增加 15,000 倍，而如果我們遵循永續發展方案，則只會增加 20 倍。

這並不意味著碰撞次數會增加15,000次，甚至增加20次，因為我們只能預測鯨鯊未來會在哪裡，而且船隻的精確數量會有所不同。然而，如果鯊魚確實進入這些新區域及其繁忙的航道，死亡率很可能會增加。

我們已經記錄到鯊魚附著的衛星標籤突然停止了航道上的傳輸，深度記錄標籤顯示鯊魚慢慢下沉——可能已經死亡——沉入海底。

改變策略

我們的結果令人震驚，但強調我們確實有能力改變鯨鯊的族群軌跡。在這種情況下，透過減緩氣候變化，我們還可以間接確保海洋對一些最大的居民來說是一個更安全的地方。

我們已經知道嘗試哪些策略來限制船隻和鯊魚之間的碰撞。 2024 年 XNUMX 月，聯合國保護遷徙物種公約簽署國會議提出了 系列建議 特別關注鯨鯊。

其中包括放慢速度和重新規劃路線 關鍵站點，並建立碰撞報告網。現在需要各國政府採取行動。

由於氣候變化，其他物種可能會經歷類似的壓力。例如，海洋中的熱浪可能迫使其他鯊魚進入延繩釣漁業正在開發的較冷的表層水域，或進入氧氣較少的更深的深處。

現在是時候將我們的注意力轉移到未來這些相互作用的壓力源上，以便我們可以開始量化海洋動物在未來海洋中必須承受的各種威脅，並保護那些面臨最大風險的動物。

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芙蕾雅‧沃默斯利 是一名博士後研究科學家 海洋生物協會 大衛·西姆斯 是海洋生態學教授 英國南安普敦大學. 本文轉載自 談話 根據知識共享許可。 閱讀 原創文章.

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